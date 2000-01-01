náhledy
Americký výrobce elektromobilů Tesla představil levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. „Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v době rostoucí globální konkurence,“ komentuje agentura Reuters. Některé úpravy a zjednodušení dávají vzpomenout na křečovitě zlevněnou fabii první generace v provedení Junior.
Nová verze elektromobilu Model Y, který je nejprodávanějším vozem Tesly, se bude v USA prodávat za 39 990 dolarů (zhruba 836 000 Kč). Novou verzi elektromobilu Model 3 pak bude možné pořídit za 36 990 dolarů (zhruba 774 000 Kč). Základní provedení automobilka pojmenovovala Standard.
Šéf automobilky Tesla Elon Musk už řadu let slibuje levný elektromobil pro masový trh. „V loňském roce nicméně zrušil plány na výrobu zcela nového modelu, který by se prodával za 25 000 dolarů,“ upozorňuje Reuters.
Odbyt automobilky Tesla se v letošním třetím čtvrtletí vrátil k růstu po výrazných poklesech v předchozích dvou čtvrtletích. Odbyt podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve Spojených státech, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě.
Analytici však předpokládají, že ve čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly opět vrátí k poklesu. Společnost Visible Alpha odhaduje, že v celém letošním roce se odbyt sníží o deset procent asi na 1,61 milionu vozů.
Zajímavost, o které už se živě diskutuje, se týká prosklené střechy. U obou modelů jí Tesla zachovala, ovšem u ypsilonu ji zevnitř kompletně překryla čalouněním. Podle dostupných informací si případní kutilové nepomohou, když stropnici odstraní, sklo střechy má být i tak neprůhledné.
Tesla uvedením nových provedení připravených tak trochu z nouze potvrzuje, že nefunguje jako standardní automobilky. Modely Y a 3 (technicky jsou si velmi blízké) tvoří naprostou většinu jejích prodejů, ovšem jsou už také dost staré, Model 3 se představil v roce 2017, Ypsilon následoval dva roky poté.
Ovšem automobilka je stále jen technicky inovuje a letos jim konečně dopřála facelift. Nová generace není ani na dohled. Automobilka podle všeho vůbec neplánuje jejich novou generaci, což může být brzy velký problém. Čínští konkurenti naopak obměňují své modely velmi rychle. Tesly jsou stále z pohledu elektrického pohonu na špičce, ovšem zbytek minimálně morálně rychle zastarává.
Tesla navíc tradičně nedodržuje vyhlášené termíny představení svých nových modelů. Symbolem toho je model Roadster, po němž není ani vidu, ani slechu, přitom ho publiku Elon Musk ukázal v roce 2017 a od té doby jen slibuje… Šílený pick-up Cybertruck je totální propadák a kamion Semi Tesla raději nepřipomíná.
„Nový vůz přichází v době, kdy Tesla potřebuje mávnutí kouzelnou hůlkou k oživení prodeje. Jak se zdá, modernizovaná verze Modelu Y, která se začala dodávat v mnoha evropských zemích v červnu, sice prodejní propad na kontinentu zpomalila, ale nezastavila,“ komentuje Reuters. „Tesla v Evropě čelí náročnému trhu, kde místní automobilky i jejich čínští konkurenti uvádějí na trh elegantní, technickými inovacemi nabité elektromobily bleskovým tempem. Muskův výrobce elektromobilů už není jediným hráčem a odborníci z automobilového průmyslu tvrdí, že Tesla zoufale potřebuje nové modely aby pohnula s trhem.“
„Dvě nové varianty nahrazují Model 3 a Model Y v provedení Propulsion s malými bateriemi,“ vysvětluje magazín Caradisiac. Ostatní varianty, všechny s velkými bateriemi, se nemění, ale nyní jsou přejmenovány na „prémiové“. Sportovní verze Performance zůstává.
Nové Standardy mají přední část bez velkého LED pásku propojujícího přední světla, tento prvek dostaly tesly při letošním faceliftu.
Ypsilon vyjíždí na 18palcových plechových kolech s krycími poklicemi. Model 3 dostává do začátku ceníku sedmnáctky.
Auta mají jednodušší zadní světla a chybí jim obrazovka pro cestující na zadních sedadlech, nyní tam jsou klasické výdechy klimatizace. Přední světla přišla o odvětrávání, zadní o vyhřívání.
Tesla Model 3 Standard
Podle amerického testovacího cyklu EPA uvádí Model Y Standard maximální dojezd 321 mil, což je přibližně 516 km (původně 584 km). Z 0 na 60 mph (96 km/h) zrychlí za 6,8 sekundy, dosáhne rychlosti 201 km/h a má baterie s kapacitou 69 kWh. Doposud nejlevnější provedení umělo pokořit šedesátimílovou rychlost za 5,4 sekundy.
V základní výbavě také chybí FM/AM rádio – toto bude pravděpodobně specifikum verzí pro Ameriku, snižuje se počet reproduktorů uvnitř (7 místo 15) a zmizel systém „autonomního“ řízení.
Model 3 Standard uvádí dojezd 516 km (321 mil) podle certifikace EPA, zrychlení z 0 na 150 km/h zvládne za 5,8 sekundy při stejné maximální rychlosti jako ypsilon.
Prozatím jsou tyto dvě nové „standardní“ tesly dostupné pouze ve Spojených státech, ale brzy dorazí i přes Atlantik.
Zpětná zrcátka se nově také nastavují manuálně a to prostřední nemají automatické stmívání. Zmizelo také ambientní osvětlení.
Koženkové čalounění je nahrazeno částečně látkou a je přepracovaná středová konzola. Z klimatizace odstranili HEPA filtr.
Oba nové „standardy“ mají motor o výkonu 300 koní pohánějící výhradně zadní kola.
Zjednodušení se dočkal též podvozek, na který namontovali klasické tlumiče místo dosud standardních frekvenčně ovládaných (FSD tlumiče)
Tesla Model Y Standard
Tesla Model Y Standard
Oproti původním základním cenám klesla cena asi o sto tisíc (5 tisíc dolarů)
Nastavování volantu je u základní verze manuální, dosud bylo vždy elektrické. Stejně to je teď s nastavováním zadních sedadel.
Zůstalo osm kamer sledujících okolí vozu, diodová světla, sledování mrtvého úhlu, ovládání auta na dálku z mobilu i videohry, středová obrazovka zůstala stejně velká (15,4 palce). Chybí ale asistent jízdy po dálnici.
V Česku nyní stojí základní Model 3 těsně pod milion, základní ypsilon pak stojí 1,1 milionu korun.
Elon Musk je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 465 miliard dolarů (téměř deset bilionů Kč).
Tesla Model Y Standard
Tesla Model Y Standard
Tesla Model Y Standard
Tesla Model Y Standard
