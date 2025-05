Část 1/4

Že věk je jenom číslo tvrdit můžete i tehdy, když vás občanský průkaz přesvědčuje o opaku. Trestné to není. Ovšem cifra na tachometru vašeho vozu, to už je něco jiného. Na ni skutečně musí být spolehnutí, ze zákona. Zvlášť, když se takový vůz snažíte prodat nebo pojistit.

Své o tom vědí v automobilce Tesla, jejíž digitální tachometry podle všeho nepřesně vyčíslují počty najetých kilometrů. A z toho, co by mohlo být jen drobnou chybičkou v továrním nastavení, řekněme vadou softwaru, by se rovněž mohla vyklubat zničující právní bitva s verdiktem nebývale rozsáhlého podvodu na všech zákaznících.

Vezmeme to od Adama, respektive od Nyree Hintona. Američana, který si předloni koupil Teslu Model Y z druhé ruky. Nebyla to špatná koupě. Byla pořád ještě v záruce „od nárazníku k nárazníku“, po dvou letech měla najeto necelých 60 000 kilometrů.

K nim přidával tempem přibližně devadesáti kilometrů denně. Počítalo se to snadno, protože vůz využíval jen k pravidelným pojížďkám do zaměstnání. Pohyboval se po známé a prakticky neměnné trase z bodu A do bodu B, jejíž vzdálenost byla v mapách i podle GPS konstantní.

Ne však podle digitálního tachometru jeho vozu.