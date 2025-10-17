Představené vozy, které během akce přepravovaly návštěvníky areálu, měly dvoje motýlí dveře, ale žádné kliky, protože se dveře otevíraly automaticky. Chybělo jim i zadní okno a boční zrcátka. Musk uvedl, že nabíjení vozů bude indukční, nevyžadující tedy zapojení do sítě.
Tesla však zatím neuspěla ani s registrací názvu samořiditelného taxi. Požadovaný název robotaxi ji totiž americký patentový úřad odmítl zaregistrovat jako ochrannou známku, neboť termín se podle něj obecně používá pro autonomní vozy určené k přepravě osob. Rovněž ochrannou známku cybercab Tesla zatím nemá zaregistrovanou. Úřad podle květnových informací amerických médií se rozhodl toto řízení pozastavit, aby nedošlo k záměně, protože podobné žádosti dostal i od jiných společností.
Auta Cybercab se spoléhají na umělou inteligenci a kamery a nepotřebují další hardware jako konkurenční robotické vozy taxi. Tento přístup ale někteří analytici označují za problematický, jak z technického, tak z regulačního hlediska.
Tesla v uplynulých týdnech představila své „levné“ modely, tedy zjednodušené verze svých modelů 3 a Y. Pro veřejnost jsou spíš zklamáním; na dřeň oholené verze aut jsou stále drahé. A opravdu laciný model je v nedohlednu. Automobilka je stále jen technicky inovuje a letos jim konečně dopřála facelift. Nová generace není ani na dohled. Automobilka podle všeho vůbec neplánuje jejich novou generaci, což může být brzy velký problém. Čínští konkurenti naopak obměňují své modely velmi rychle. Tesly jsou stále z pohledu elektrického pohonu na špičce, ovšem zbytek minimálně morálně rychle zastarává.
Tesla uvedením nových provedení připravených tak trochu z nouze potvrdila, že nefunguje jako standardní automobilky. Modely Y a 3 (technicky jsou si velmi blízké) tvoří naprostou většinu jejích prodejů, ovšem jsou už také dost staré, Model 3 se představil v roce 2017, Ypsilon následoval dva roky poté.
„Tesla v Evropě čelí náročnému trhu, kde místní automobilky i jejich čínští konkurenti uvádějí na trh elegantní, technickými inovacemi nabité elektromobily bleskovým tempem. Muskův výrobce elektromobilů už není jediným hráčem a odborníci z automobilového průmyslu tvrdí, že Tesla zoufale potřebuje nové modely aby pohnula s trhem,“ komentuje Reuters.
Tesla navíc tradičně nedodržuje vyhlášené termíny představení svých nových modelů. Symbolem toho je model Roadster, po němž není ani vidu, ani slechu, přitom ho publiku Elon Musk ukázal v roce 2017 a od té doby jen slibuje… Šílený pick-up Cybertruck je totální propadák a kamion Semi Tesla raději nepřipomíná.
„Tesla se tak stala světovým lídrem na trhu s elektromobilitou. Tesla byla měrnou jednotkou, měřítkem, samostatnou ligou. Každý, kdo stavěl elektromobil, se musel srovnávat s tímto průkopníkem,“ popisuje Automobilwoche. Upozorňuje ovšem, že konkurence Teslu dostihla a předběhla. „Elektrické modely jsou nyní k dispozici téměř od všech výrobců automobilů. Mnozí dohnali i software. Funkce autonomního řízení lze nyní nalézt i v jiných modelech.“
Německý magazín upozorňuje, že Tesle se nepodařilo včas navázat s atraktivními modely. „Místo toho se kapacita spálila na specializované nápady, jako jsou kamion Semi nebo pickup Cybertruck. To znamenalo, že potřebný objem nebylo možné dosáhnout. Továrny se nedostatečně využívají.“
Představení zeštíhlených verzí Modelu Y a Modelu 3 označuje magazín aktem zoufalství. „Protože slibovaný, cenově dostupný elektrický subkompakt nikdy nedorazil. Tesla stále nemá žádné nové modely ani platformu, která by to mohla vyřešit.“ A všímá si, že „na akciovém trhu je Tesla vnímána jako dodavatel softwaru a umělé inteligence, nikoli jako výrobce automobilů“.
Automobilwoche předpovídá, že Tesla za deset let ve své současné podobě přestane existovat. „Stane se poskytovatelem softwaru a umělé inteligence, pravděpodobně bude nabízet výhradně robotická taxi. Nebude se obtěžovat s výrobou aut s nízkou marží. Pak by byl opět průkopníkem a ostatní by museli následovat jeho příklad,“ předpovídá.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.