Automatická aktualizace softwaru 2025.2.6, které se v únoru dočkali majitelé vozů značky Tesla, jim „slavně“ aktivovala novou funkci. Radar v kabině. Pro mnoho z nich to bylo překvapení, protože už zapomněli, anebo často ani netušili, že touhle vychytávkou jejich vozidlo disponuje.

Jiní jsou naopak zklamaní, protože ve svém voze radar, jež by měl být umístěn těsně nad světlem u spolujezdce, nenachází. A není to proto, že by hledali špatně.

Nachází se totiž jen u vozů Model Y, které se dostaly na trh v roce 2022 a později. Formálně tedy jde o vozy vyrobené přibližně po listopadu roku 2021. Tedy ne nutně, jak se ukázalo. Do některých starších šarží byl v rámci oživení a servisu jako forma dodatečného vybavení osazen techniky též. Alespoň než z vedení Tesly přišel pokyn, aby byly tyto modernizace, tehdy nákladné kvůli nedostatkovým dílům, zastaveny.

Právě proto, kvůli výpadkům v dodávkách, radar chybí taky v některých vozech Model Y z roku 2023, kterým ovšem Tesla nabízí bezplatnou instalaci. Potřebný hardware, radar v kabině, je také tu a tam k nalezení u modernizovaných vozech Model S a Model X. Ne tedy u všech, jen u některých. Na základě jakého klíče byly nebo nebyly osazeny, zatím zřejmé není.

Někdo radar v kabině má, jinému ho odinstalovali, další jej získal při modernizaci. Někteří se teď dostanou k úplně novému radaru výměnou za starý, jiní ho dostanou automaticky. Jednoduché, ne?

Z Tesly také zaznívá, že funkce radaru, která je od roku 2025 součástí standardní výbavy Model Y, bude nyní rozšířena i na nové šarže Model 3 Highland a Cybertruck. S tím, že v těch v současnosti vznikajících Model Y, Model 3 Highland a Cybertruck bude fungovat radar ještě lepší, modernější.

Ve formátu 4D.

K čemu je prosím pěkně vlastně takový radar, starý nebo nový, v kabině osobního auta dobrý?

Jak název napovídá, radar v kabině slouží k rozpoznávání cestujících. Zvládne to lépe, než autokamera. Slouží též k detekci předmětů uvnitř vozidla a využívá rádiové vlny k identifikaci toho, co přesně se nachází na předních sedadlech.

Dokáže zjistit přítomnost osob ve vozidle, provést jejich proměření a stanovit celkovou obsazenost vozidla, lépe než to dokážou samotné senzory sedadel. Které by třeba mohla oklamat cestovní taška nebo pásy připnutý kufr.

Ve spojení s vnitřním počítačem radar koordinovaně podporuje bezpečnostní funkce. Umožňuje například dynamické spuštění airbagu v závislosti na velikosti a poloze cestujícího. Pokud tedy sedí na sedadle spolujezdce. Až na zadní sedadla jeho pátravá čidla nedosahují.

Lepší radar znamená ještě méně soukromí

To nový 4D radar v Model Y je pokročilejší.

Instalován bude ve střešním obložení, a odtud bude moci monitorovat celý prostor kabiny. Rozpoznat nejen obsazenost přední části, zvládne už monitorovat i druhou řadu sedadel.

Schopnosti nového 4D radaru, pokud jde o citlivost, jsou ohromující: dokáže zachytit takové věci, jako je tlukot srdce domácího zvířete nebo dech malého dítěte. Což prý nabízí další úroveň bezpečí pro cestující.

Abyste třeba psa nebo dítě nezapomněli zamčené v autě.

Pokud by se něco takového stalo, váš automobil vám pošle varovnou SMS. Nebo skrze počítač spustí regulaci teploty klimatizací. Otevře okénka, spustí alarm. Anebo rovnou zavolá tísňovou linku.

Výměnný obchod, v němž se směňuje vlastní soukromí za osobní bezpečnost, přestává klientům Tesly vyhovovat.

Programový manažer Modelu Y, Emmanuel Lamacchia, k tomu dodává, že takové kritické situace sice nebyly časté, ale když k nim došlo, měly výrazný mediální dosah. Na sociální síti X napsal doslova: „Extrémně málo pravděpodobné, ale s extrémními důsledky.“

V Tesle jsou tudíž rádi, že jim mohou cestou inovací aktivně předcházet.

Společnost Tesla na příkladu radarů demonstruje, že neustále zvyšuje bezpečnost svých vozidel pomocí inovativních řešení a reaguje na potřeby svých zákazníků.

Zákazníci to ovšem zase s takovým bezvýhradným nadšením nepřijímají.

Mnozí se dozvěděli až teď, po čtyřech letech, že v kabině jejich vozu bylo bez jejich vědomí nainstalováno supercitlivé zařízení, které dokáže velmi komplexně a nepřetržitě monitorovat všechny situace a předměty ve vozidle. Nebylo to něco, co by si žádali.

Stejně jako si nežádali odstranění bederní opěrky na sedadle spolujezdce. Těší je, že jejich auta jsou sice průběžně optimalizována, ale informaci o tom, že s sebou vozí štěnici – ne tedy všichni, jen někteří – by chtěli asi znát v předstihu.

Pozitivně nenesou ani to, že se do dalších let před chytřejším radarem ve své Tesle Model Y neschovají ani na zadních sedadlech. A představa toho, že megalomanský miliardář bude naslouchat tlukotu srdcí jejich spících dětí, jim taky na klidu nepřidává.

Nejsou to úplně liché obavy.

V roce 2023 se postaralo o pořádnou senzaci zjištění, že se zaměstnanci Tesly po tři léta bavili přeposíláním snímků, které chytré a kamerami vybavené vozy na svých cestách a při parkování pořídily. Šlo o absolutní selhání všech zásad ochrany soukromí. A s aktivovaným radarem těch obav o šmírování neubývá. Tesla se snaží být originální, ale pokud jde o narušování soukromí v zájmu ochrany bezpečnosti, vydává se stále zřetelněji čínskou cestou.