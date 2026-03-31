V Tesle plyne čas jinak. Trojce je deset let a stále je na vrcholu

Deset let je v autoprůmyslu nekonečně dlouhá, i strašlivě krátká doba, záleží, jak se na do díváte. Pro průmysl, který je náročný na technologie, investice a vývoj je plánování na deset let dopředu spíš minimem. Na druhou stranu držet deset let stejné auto ve výrobě už se v současnosti nenosí, obzvláště dnes, kdy překotný vývoj technologií jejich život a prodejnost zkracuje. A pak tu je Tesla.

Ta staví všechny teorie, poučky, zkušenosti na hlavu. Její stěžejní model 3 právě slaví desáté narozeniny. Pravda, nejdůležitějším (protože nejprodávanějším) modelem americké elektromobilky je SUV jménem Y, ovšem to je vlastně jen bachratější karosářská verze „trojky“.

Tesla Model 3 Standard
Tesla Model 3 Standard
Tesla Model 3 Standard
Tesla Model 3 Standard
Tesla Model 3 Standard
114 fotografií

Od té doby obě auta Tesla výrazně technicky inovovala a obměnila, základ je ovšem pořád stejný. Ve zkratce lze říci, že od té doby Elon Musk nepředstavil nic relevantního, co by nebyla pro svět aut jen hračka pro sociální sítě: Cybertruck je sice hvězdou Instagramu, ale jinak je to propadák, neustálé odkládání nového Roadsteru je už spíš trapné, tahač Semi se spíš nevyrábí, než vyrábí a ulítlé autonomní taxi Cybercab s výhradně autonomním řízením je dalším zdlouhavě se rodícím snem přerostlého dítěte jménem Elon Musk.

Nejbohatší člověk planety sice už dlouho hlásá, že právě technologie autonomního řízení bude hlavním byznysem Tesly – a to, že žádný model, který by byl opravdovým autem, není podle všeho ani na dohled – ovšem na všechny tyhle kratochvíle je třeba vydělávat, což zajistí právě Tesla 3 (a taky předprodej emisních odpustků a vytahování peněz z akcionářů a investorů).

V historii americké elektromobilky je tedy premiéra Tesly 3 zapsána zlatým písmem. Tento vůz, který měla veřejnost možnost poprvé spatřit 31. března 2016, byl prvním modelem značky určeným pro masový trh.

Model 3 byl nejprodávanějším elektromobilem na světě v letech 2018-2020, poté ho na prvním místě vystřídal Tesla Model Y.

V červnu 2021 se Model 3 stal prvním elektromobilem, který překročil celosvětový prodej jeden milionu kusů. Do současnosti bylo vyrobeno 2,6 milionů elektroaut Model 3, více (3,4 milionu) má na svém kontě Model Y.

Svezli jsme se s teslou, která řídí sama. Dost se ale loudá

Zájem o vůz, který veřejnosti odhalil před deseti lety Elon Musk, od začátku předčil veškerá očekávání. Jen za prvních 36 hodin od jeho představení zaznamenala automobilka 253 000 objednávek. Před obchody automobilky se vytvořily dlouhé fronty, někteří fanoušci čekali na možnost složit rezervační zálohu celou noc. Základní cena vozu byla stanovena na 35 000 dolarů (zhruba 770 000 korun).

Spuštění jeho výroby ale po měsíce provázely problémy, zejména s automatizací montáže. Podle Muska se automobilka dokonce kvůli enormně zvýšeným nákladům v jednu chvíli ocitla na pokraji krachu. Sériovou výrobu Modelu 3 Tesla zahájila v červenci 2017. Vůz se vyrábí v hlavním závodě Tesly v americkém Fremontu v Kalifornii a od prosince 2019 také v nové továrně v čínské Šanghaji.

Faceliftovaný Model 3 s přepracovaným interiérem a exteriérem byl představen na konci roku 2023.

Na českém trhu má značka Tesla zastoupení od roku 2019. Nejprodávanější značkou elektromobilů byla loni Škoda s 5 127 vozy, následovaná Teslou s 1 942 vozy.

Vstoupit do diskuse
titulek

Nejčtenější

Vypadá jako noční můra z hororu, ale ve skutečnosti je to ten nejbezpečnější „člověk" na světě. Graham, bizarní výtvor vědy a umění, letos oslaví deset let od svého vzniku a znovu připomíná, jak...

Škoda Peaq představuje novou vrcholnou až sedmimístnou vlajkovou loď značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Maskovaný prototyp jsme...

Mladoboleslavská Škoda Auto se loni stala premiantem celé skupiny VW. Za celý rok vydělala v čistém tolik, co Volkswagen, hlavní značka celého koncernu. Povedlo se jí to díky střízlivému přístup k...

Volvo vysílá i na české silnice dvojici elektrických novinek, které přivážejí 800voltovou architekturu, dlouhý dojezd a ultrarychlý palubní systém. SUV EX60 sází na praktičnost pro rodiny, zatímco...

V Tesle plyne čas jinak. Trojce je deset let a stále je na vrcholu

Představení nového elektromobilu Tesla 3

Deset let je v autoprůmyslu nekonečně dlouhá, i strašlivě krátká doba, záleží, jak se na do díváte. Pro průmysl, který je náročný na technologie, investice a vývoj je plánování na deset let dopředu...

Rusko přichází s novou kontroverzní úpravou legislativy. Jejím cílem je umožnit tamním obyvatelům legálně registrovat vozidla, která jsou v jiných státech evidována jako kradená. Návrh tak potvrzuje...

Írán leží od Česka 4 700 kilometrů, ale konflikt na Blízkém východě cloumá s cenami paliv na našich čerpacích stanicích úplně stejně, jako by se odehrával za humny. Ropný slovníček vám přiblíží, proč...

„Luftgekühlt“, zvukomalebné německé slovo, ze kterého bez zašmodrchání jazyka nevyváznete, znamená „vzduchem chlazené“. Tatrováci, porschisté a majitelé Nissanů Leaf to znají. Ti první a třetí na...

Je autopilot Tesly dobrým řidičem? Záleží, zda se na to díváte očima Petra Máry, nebo Richarda Chlada. Geek je nadšen, kam moderní technika pokročila, staromilec, co rád řídí, uzná, že robot řídí...

Zatímco svět se stále dohaduje o tom, zda střídání času zrušit, případně který čas zachovat, řidiči jsou vystaveni řadě nepříjemných dopadů, které změna ručiček na hodinkách přináší. A není jich málo.

Těsně předtím, než přinesou vlaštovky do Česka jaro, vydává se tým MF DNES pravidelně na pouť po bazarech a autosalonech, aby zjistil, nakolik vítaní a vážení tu jsou zákazníci při koupi auta....

Vypadá jako noční můra z hororu, ale ve skutečnosti je to ten nejbezpečnější „člověk“ na světě. Graham, bizarní výtvor vědy a umění, letos oslaví deset let od svého vzniku a znovu připomíná, jak...

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.