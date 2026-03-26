Kdybyste nejedli, nepili, bydleli na lavičce v parku a vydělávali kolem 40 tisíc korun čistého, což odpovídá aktuální průměrné mzdě, našetřili byste na standardní ojetinu z autobazaru zhruba za osm měsíců. Na novou Škodu Octavii byste museli škudlit minimálně rok a půl. Tato statistická rozcvička je dokladem, proč si většina Čechů za život dopřeje jen čtyři auta, nanejvýš pět, a to ještě z druhé ruky.
Kdo by se tudíž divil, že když se konečně odhodláme utopit pod kapotou mnohaleté úspory, chceme tak učinit s asistencí profesionálů, do jejichž výbavy patří kromě perfektního povědomí o tom, co prodávají, také dobré vychování, kultivovaný projev, vstřícný přístup a obchodní dovednosti na úrovni. A že se transakce odehraje v prostředí, kde se zákazník cítí vítaný a vážený.
Největší šok kupci zažili při propočtu cen za servis. Jak poznamenal jeden z účastníků: „Bylo to tak málo, až jsem zapochyboval, že je to pravda.“