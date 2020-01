Tesla postaví německou továrnu bleskově. Překážejí voda, stromy a bomby

Asi 250 ekologických aktivistů protestovalo v Berlíně proti plánům společnosti Tesla postavit u braniborské obce Gruenheide továrnu, která by od příštího roku měla vyrábět SUV Model Y, nejspíš také Model 3 a baterie nebo jejich součásti. Majitel Tesly Elon Musk tento plán oznámil koncem loňského roku (čtěte zde).



Politici a zástupci odborů tuto zprávu uvítali, protože investice přinese do oblasti nová pracovní místa. Továrna má zaměstnat na sedm tisíc lidí. Projekt Tesly navíc přitáhl pozornost dalších firem, které projevily zájem v oblasti investovat.

Elektromobily prosazují ekologové jako vozidla šetrná k planetě, proto překvapilo, když na 250 ekologických aktivistů proti plánu protestovalo. Podle nich je ohrožena divoká zvěř v dané lokalitě a především zásobování vodou. „Jsme tady, protože Tesla nám krade vodu,“ volali protestující.

Protest přišel poté, co Braniborská vodní asociace minulý týden varovala před „rozsáhlými a vážnými problémy se zásobováním pitnou vodou a likvidací odpadních vod“ pro navrhovanou továrnu.

Server Automotive News Europe citoval Anne Bachovou, 27letou ekologickou aktivistku, která uvedla, že plány Tesly zveřejněné začátkem tohoto měsíce ukázaly, že bude potřebovat více než 300 metrů krychlových vody za hodinu, což by údajně ohrozilo klesající rezervy oblasti. „Nejsem proti Tesle... Ale je to v lesní oblasti, která je chráněnou přírodní zónou. Je to nutné?“ tázala se aktivistka. Odlesnit by se také mělo zhruba 300 hektarů území.

Dvěma stovkám protestujících se postavila asi dvacítka oponentů s transparenty, kteří plán Tesly vítali popěvkem: „Jsme tady, jsme hlasití, protože Tesla buduje naši budoucnost.“

Levné pozemky a na nich bomby

Německé úřady už prodej tří set hektarů pozemků na hranici industriální zóny Freienbrink v Gruenheide jihovýchodně od Berlína schválily. Tesla zaplatí za pozemky pravděpodobně 40,91 milionů eur, cena ještě může doznat úprav po zhodnocení nezávislým expertem. I tak je to citelně méně, než automobilka zaplatila v Šanghaji, kde ji 86,5 hektaru terénu stálo 126 milionů eur, připomíná magazín Quattroruote.

Opozice v Braniborsku namítá hlavně to, že částka 13,5 eura za metr čtvereční plochy prodávané Tesle je podhodnocená, průměrná cena v této oblasti je podle kritiků 40 eur za metr. Administrativa ovšem namítá, že je v ceně zohledněna charakteristika pozemku. Tesla kupuje 150 hektarů zalesněné plochy a 150 hektarů pozemku, který je vně industriální zóny, a není tak zasíťován. Tesla se prý zaváže na vlastní náklady vybudovat veškerou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, elektřina...), obstará také vykácení stromů a za každý padlý strom prý vysadí tři nové. Celý pozemek navíc bude třeba pečlivě prozkoumat a vyčistit od případné nevybuchlé munice z druhé světové války. Místní samosprávy jsou si prý skoro jisté, že se tam nějaká najde. Na pozemcích podle Quattroruote už probíhá geologický průzkum a přípravné práce.

Rekordní rychlost

Gigafactory, jak Tesla svým továrnám na elektromobily říká, má zahájit provoz už v roce 2021. Počáteční kapacita 150 tisíc aut ročně má narůst až na půlmilion. V dokumentech, které automobilka předložila úřadům, se dokonce uvádí až tři čtvrtě milionu ročně vyrobených vozů.

Projekt má mít opravdu expresní průběh. Do konce roku má být zkompletována inspekce zalesněné části pozemku. Do 5. března mohou občané okolních oblastí podávat dotazy a připomínky, 18. března pak má proběhnout veřejné shromáždění, kde se bude o projektu diskutovat. Pokud nenastanou zádrhele, v polovině letošního roku má odstartovat stavba a za rok by měl Elon Musk přestřihnout pásku nové fabriky.

Pokud to tak dopadne, bude to rekord: od oznámení místa pro evropskou továrnu uběhne méně než 24 měsíců. Nabízí se srovnání s šanghajskou fabrikou Tesly, která otevřela koncem loňského roku. Od položení základního kamene do startu výroby uběhlo deset měsíců, kapacita asijské fabriky je ovšem menší. Její stavba vyšla na dvě miliardy dolarů, německá továrna má Teslu stát dvojnásobek.