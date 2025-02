Dárek od Trumpa: velký šestiválec ševelí v blahobytné Americe

Koncern General Motors je i přes dramatický bankrot před 15 lety významnou součástí historie i důležitým hráčem současnosti automobilového průmyslu. V České republice, potažmo v Evropě, také zanechal svou stopu, když měl majetkový podíl ve zde prodávaných značkách Chevrolet, Opel nebo Saab.

V současné době jsou vozy jeho značek v Česku dostupné jen přes individuální dovozy, které dokáže obstarat třeba společnost TUCAR ze středočeských Tuklat, od které jsme si půjčili Cadillac XT6.

Na český trh velké SUV s délkou přes 5 metrů je v Americe bráno jen jako středně velké, protože konkrétně u Cadillacu si můžete pořídit ještě opulentní model Escalade s délkou až 5,7 metru. Název XT6 je zkratkou slov Crossover Touring 6. Vůz byl v současné podobě představen už v roce 2019 a vyrábí se v Tennessee a v Šanghaji.

V amerických testech byl model XT6 v době svého uvedení trochu kritizován za jednoduchý vzhled třeba ve srovnání s konkurenčním modelem Lincoln Aviator. Na českých silnicích ale působí XT6 zajímavě a nekomplikovaný design je naopak výhodou, když maskuje skutečné stáří auta. Mírně hranatá karoserie a zajímavě pojaté světlomety vpředu i vzadu působí decentně, a ne tak přehnaně agresivně jako je to u většího sourozence Escalade.

Cadillac Escalade

Interiér už malinko zastaralým dojmem působí, hlavně kvůli pouze 8palcové centrální obrazovce umístěné na dnešní dobu celkem nízko na palubní desce. I přes svou vizuální jednoduchost však umí obrazovka zrcadlit Apple CarPlay i Android Auto, byť pouze kabelem. Mobil lze nabíjet i bezdrátově v šikovné, však trochu skryté zásuvce mezi sedadly, jen ho tam nakonec nesmíte zapomenout, protože auto vás na to při vystupování neupozorní.

Před řidičem jsou dva klasické analogové budíky s digitálním palubním počítačem mezi nimi. Vše doplňuje jednoduchý head-up displej a samostatný panel klimatizace. Klasická je i páčka voliče automatické převodovky, což se jeví jako malinko překonané v době, kdy evropské automobilky montují voliče menší a dávají je třeba na páčku pod volantem, aby zvětšily počet odkládacích ploch mezi předními sedadly. V autě najdete i malou vzpomínku na dobu, kdy byl Opel součástí koncernu General Motors – na dveřích řidiče je umístěn kulatý ovladač regulující míru otevření elektrických pátých dveří.

Americké pojetí prémiovosti je znát také na provedení interiéru a jeho prostornosti. Skoro všechno je tady potažené kůží, a i když mělo testované auto najeto už 80 tisíc kilometrů, nikde v palubní desce nic nevrzalo. Tato práce rozhodně není odbytá. Mezi elektronickými asistenty chybí v Evropě povinný systém akustického upozorňování na překročení rychlosti.

Naopak zde najdeme některé méně typické pomocníky, například parkovací senzory upozorňují na překážku nejen akusticky, ale i vibracemi v sedadle řidiče. Zajímavý je i systém, který ukazuje odstup od vpředu jedoucího vozidla v sekundách. Zobrazení ale nenajdete v zorném poli na head-up displeji, jde jen o jednu z voleb zobrazení palubního počítače místo třeba průměrné spotřeby.

Opravdu pro sedm

Cadillac XT6 je dodáván pouze jako sedmisedadlový a prostoru v něm najdete ještě o něco víc než ve Škodě Kodiaq. Prostřední řada sedadel se dá posouvat nebo sklápět, ale musíte to dělat ručně. Oproti tomu poslední dvě sedadla ve třetí řadě jdou sklápět a vyklápět elektricky. Když jsou rozložená, je za nimi ještě 356 litrů prostoru, když se sklopí, tak 1 220 litrů. Ovšem obojí platí až po strop.

