Ať žijí duchové! Teslám se na hřbitovech zjevují tajemné postavy

Není dne, aby agentury neinformovaly o něčem, co se týká Tesly a jejího šéfa Elona Muska. V podstatě by si z velké části vystačily jen jím. Stíhá toho opravdu hodně. Až se do hlavy vkrádají myšlenky, zda je vůbec z tohoto světa. Jeden zajímavý tweet stíhá další. Je možné, aby vše bylo dílem jednoho člověka? Nemá dvojníka, nebo není snad sám mimozemšťanem? Říká se přece, že žijí mezi námi… Svého času ostatně vzbudil pozdvižení, když do tweetu napsal, že pyramidy postavili mimozemšťané.

Aby toho nebylo málo, tak v posledních době se v komunitě majitelů elektromobilů značky Tesla stalo oblíbenou činností monitorování jevů, které lze považovat za paranormální. Populární seriál Akta X jako by dostal další pokračování. Řidiči vyrážejí ve dne i v noci na hřbitovy a na displejích svých tesel sledují pohyby lidí v místech, kde nikdo není, jen hroby či lampy. Na strašidelných videích, která šíří po internetu, se mysticky zjevují a zase mizí tajemné postavy, až z toho jde husí kůže.

Tesly totiž disponují pro monitorování okolo aut kamery a ultrazvukové senzory, které na displejích umí zobrazovat i okolní chodce. Kamery je navíc zachytávají a zobrazují v rámci interaktivní vizualizace okolí. Vysvětlením může být, že vývojáři softwaru ještě kamery nenaučili účinně rozlišovat. Na obrazovkách infotainmentu pak systém neumí vykreslit náhrobky, a matou ho i světla na nich, ale i květiny a další předměty. A pokud svým tvarem či stínem jen trochu připomínají člověka, na displeji je software tesly nechá zobrazit jako postavu. To by vysvětlovalo i to, proč se také dosti často postava objeví jen na zlomek sekundy.

Duchové mohou pěkně zavařit

Tato falešná hlášení mohou ovšem řidičům způsobit vážné problémy, které v některých případech může dojít k falešnému varování před kolizí s člověkem, který tam vlastně vůbec není, tzv. fantomovému zastavení, kdy vůz nouzově brzdil kvůli domnělé překážce. O tomto problému se nedávno rozhovořil někdejší technik této americké automobilky Lucasz Krupski a Tesla v této souvislosti nově čelí hromadné žalobě v Illinois.

Agent Fox Mulder a agentka Dana Scullyová, kteří ve slavném seriálu vyšetřovali případy, se kterými si nikdo nevěděl rady, a nakonec je úředníci zavřeli do složky Akt X – nevyřešitelných případů, by nejspíš v tomto také ostrouhali.

Anebo je to jinak? Co myslíte, je to anomálie softwaru Tesly, nebo mají tato auta šestý smysl a umí detekovat i duchy?