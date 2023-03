První tesla vyjela před 15 lety, byl to sporťák přestavěný z lotusu

Automobilku, která se zaměřuje výhradně na výrobu automobilů s elektrickým pohonem, založili v roce 2003 američtí technologičtí podnikatelé Martin Eberhard a Marc Tarpenning. O rok později se k nim přidal americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk, který je označován za vizionáře a také za nejbohatšího člověka na světě.

První model Tesla Roadster je malý sporťák, který ve své první verzi dokázal zrychlit na sto kilometrů v hodině za čtyři sekundy. Na jedno dobití ujede asi čtyři sta kilometrů. Model postavený na základech Lotusu Elise se vyráběl do roku 2012.

„Zrychlení na stovku lepší než Porsche 911,“ takové bylo heslo, se kterým představil šéf společnosti Tesla Motors Elon Musk nový supersport přímo v samotné Mekce ekologického smýšlení – kalifornské Santa Monice v roce 2006 před třemi sty padesáti pozvanými hosty, včetně Arnolda Schwarzeneggera. „Publikum s úžasem přihlíželo, jak tichá síla pokořila stovku za čtyři sekundy a pokračovala až za hranici dvou set kilometrů v hodině, aniž by k tomu byl potřeba nějaký výfuk či víčko palivové nádrže,“ psalo se tehdy.

Auto má karbonovou kapotu, střechu i spojlery. Kola rozměrů 175/55 R16 a 225/45 R17 přenášejí na vozovku sílu pocházející z třífázového, čtyřpólového, elektronicky řízeného elektromotoru o výkonu 185 kW se schopností rekuperace. „Jako každý elektromobil nabízí extrémně příznivý průběh kroutícího momentu – od nuly poskytuje impozantních 245 Nm, při 6 000 otáčkách ještě 204 Nm. Bez zajímavosti nejsou ani jmenovité otáčky motoru – 13 500/min., což hrdě zdůrazňuje otáčkoměr, kalibrovaný do patnácti tisíc,“ psali jsme na iDNES.cz v roce 2006. „Zrychlení na sto kilometrů v hodině trvá zhruba čtyři sekundy, na sto šedesát asi jedenáct sekund, nejvyšší rychlost přesahuje dvě stě deset kilometrů v hodině.“ Musk sliboval už tehdy dojezd čtyři sta kilometrů.

Energie se ukládá do akumulátoru seskládaného ze sedmi tisíc Li-Ion článků. Zajímavostí byla dvoustupňová mechanická převodovka – její určení je však malinko odlišné než u běžného auta. Silný elektromotor se pochopitelně dokáže bez problémů rozjet i na dvojku a také to tak běžně funguje, jednička se používá při požadavku na skutečně raketovou akceleraci – když je zkrátka nutné předjet z křižovatky nějaké to Porsche.

Vůz na jedničku dosahuje zhruba 115 km/h a také lépe „brzdí motorem“ a rekuperuje víc energie do akumulátorů. Další pozice voliče – „R“ – jen obrací smysl otáčení elektromotoru kvůli couvání.

Tesla Roadster byla na americkém trhu k mání za 80–120 tisíc dolarů, tedy za podobné peníze jako pomalejší Porsche 911.

Celkem jich bylo vyrobeno jen dva a půl tisíce, jednotky kusů jsou i v Česku. Jako součásti sbírek nadšenců.

„Je nanejvýš nepravděpodobné, že by se v Evropě našel dostatek zájemců o třímilionový elektromobil, aby se firmě Tesla vůbec vyplatilo budovat zázemí,“ psali jsme tehdy. Od té doby se svět aut – a těch elektrických zvlášť – výrazně změnil. A Tesla teď vyrábí své vozy kromě Ameriky také v Číně a u Berlína.

Nyní se chystá výroba nová verze Roadsteru, která podle výrobce nabízí rekordní akceleraci, dojezd a výkon. Produkce vozu představeného v roce 2017 se donekonečna odkládá, novým termínem je letošní rok. Jeden z prototypů roadsteru Elon Musk, který je znám i svým vesmírným programem, poslal do vesmíru v rámci testovacího letu rakety Falcon Heavy společnosti Space X.

Za celý rok 2022 elektromobilka Tesla dodala 1,31 milionu automobilů, což je meziroční nárůst o čtyřicet procent.