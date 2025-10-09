|
Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější
KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?
Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...
Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk
Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...
Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...
Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...
Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík
Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...
Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?
Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...
EU chce zelenou ocel, brání se té levné z Asie. Autoprůmysl varuje
Plán Evropské komise na snížení kvót a zvýšení cel na dovoz oceli do Evropské unie zachází příliš daleko a evropským automobilkám v jeho důsledku hrozí vyšší náklady na vstupy a administrativu,...
Prodeje aut v Česku se zvyšují. Královnou je Octavia, rostou elektromobily
Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21 370 prodaných vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.
Německý kancléř chce, aby EU upustila od zákazu spalováků od roku 2035
Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako...
Nejsilnější sériová fabia je tu. Edice 130 má výkon 130 kW a jede 228 km/h
Škoda Auto odhalila model Fabia 130, speciální model vycházející z výbavy Monte Carlo, která do této modelové řady vnáší výrazný sportovní charakter, a i trochu nostalgie. Není to nejvýkonnější...
Proč auta při cestě z Číny zdraží? Zástupce nové značky s geny Mercedesu vysvětluje
Model X7 už nebude v Česku nabízet jen automobilka BMW, stejně pojmenované auto začala prodávat i čínská značka BAIC. Přestože má v Číně speciální divizi pro elektromobily, na českém trhu bude zatím...
Porsche 911 je řidičská nirvána i škola. Berte tu jedinou s manuálem
Porsche 911. Jen tři čísla, a přesto je každý okamžitě identifikuje, i neřidič. Pokud se někdy rozhodnete, že ten čas konečně přišel a jdete si pro svou vysněnou „devět-jedenáctku“, zastavte se na...
Jedno z nejslavnějších aut historie slaví. Před 70 roky představil Citroën DS
Citroën proslul už před druhou světovou válkou svými inovacemi, patřil k průkopníkům pohonu přední nápravy nebo samonosné karoserie. Vůz, který 5. října 1955 továrna představila na pařížském...