Cadillac XT6 není sedmimístný jen na oko, opravdu je uzpůsoben na delší cestování většího počtu osob. Že je ve druhé řadě dostatek místa pro kolena i nad hlavou, to už jsme naznačili. Je tady ale i jednozónová klimatizace s výdechy ve stropě, možnost nabíjení telefonu a také celkem objemná schránka. Ani dvojice posledních sedadel není úplně nouzová, slušně se sem vejdu i se svými 185 centimetry a cestující zde mají rovněž možnost nabíjení mobilu a prostor pro odložení nápoje.

Motor V6 tiše ševelí, ale také se rád napije

Donald Trump bezprostředně po svém nástupu do Bílého domu zrušil nařízení svého předchůdce Joea Bidena z roku 2021, jehož cílem bylo zajistit, aby polovina všech nových aut prodaných v USA v roce 2030 byla elektrických. Zastavil též rozdělování nevyužitých vládních prostředků na dobíjecí stanice. A uvedl, že jeho administrativa zváží ukončení daňových úlev pro elektromobily. Americké automobilky tedy přemýšlejí a přehodnocují plány na utlumení vývoje a výroby spalovacích motorů. A americký motor, to znamená ideálně osmiválec, anebo aspoň šestiválec. A ten Cadillac pro XT6 umí stále nabídnout.

Primárním lákadlem, proč si v Česku někdo takové auto koupí, je často právě motor. V našem případě to je tedy 3,6litrový atmosfericky vidlicový šestiválec o výkonu 229 kW a maximálním točivém momentu 373 Nm, spojený s pohonem všech kol a 9stupňovou automatickou převodovkou. XT6 se vyrábí ještě s dvoulitrovým turbomotorem, a i za to schytal v USA určitou kritiku, že pod jeho kapotou chybí nějaká hybridní či plug-in hybridní alternativa.

229 kW z tak objemného motoru by se možná někomu mohlo zdát málo, ale berte v potaz, že toto není turbem nadopovaný atmosférický agregát. Co mu schází na výkonu, to mu teoreticky přidává na bezporuchovosti a životnosti. Ale i tento výkon dostačuje k rozjezdu více než 2 tuny vážícího auta na stovku za 6,9 sekundy.

Zrychlování je přitom lineární, převodovka zvládá svou práci obstojně. I reakce na plyn je subjektivně rychlejší než u dnešních evropských aut, které takto snižují emise. Naopak nástup brzd se mi jevil pomalejší než u jiných aut. Nevýhodou tohoto motoru je na druhé straně spotřeba, která je oficiálně 12,8 litru na 100 km, ale dá se snížit při klidné okreskové jízdě i díky systému vypínání dvou válců.

A zatímco u většiny dnešních aut jsme zvyklí na to, že reálná spotřeba bývá vyšší než ta papírová, tady je tomu naopak – při týdenním testu jsem se na uvedenou hodnotu dostal jen při dynamické jízdě po dálnici, během klidné jízdy po okreskách klesala spotřeba k hranici deseti litrů. Nesmí vás ale ukolébat daleko nižší čísla, které ukazuje palubní počítač. Musíte si totiž všimnout, že hodnota se neukazuje v litrech na 100 kilometrů, ale po americku v kilometrech na litr.

Příjemným překvapením pak jsou jízdní vlastnosti. Kdo by čekal, že americká auta umí jezdit hlavně rovně po hladkých silnicích, Cadillac XT6 ho potěší tužším nastavením podvozku s víceprvkovou zadní nápravou, který není zbytečně houpavý, ale dává i celkem velkou jistotu v zatáčkách. Prémiová konkurence typu BMW nebo Mercedesu je ale podvozkově o dost dál. XT6 se neztratí ani na nezpevněném povrchu. Elektronika sice preferuje pohon předních kol, ale je možné volit mezi několika jízdními režimy včetně toho pro jízdu v terénu.

Cadillac XT6 si nejspíš koupí lidé, kteří chtějí tak trochu rebelovat proti současným emisním omezením v evropských autech a nevadí jim zaplatit za to o něco víc nejen při návštěvě čerpací stanice, ale i při samotném nákupu. Oficiálně stojí nový vůz od Tucaru 1,9 milionu korun, v akci v době testu byla tato cena snížená na skladové vozy zhruba na 1,6 milionu, testovaný ojetý kus by pak vyšel na 1,3 milionu.