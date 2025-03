Vyzkoušeli jsme modernizovaný Model Y, než Elon Musk značku Tesla svým působením v administrativě Donalda Trumpa dovede k bankrotu. Jednou na nás dlouze troubili, další potom divoce blikali, ale jsme naštěstí v Česku, a tak nám nikdo auto nepodpálil. Byla by to škoda, „ypsilon“ je totiž lepší než dřív, byť stále to není auto pro každého.