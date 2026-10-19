Test odhalil nebezpečné dětské autosedačky. Výrobce zastavil prodej

Zkušební metodika německého autoklubu ADAC vychází ze standardních nárazových testů Euro NCAP, které simulují čelní náraz v rychlosti 50 km/h. Na sedačky tak působí výrazně vyšší síly než při základních homologačních zkouškách vyžadovaných předpisy. A právě tento náročný test odhalil u obou výrobků kritické konstrukční nedostatky.
Prvním z rizikových modelů je dětská autosedačka Britax Römer Baby Safe Pro v kombinaci s isofixovou základnou Vario Base 5Z. Při čelním nárazu, když byla sedačka sklopená do polohy pro spánek, se přezka bezpečnostního pásu sama otevřela a zkušební figurína dítěte byla vymrštěna přímo do prostoru kabiny.
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„Riziko těchto sedaček vnímáme jako natolik vysoké, že se cítíme povinni upozornit na jejich nebezpečné chování ještě před zveřejněním celkových výsledků,“ vysvětluje rozhodnutí autoklubu ADAC odborný technik Steffan Kerbl.
Rodičům, kteří tuto sedačku už vlastní, experti doporučují používat ji výhradně v co nejvíce vzpřímené poloze. Ideálně samozřejmě raději nepoužívat. Výrobce na zjištění při testech reagoval tak, že příčinu selhání intenzivně zjišťuje a následně rozhodne o dalším postupu, například o opravě nebo výměně dotčených kusů.
Druhým modelem, před kterým autoklub varuje a který při testech výrazně selhal je Axkid Minikid Core. Během nárazového testu v poloze ležmo se u této sedačky zcela uvolnila její opěrná část. Následně se přezka bezpečnostního pásu doslova vylomila z plastové skořepiny, což způsobilo nebezpečné vymrštění těla figuríny směrem nahoru. Značka Axkid zareagovala okamžitým zastavením prodeje a stažením modelu z trhu. Zákazníkům nabízí bezplatnou výměnu za vyšší model Minikid Pro 4.
Koupíte je i v Česku
Oba nebezpečné modely přitom české rodiny běžně najdou v nabídce tuzemských e-shopů a specializovaných prodejen s dětským zbožím. Dětská sedačka Britax Römer Baby Safe Pro se samostatně prodává přibližně za 7 500 Kč, přičemž testovaná sestava spolu s isofixovou základnou Vario Base 5Z se v kompletním setu vyšplhá až na částku kolem 15 000 Kč.
Druhá testovaná sedačka Axkid Minikid Core, se na českém trhu nabízí za cenu pohybující se kolem 10 500 Kč. Pro české rodiče tak nepředstavují malé investice, o to závažnější je však zjištění, že ani vyšší cenová relace v tomto případě nezaručila základní bezpečnost při nárazu.
Autokluby připomínají, že samotné výsledky spotřebitelských testů neznamenají pro kupující automatický právní nárok na vrácení peněz nebo výměnu zboží u prodejce. Vzhledem k závažnosti zjištění však odborníci doporučují všem dotčeným rodičům kontaktovat ideálně výrobce, případně dovozce a požádat o vstřícné řešení.