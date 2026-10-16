Tesla představila létající Roadster. Má deset let zpoždění a není to roadster

Firma automobil předvedla s dvoutýdenním zpožděním, což zdůvodnila nepříznivými povětrnostními podmínkami v místě konání, tedy v areálu společnosti SpaceX určeném pro vývoj a testování raket.
Tedy, nové sportovní auto Tesly má vlastně zpoždění deset let. Musk původně představil prototyp Roadsteru již v roce 2017. Tehdy předpokládal, že výroba začne v roce 2020.
Tesla Roadster druhé generace vypadá úplně jinak než původní koncept. A především to oproti svému jménu není roadster, ale kupé ostře řezaných tvarů ve stylu hřmotného Cybertrucku.
„Akce na testovacím středisku SpaceX v McGregoru v Texasu měla všechny prvky klasického představení Muskových produktů: dramatickou hudbu, kouř, mechanické syčivé zvuky a odpočítávání do startu,“ popsal Reuters.
Bílé dvoumístné vozidlo bylo vyvinuté ve spolupráci s raketovou společností SpaceX. Podle některých to může býtp rojev záměru Muska o fúzi těchto dvou společností, které ovládá.
Umí létat
Vůz se při prezentaci ve městě Waco v Texasu díky svým motorům na studený plyn mimo jiné proletěl bočním smykem nad jinými zaparkovanými modely značky.
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Šéf vývoje Tesly Lars Moravy uvedl, že Roadster dokáže zrychlit z nuly na 97 km/h za méně než jednu sekundu a dosáhnout maximální rychlosti přes 370 km/h.
„Pochopitelně si při takovém zrychlení pomáhá studenými tryskami, protože v současnosti neexistují pneumatiky schopné přenést takový potenciál na vozovku tradičním způsobem,“ vysvětluje magazín fDrive. „Systém má podle Tesly deset trysek a veze s sebou 250 kg stlačeného plynu, který je uložen v tlakových nádobách ovinutých uhlíkovým vláknem rozmístěných ve všech využitelných prostorech vozu. Podle Muska si systém umí tlak vzduchu v nádržích sám doplnit. Zadní trysky mají podle údajů z přenosu vyvinout přes 80 kN tahu a podle Tesly vytvářejí čtyřikrát až pětkrát větší sílu, než jakou zvládnou pneumatiky. Roadster si pomohl i obří vývěvou, která vysává vzduch zpod podvozku a tím výrazně zvyšuje přítlak vozidla daleko za mez, kterou zvládne běžné zavěšení kol v kombinaci s pasivní aerodynamikou. Jde o systém uvedený a kvůli své extrémní nebezpečnosti následně zase rychle zakázaný v roce 1978 ve formuli 1. Vůz má díky němu zatáčet při tíhovémz rychlení až 2 g, při praktické demonstraci vyvinul přítlak až 4 700 kg a udržel stojící roadster vzhůru nohama na obrácené rampě.“
Roadster dokáže na jedno nabití ujet „přes 480 km“. To je méně než polovina toho, co Musk slíbil v roce 2017, kdy Tesla poprvé odhalila prototyp Roadsteru druhé generace a uvedla, že dodávky začnou v roce 2020.
Šéf Tesly Elon Musk nyní uvedl, že vůz se začne vyrábět v roce 2028 a sériový model bude podle něj ještě rychlejší.
Cenu nového vozu firma nezveřejnila, spekuluje se ale dokonce až o milionu dolarů (24 milionů korun). Tesla na svém webu upozorňuje, že létání na veřejných komunikacích není povoleno.
Na rezervační stránce Tesly pro Roadster po akci byla uvedena verze vozidla „Performance“ vyžadující zálohu 50 000 dolarů a verze „Thrust“ s „akceleračními tryskami“ vyžadující zálohu 250 000 dolarů. Varianta „Rocket“, která je podle Tesly „pouze na pozvání“, je popsána jako jednomístný model s „kompletním letovým systémem“.
