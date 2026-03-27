Jízdu s teslou bez řidiče můžete okusit v Česku. Auto samo otáčí volantem, zrychluje, brzdí, mění jízdní pruhy. Zatáčky projíždí plynule, drží se uprostřed pruhu, zvládá víceproudé kruháče. A na závěr i samo zaparkuje. Stačí zmáčknout tlačítko na tabletu, který sdružuje veškeré ovládání vozu.
Americká elektromobilka organizuje svezení se svými předváděcími vozy v teslárnách, u kterých aktivovala pro Evropu autonomní řízení (nejnovější verzi systému FSD - full self-driving, „plně samočinné řízení“, s důležitým dodatkem Supervised) – i když zde zatím stále není schválené a kdo ví, kdy bude. Jde ale o autonomní řízení pod dohledem (supervised), jak zdůrazňují. To znamená, že musíte stejně sledovat provoz, upřeně koukat před sebe na silnici, protože vám pohled hlídá kamera, a mít ruce poblíž volantu, abyste byli schopní převzít řízení na výzvu vozu.
Důležitá je ta douška „pod dozorem“, protože ten, co sedí za volantem, je stále za auto plně odpovědný.
Celkový dojem je takový... záleží na tom, jestli jste optimista, nebo pesimista. Všimněte si toho, i když čtete na internetu dojmy těch, kteří už to absolvovali, hodně záleží na tom, jestli jste technologický nadšenec – geek, anebo jestli jste spíš řidič a autař.
Optimistovi se samozřejmě líbí, že robotické řízení zvládá všechny situace: jede po dálnici, mění pruhy, na okresce míjí ostatní auta v protisměru, zatáčí, vykružuje oblouky, samo točí volantem, pouští směrovky – dělá všechny úkony jako živý řidič. Tesla trvá na tom, že se jeho autopilot obejde bez radarů, vystačí s analýzou toho, co vidí kamery, kterými je auto obsypáno. Prý vidí dobře i v noci, za deště, mlhy. A nevadí ani, když na okresce chybí bílé čáry.
Pesimista si ale všimne, že to všechno dělá hodně opatrně, s velkou bezpečnostní rezervou, a hlavně jezdí dost pomalu. I přestože si předem nastavujete, o kolik procent bude tesla překračovat rychlostní limity, tak přesto jezdí pomaleji než obyčejný řidič. To mi nikdo nevymluví. Na padesátce v obci jede třicet, i když tam není ani noha, ani kolo a situace je přehledná a bezpečná, je světlo, sucho – tak to auto prostě jezdí pomaleji než normálně. Pomaleji než normální řidič z masa a kostí.
Tesla omezila maximální rychlost, kterou umí jet její vozy v autonomním režimu, na 150 km/h.
Jinak ale všechno zvládá, řekněme, suverénně. Zařadí se do kolony aut, která dojela, zapluje mezi kamiony na permanentně ucpaném sjezdu z dálnice D1 na Říčany, umí zaparkovat. Vše je závislé na mapových podkladech, které jsou od Googlu; a ty nejsou vždy úplně nejpřesnější, jak upozorňuje zástupkyně značky z průhonického zázemí značky Tesla pro Česko. Dodává, že někdy musí řízení převzít, když auto míří na výraznou nerovnost nebo třeba vystouplý kanál, prostě něco, co na silnici udělala zima a na čem by se auto mohlo poškodit.
Právě v Průhonicích nebo v Brně se mohou zájemci o teslu, nadšenci, zvědavci, prostě kdokoli svézt s autem řízeným počítačem, je jen třeba se přihlásit k testovací jízdě na webu automobilky. Zájem je prý obrovský. Za asistence dohlížitele, který celou dobu sedí ve střehu za volantem, máte na projetí buď předvolené, nebo vámi libovolně stanovené trasy asi hodinu.
Paní z showroomu trvala na tom, že to není dealerství, ale „prostě Tesla“; auta automobilky Elona Muska, který má očividně mezi zaměstnanci blízko k božstvu, se totiž – jak známo – kupují pouze přes internet, v Průhonicích a brněnských Židenicích je pak jen předávají.
„Schválně jsem vybral komplikovanou trasu, abych zjistil, jak si auto poradí s objížďkami, zúženími nebo protijedoucími vozy. A perfektně zvládlo všechny situace. V jedné ulici dokonce nečekaně vběhl do vozovky chodec, ale auto naprosto plynule a bezpečně reagovalo. Jedinou chybu udělalo, když v křižovatce zastavilo u stopky, která patřila k jinému rameni křižovatky,“ vylíčil židenický starosta Petr Kunc svou zkušenost.
Celé to trochu působí jako podprahová nátlaková akce Tesly. Systém autonomního řízení si můžete do tesly objednat za dvousettisícový příplatek (základní ceny tesel jsou od 900 tisíc za nejlevnější Model 3), abyste ho pak ale nemohli používat v provozu, protože se zatím automobilce nedaří uhádat v Evropě homologaci systému. V Americe, kde nově systém nekoupíte, ale můžete ho aktivovat za měsíční předplatné (99 dolarů), je používání systému legální; ovšem jsou dobře známé případy, kdy autopilot selhal a byly z toho nehody, občas tragické.
Evropské úřady Muskovi jeho autopilota schválit do provozu nechtějí. Tesla, která chce brzy vydělávat ne na autech, ale právě na technologii autonomního řízení, se snaží přesvědčit publikum o spolehlivosti svého systému podobnými akcemi. Loni se kupříkladu chlubila videy, ve kterých tesla řízená autopilotem brázdila chaotický provoz Paříže či Říma.
Legislativa platná v Česku od 1. ledna 2026 umožňuje využívat na vybraných úsecích dálnic a rychlostních silnic auta s autonomním řízením třetí úrovně (z pěti). U nich může řidič pustit volant a nechat ovládání plně na autě. Automobilka je v takovém případě odpovědná za případnou nehodu. Řidič ovšem musí být schopen po vyzvání do deseti sekund přebrat kontrolu nad vozidlem. Česko je v tomto evropským průkopníkem.