Ta staví všechny teorie, poučky, zkušenosti na hlavu. Její stěžejní model 3 právě slaví desáté narozeniny. Pravda, nejdůležitějším (protože nejprodávanějším) modelem americké elektromobilky je SUV jménem Y, ovšem to je vlastně jen bachratější karosářská verze „trojky“.
Od té doby obě auta Tesla výrazně technicky inovovala a obměnila, základ je ovšem pořád stejný. Ve zkratce lze říci, že od té doby Elon Musk nepředstavil nic relevantního, co by nebyla pro svět aut jen hračka pro sociální sítě: Cybertruck je sice hvězdou Instagramu, ale jinak je to propadák, neustálé odkládání nového Roadsteru je už spíš trapné, tahač Semi se spíš nevyrábí, než vyrábí a ulítlé autonomní taxi Cybercab s výhradně autonomním řízením je dalším zdlouhavě se rodícím snem přerostlého dítěte jménem Elon Musk.
Nejbohatší člověk planety sice už dlouho hlásá, že právě technologie autonomního řízení bude hlavním byznysem Tesly – a to, že žádný model, který by byl opravdovým autem, není podle všeho ani na dohled – ovšem na všechny tyhle kratochvíle je třeba vydělávat, což zajistí právě Tesla 3 (a taky předprodej emisních odpustků a vytahování peněz z akcionářů a investorů).
V historii americké elektromobilky je tedy premiéra Tesly 3 zapsána zlatým písmem. Tento vůz, který měla veřejnost možnost poprvé spatřit 31. března 2016, byl prvním modelem značky určeným pro masový trh.
Model 3 byl nejprodávanějším elektromobilem na světě v letech 2018-2020, poté ho na prvním místě vystřídal Tesla Model Y.
V červnu 2021 se Model 3 stal prvním elektromobilem, který překročil celosvětový prodej jeden milionu kusů. Do současnosti bylo vyrobeno 2,6 milionů elektroaut Model 3, více (3,4 milionu) má na svém kontě Model Y.
Zájem o vůz, který veřejnosti odhalil před deseti lety Elon Musk, od začátku předčil veškerá očekávání. Jen za prvních 36 hodin od jeho představení zaznamenala automobilka 253 000 objednávek. Před obchody automobilky se vytvořily dlouhé fronty, někteří fanoušci čekali na možnost složit rezervační zálohu celou noc. Základní cena vozu byla stanovena na 35 000 dolarů (zhruba 770 000 korun).
Spuštění jeho výroby ale po měsíce provázely problémy, zejména s automatizací montáže. Podle Muska se automobilka dokonce kvůli enormně zvýšeným nákladům v jednu chvíli ocitla na pokraji krachu. Sériovou výrobu Modelu 3 Tesla zahájila v červenci 2017. Vůz se vyrábí v hlavním závodě Tesly v americkém Fremontu v Kalifornii a od prosince 2019 také v nové továrně v čínské Šanghaji.
Faceliftovaný Model 3 s přepracovaným interiérem a exteriérem byl představen na konci roku 2023.
Na českém trhu má značka Tesla zastoupení od roku 2019. Nejprodávanější značkou elektromobilů byla loni Škoda s 5 127 vozy, následovaná Teslou s 1 942 vozy.