Vybrání záloh na druhou generaci modelu Tesla Roadster je v automobilovém průmyslu vůbec kapitolou sama pro sebe a ukázkou toho, co fanoušci této značky dokážou akceptovat. Tesla začala zálohy vybírat už při prvním představení vozu v roce 2017. Lidé Tesle svěřili 50 000 až 250 000 dolarů na auto, na které čekali nekonečně dlouho. Objevily se případy, kdy zákazníci, kteří ztratili trpělivost, měli velké problémy získat svou (oficiálně plně vratnou) zálohu zpět. Automobilka vlastně takto získala od svých fanoušků bezúročnou půjčku na téměř neomezenou dobu.
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Rezervační proces Tesla obnovila v září 2026 před jeho plánovaným druhým odhalením.
Poslední Tesla, kterou půjde řídit
Musk kromě Tesly vede také kosmickou společnost SpaceX, která se z podstaty věci hodně zabývá tryskovými pohony. Již delší dobu se spekuluje, že chce obě společnosti sjednotit pod jednou střechou. V Tesle Musk vyhlásil, že se společnost bude soustředit na autonomní řízení a humanoidní roboty namísto současného prodeje automobilů. Stroj představený ve čtvrtek by měl být podle něj posledním vozidlem Tesly, které ještě budou řídit lidé.
„Toto je vyvrcholení „neuvěřitelné práce“ inženýrů Tesly a SpaceX, kteří úzce spolupracovali na vytvoření něčeho, co jste neviděli v žádném filmu,“ řekl Musk jásajícímu davu nadšenců a investorů.
„Toto odhalení přichází v době, kdy se společnost přesouvá k technologiím autonomního řízení a robotice a jen několik dní před výsledky za třetí čtvrtletí, které jsou podle analytiků pro investory důležitější,“ komentuje Reuters. Tesla by měla zveřejnit výsledky za třetí čtvrtletí 21. října.
„Byl to technický trik bez komerční hodnoty kromě toho, že zahanbil tradiční výrobce automobilů,“ okomentoval na sociální síti X Gene Munster z vedení investiční skupiny Deepwater Asset Management, která je podílníkem Tesly. „Akce Roadster je nejnovějším příkladem toho, proč se Elon nemůže dočkat, až spojí (Teslu) a (SpaceX),“ dodal Munster.
„Tesla v současné době nemá halo car (výjimečný model, jehož hlavním úkolem není generovat přímý zisk, ale vylepšit celkovou image značky - pozn. iDNES.cz) ani vysoce výkonný luxusní vůz navržený tak, aby předváděl nejlepší inženýrství a technologie automobilky. Roadster bude novým halo carem Tesly,“ uvedl analytik Morningstar Seth Goldstein v minulém měsíci ve své poznámce.
Původní Roadster, uvedený na trh v roce 2008 a v prodeji do roku 2012, byl vůbec prvním elektromobilem společnosti Tesla a používal podvozek Lotusu Elise. Pomohl změnit pohled světa na to, čím by elektromobil mohl být. Společnost je od té doby známá svými SUV Model Y a Model X a sedany Model S a Model 3.
„Představení druhé generace Roadsteru přichází uprostřed prudkého posunu zaměření Tesly na technologie autonomního řízení a robotiku založené na umělé inteligenci od výroby automobilů pro lidské řidiče,“ doplňuje Reuters.
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Tesla letos zastavila prodej vozů Model S a Model X, aby uvolnila místo pro výrobu svých humanoidních robotů Optimus. Také uvedla na trh Cybercab – dvoumístné robotické taxi, které nemá manuální ovládání, jako je volant, pedály a zrcátka.
„Prodej stárnoucí řady elektromobilů Tesly v posledních dvou letech klesl, ačkoli vysoké ceny benzinu pomohly ve třetím čtvrtletí zvýšit dodávky,“ komentuje Reuters.
Původně měla druhá generace Tesly Roadster vypadat takto: