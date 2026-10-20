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Historický milník a přitom taková blbost: Tesla 6 sekund letí, pak 6 hodin čeká

František Dvořák
Pavel Cyprich
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  11:30
Kdyby se rozdávaly Nobelovy ceny za marketingové pohádky, byl by Elon Musk, šéf Tesly, s přehledem několikanásobným obhájcem. Počin jménem Tesla Roadster je opravdovým majstrštykem. V tom příběhu je všechno: sci-fi představení, sliby nesplnitelného, auto, které nikdy nedorazilo, bezúročné půjčky od jeho obdivovatelů a trysky z rakety.

Příběhu, který vstoupil do historie, se v nejnovějším speciálním díle podcastu V autě věnují Pavel Cyprich s Františkem Dvořákem.

Ukázku z nového dílu si poslechněte ve videu, kompletní epizodu podcastu V autě najdete na Forendors.

Událost, která otřásla automobilovým (i technologickým) světem – překvapivé představení nové generace vozu Tesla Roadster, rozebíráme ze všech stran. Odhalujeme také podrobnosti vozu, na který mnozí zákazníci čekají a posílají statisícové zálohy už od roku 2017.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlédneme do zákulisí, budeme glosovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Představení Roadsteru proběhlo znenadání a šlo o vskutku netradiční podívanou. „Byla to spíš ukázka na sci-fi film než klasická prezentace auta,“ shodujeme se v podcastu. Během demonstrace vůz bez řidiče například vyjel vlastní silou na rampu připomínající autodráhu, následně vzlétl, pomocí trysek přeskočil řadu jiných modelů značky Tesla a opět přistál na kolech. Pohyb auta ve vzduchu působil až nepřirozeně a vyvolal řadu vtipů i parodií na sociálních sítích.

Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
Tesla Roadster
32 fotografií

Vznášedlo s dusíkem na místě spolujezdce

Tesla slibuje několik verzí Roadsteru. Tou nejextrémnější je limitovaná verze Rocket, která byla k vidění na prezentaci a skutečně umí „létat“ (byť ne na veřejných komunikacích). K tomu využívá stlačený dusík tryskající ze speciálních ventilů. „Je to jednomístné auto, protože na místě spolujezdce je umístěna 400litrová tlaková láhev na dusík. Natlakovat ji trvá šest až sedm hodin, a celá sranda pak vydrží zhruba pět šest sekund letu,“ vysvětluje Pavel.

Další verze s označením Thrust využívá trysky pro extrémní zrychlení z 0 na 100 km/h za méně než jednu sekundu. Verze Performance by měla být konvenčnějším, ale stále extrémně výkonným supersportem s obrovským přítlačným křídlem.

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Specialitou těchto provedení speciální odsávací ventilátory na podvozku. Ty vůz doslova „přisají“ k vozovce pro maximalizaci přítlaku – podobný systém používá například britský elektrický supersport McMurtry Spéirling.

Ještě se chystá základní Base model, který se obejde bez trysek a přísavných ventilátorů, přičemž nabídne dojezd přes 500 kilometrů. Všechny modely ale spojuje jedno: půjde o ryzí „zadokolky“ s řízením i brzdami plně „po drátě“ (steer-by-wire a brake-by-wire), tedy bez mechanické vazby mezi volantem, pedály a koly.

Peníze pro Teslu

Kromě technických šíleností se věnujeme i ekonomické stránce věci. Tesla začala vybírat zálohy na Roadster předchozí (druhé) generace, která ovšem nikdy nedorazila do sériové výroby, už v roce 2017. „Lidé Tesle v podstatě poskytli bezúročnou půjčku. Kdyby těch 50 tisíc dolarů ze základní zálohy tehdy investovali do akcií Tesly, dnes by měli téměř 800 tisíc dolarů,“ podotýká Pavel. Tesla nyní objednávky otevřela znovu, zájemci musí složit opět 50 tisíc dolarů (na základní verze) nebo dokonce astronomických 250 tisíc dolarů na vyšší specifikace. Oficiální začátek prodeje je přitom stanoven až na rok 2028.

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V celém projektu vidíme i hlubší byznysový podtext. Na autě, které nese zjevné designové odkazy na původní Lotus Esprit, se totiž výrazně podílí vesmírná společnost SpaceX, jež dodala právě systém trysek. Spekuluje se tak, že celý humbuk kolem bláznivého létajícího auta slouží především jako PR kampaň pro budoucí fúzi Tesly a SpaceX.

Ať už Roadster dorazí na silnice v jakékoliv podobě, jedno je jisté: Elon Musk opět dokázal šokovat a vytvořit produkt, o kterém mluví celý svět. „Do dějin to auto vejde už teď, i když k zákazníkům nakonec možná vůbec nedorazí,“ uzavírá podcast V autě.

Celý rozbor situace i další témata najdete v novém dílu podcastu V autě, kompletní epizoda je na Forendors.

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně najezdí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

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