Tesla a Čína vydělají na emisních odpustcích. Konkurenci zachrání před pokutou

Od roku 2025 se emisní limit na jedno vyrobené vozidlo snížil na průměr 93,6 gramu CO 2 na kilometr. V případě překročení budou muset automobilové skupiny zaplatit pokutu ve výši 95 eur za každý gram CO 2 navíc vypuštěný každým registrovaným vozem.

„Aby výrobci snížili průměrnou úroveň emisí CO 2 , museli zvýšit podíl plně elektrických vozidel ve svém mixu registrovaných vozů. Nebo snížit prodej spalovacích motorů. Nebo dokonce udělat trochu obojího. Tváří v tvář zpomalení trhu s elektromobily se plnění evropských závazků stávalo výzvou. A výrobci našli únikovou cestu,“ popisuje cestu k emisnímu „poolingu“ magazín Caradisiac. „Evropská unie povoluje vytvoření ´sdružení´ s ctnostnějším výrobcem, konkrétně výrobcem automobilů s nulovými emisemi.“

Společnosti s nižším prodejem elektromobilů mohou slučovat své emise s lídry v tomto segmentu tím, že nakoupí emisní povolenky od jiných výrobců, aby snížily své celkové průměry na jedno vozidlo. Tento krok jim může ušetřit stovky milionů eur, které by zaplatily na pokutách.

Stellantis, Toyota, Ford, Mazda a Subaru plánují sloučit své emise oxidu uhličitého s americkým výrobcem elektromobilů Tesla, aby splnily pravidla EU pro letošní rok. Další sdružení vytváří Mercedes se společnostmi Polestar, Volvo Cars a Smart, které patří do čínského koncernu Geely, který je ovšem sám největším akcionářem Mercedesu (drží 10procentní podíl).

„Stellantis je odhodlán snižovat své emise CO 2 a naše účast v tomto fondu přispěje k dosažení našich evropských emisních cílů do roku 2025 a zároveň optimalizuje naše zdroje. Zároveň se i nadále zaměřujeme na vývoj inovativních elektrických technologií s nízkými emisemi, které jsou jádrem naší strategie budování podnikání budoucnosti,“ cituje z prohlášení firmy magazín Caradisiac.

Automobilky jako Tesla a Polestar, které prodávají pouze elektromobily, mohou prodávat své přebytečné uhlíkové povolenky dalším výrobcům, kteří se s nimi sdruží. Pro Teslu představoval prodej uhlíkových povolenek za prvních devět měsíců loňského roku téměř tři procenta z celkových výnosů 72 miliard USD (1,7 bilionu Kč).

Mluvčí Polestaru agentuře Reuters řekl, že Polestar, Volvo Cars a Smart budou své přebytečné emisní povolenky prodávat společnosti Mercedes. Švédská firma Volvo Cars uvedla, že v letošním roce očekává významný přebytek povolenek na emise CO 2 a je na cestě splnit emisní cíl pro letošní rok. Od roku 2018 snížila firma emise výfukových plynů na jedno vozidlo o více než 40 procent a za devět měsíců loňského roku činily výnosy z prodeje povolenek zhruba 0,3 procenta jejích celkových výnosů.

Druhou skupinu řídí podle informací magazínu Quattroruote samotná Tesla, respektive její nizozemská pobočka ve funkci „Pool Managera“ a tvoří ji dalších 15 subjektů.

Miliardové pokuty

Plány automobilek přicházejí v době, kdy evropské automobilové sdružení ACEA požaduje úlevy v souvislosti s emisními pravidly pro letošní rok. Některé evropské vlády, včetně italské, také vyzvaly k pozastavení pokut v letošním roce. Generální ředitel Renaultu Luca De Meo, který do prosince sdružení ACEA předsedal, uvedl, že by pravidla na letošní rok mohla stát Renault zhruba 15 miliard eur (téměř 377 miliard Kč).

Podle dokumentů jsou obě sdružení otevřená i pro další automobilky. Případní nováčci musejí podat žádost o členství do začátku února. „Ostatní výrobci, kteří si přejí být jeho součástí, budou muset podat konkrétní žádost nejpozději 5. února,“ popisuje podmínky pro vstup do „emisního klubu Tesly“ magazín Quattroruote.

„Všichni členové budou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti a poskytnout správci sdružení údaje týkající se jejich emisí CO 2 (budou také sloužit k „posouzení, zda existuje riziko, že sdružení nedosáhne svých cílů“). schopnost „pokrýt případný poplatek za překročení emisí“, tedy případné pokuty za překročení emisí. Nakonec bude zaplacena provize (“poplatek za aplikaci“) na pokrytí analýzy dat a všech procedurálních nákladů. Byla také stanovena doba trvání: seskupení bude platné po celý rok 2025.“

Geely (Polestar) uzavírá shromažďování přihlášek do své skupiny emisního kreditora do 7. února. Dá se čekat, že se přidá i Renault, který s Geely spolupracuje, mimo jiné s čínským koncernem ovládá společnost Horse, do které francouzská automobilka vyčlenila kompletní vývoj a výrobu spalovacích motorů.

Mluvčí Volkswagenu zopakoval, že tato největší evropská automobilka považuje emisní cíle EU na letošní rok za obzvlášť náročné. Další opatření k jejich splnění, včetně případného rozhodnutí připojit se ke sdružení, zváží ale až v pozdější fázi.