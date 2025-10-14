Nekupovat, nepoužívat. Autokluby varují před nebezpečnými autosedačkami

Radomír Dohnal
Plánujete koupit autosedačky značek Chipolino Olympus i-Size nebo Reecle 360 ? Zamyslete se znovu a vyberte si jiný model. A pokud jste si je již koupili, zbavte se jich. Protože s nimi jde opravdu o život. Na základě zkoušek a nárazových testů před nimi varují švýcarské i německého motokluby.

Počítáte s tím, že v ten nejkritičtější moment bude o bezpečnost vašich dětí postaráno. Právě tehdy ale autosedačky značek Chipolino Olympus i-Size nebo Reecle 360 selžou. | foto: Touring Club Suisse

Není nač čekat. Zhruba tak popisuje situaci švýcarský autoklub Touring Club Suisse (TCS), který na podzim zveřejňuje výsledky testů dětských sedaček do auta. Kompletní soupisku přitom ještě nezveřejnil, plánovaná k publikaci je až k 21. říjnu 2025. Ale už nyní je prý z jejich zkoušek víc než zřejmé, že dva modely autosedaček naprosto pohořely. A to tak vážně, že před nimi varují urgentní tiskovou zprávou.

Že nejde o žádnou legraci, to potvrzuje skutečnost, že podobné varování obratem vydal i německý ADAC. Tedy, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, největší německý automobilový klub a největší motoristická organizace v Evropě, která je rovněž svými zevrubnými testy automobilových doplňků včetně autosedaček známá.

Explicitně napsal, že oba modely dětských sedaček neprošly nárazovým testem, a že rodičům doporučují tyto sedačky nekupovat a vůbec nepoužívat. Proč přesně? Výrobci obou produktů se zjevně snažili dodat na trh až příliš univerzální (a příliš laciný) produkt, takže podcenili samu bezpečnost.

Konkrétně jde o autosedačku modelu Chipolino Olympus i-Size, a o autosedačku modelu Reecle 360.

V obou případech to jsou autosedačky, které takzvaně rostou s dítětem, jsou univerzální a dají se upravovat. Měly by být teoreticky vhodné pro děti o velikosti v rozmezí 40–150 centimetrů. Jenže právě v tomto konstrukčním aspektu, který na první pohled působí lákavě úsporně, je skrytý tragický nedostatek.

Přestože obě splňují zákonné normy a jsou schváleny k běžnému prodeji v celé Evropě, nárazové testy provedené TCS, které jsou přísnější než evropské normy, odhalily riziko.

Bylo zjištěno, že sedací skořepiny těchto autosedaček se mohou při čelním nárazu vozu snadno oddělit od pevných základů podložky, pokud jsou děti připoutány proti směru jízdy. V takovém případě jsou autosedačka i dítě vymrštěny do prostoru pro cestující, s velmi vysokým rizikem vážného zranění. Jak pro dítě, tak i pro ostatní členy posádky vozu.

Skořepina autosedačky modelu Chipolino Olympus i-Size se „trhá od podložky“, protože je zajištěna jen čtveřicí šroubů. Závadou sedačky Reecle 360 je, že se při nárazu uvolnila její sedací skořepina od spodní otočné základny. A jakkoliv zůstala sedačka stále alespoň provizorně zajištěna díky pásu Top-Tether, došlo k jejímu překlopení a srolování pod sedadlo, přičemž by převážené dítě bylo vystaveno neúměrně vysokému riziku poranění.

Švýcarští TCS i němečtí ADAC mají jasno: těmto sedačkám se vyhněte obloukem. Protože tehdy, kdy budete jejich bezpečnost při převozu dítěte potřebovat nejvíce, ony vám jí nenabídnou.

Výrobce Chipolino po zveřejnění tiskové zprávy TCS už stáhl autosedačku z prodeje, ale připouští, že se stále mohou, zvláště na internetových obchodech, nacházet zbytkové zásoby. Doplnil ještě, že se zmíněný problém se týká pouze modelu Chipolino Olympus i-Size.

S autosedačkou Reecle 360 je problémů na straně výrobce trochu víc, protože byla na trh uváděna pod různými názvy. Například jako ZA10 i-Size nebo 946i i-Size. V krátkosti, špatné a z hlediska bezpečnosti nevyhovující jsou všechny tyto autosedačky s uvedenou homologací E8 – 0313715.

Jak doplňuje TCS, Pokud si sami nejste jistí, zda náhodou takovou autosedačku nevlastníte, dozvíte se to z oranžového štítku s homologací, který je vyražen na spodu sedačky. Máte-li ji, bude víc než rozumné ji dál nepoužívat. Kupující těchto modelů sice nemají automaticky nárok na vrácení nebo výměnu zboží, ale pokud však byl nákup proveden před méně než dvěma lety, lze u prodávajícího uplatnit nárok na vadu výrobku, v rámci zákonné záruky.

Přísnější než normy

Přísné testovací protokoly TCS jsou založeny na normách Euro NCAP pro vozidla, a reprodukují nehody, které jsou výrazně závažnější než ty, které stanoví mezinárodní norma UN R129. Tím se ale stávají arbitrem skutečné kvality. Hodí se zmínit, že většina každoročně testovaných autosedaček splňuje tyto přísnější požadavky bez rozdílu, a stále nabízí dobrou ochranu. Selhání modelů Chipolino a Reecle je proto natolik znepokojivou výjimkou, že na ni měli testeři potřebu upozornit.

