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Musk zařízne hranatý propadák. Cybertruck měl být legendou, je to fiasko

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  11:00
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Americká automobilka Tesla plánuje v polovině příštího roku ukončit výrobu svého elektrického pick-upu Cybertruck v továrně v Texasu. Uvolněné výrobní kapacity chce využít k rozšíření produkce autonomního vozu Cybercab. Oznámil to v příspěvku na své sociální síti X šéf automobilky Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.

Musk se zatím nevyjádřil k osudu dosud nevyřízených objednávek. Cybertruck, který svým futuristickým hranatým designem vyvolával od uvedení na trh rozporuplné reakce, patří k nejvýraznějším projektům automobilky.

Společnost UP.FIT, která se specializuje na úpravy modelů od Tesly, představila hned několik upravených cybertrucků.
Tesla Cybertruck v policejní úpravě
Tesla Cybertruck v policejní úpravě
Tesla Cybertruck v policejní úpravě
Tesla Cybertruck v policejní úpravě
115 fotografií

Fanoušci Tesly na X litují odchodu Cybertrucku. Musk ovšem ujistil, že flotila Cybertrucků tu bude ještě dlouho. Cybertruck, hranatý kolos z nerezové oceli, byl představen v listopadu 2019. Musk tehdy uvedl, že za krátkou dobu získal 250 000 předobjednávek. Výroba byla původně naplánována na rok 2021, ale byla několikrát odložena. Dodávky zákazníkům začaly až koncem roku 2023.

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Tesla vybudovala v Texasu výrobní linku s plánovanou kapacitou 250 000 vozů ročně. Prodeje se však nikdy k tomu číslu ani zdaleka nepřiblížily.

Musk napsal, že se Tesla zaměří na zvýšení produkce nově uvedeného modelu Cybercab, který je hlavním prvkem Muskových plánů na provozování robotických taxislužeb Tesla.

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Oznámení přichází v době, která je pro Muska náročná, doplňuje agentura Reuters. Jeho rekordní politické výdaje ve výši téměř půl miliardy dolarů (přes deset miliard Kč) přinesly v úterních volbách do amerického Kongresu jen slabý výsledek. Drtivá většina republikánských kandidátů, které podpořil, ve volbách neuspěla.

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Tržní kapitalizace Muskových firem za uplynulý týden vykazázala pokles o více než 370 miliard dolarů (osm bilionů Kč).

Zatím není jasné, zda bude výroba vozů Cybertruck přesunuta do jiného závodu, nebo zda bude zcela ukončena. Závod automobilky v texaském Austinu je však jediným známým provozem Tesly vybaveným k výrobě specializovaných součástek pro tento těžký a hranatý model.

V reakci na příspěvek jednoho z uživatelů na síti X označil Musk vozidlo Cybertruck za nejlepší vůz, jaký kdy Tesla vyrobila. Omezení jeho výroby znamená podle něj konec jedné éry.

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Tesla začala Cybertruck dodávat zákazníkům koncem roku 2023. Podle automobilové datové platformy Kelley Blue Book prodala loni ve Spojených státech pouze 20 237 těchto vozů, což bylo o 48 procent méně než v roce 2024, kdy jich prodala 38 965. Kolem zahájení výroby v roce 2023 Musk předpovídal, že roční prodej dosáhne 250 000 kusů. Společnost Cox Automotive odhaduje, že zatím se prodalo celkem 72 702 kusů, z toho více než polovina v roce 2024.

Rozhodnutí ukončit výrobu Cybertrucku podle analytičky společnosti Cox Automotive Stephanie Valdezové Streatyové ukazuje, jak obtížné je proměnit počáteční zájem a nadšení z nového modelu v dlouhodobou poptávku širšího okruhu zákazníků. Tesla tímto modelem chtěla proniknout na rozsáhlý americký trh s pick-upy, vůz se však nakonec stal spíše okrajovým produktem.

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„Nemá smysl pokračovat ve výrobě, když neplní stanovené cíle,“ uvedl bývalý šéf automobilky Aston Martin Andy Palmer. „Každý racionálně uvažující člověk z automobilového průmyslu by řekl totéž,“ pokračoval. „V účetní bilanci Tesly to bude nepochybně představovat jen zanedbatelnou položku, ale statistiky hovoří samy za sebe,“ dodal. Tesla nezveřejňuje tržby z prodeje Cybertrucků samostatně. Kategorie ostatní modely, do které tento pick-up spadá, představuje pouze malé procento tržeb.

Muskova společnost SpaceX patřila loni k největším odběratelům tohoto modelu. Podle dokumentace k jejímu vstupu na burzu koupila v roce 2025 od Tesly vozy Cybertruck v ceně 131 milionů dolarů.

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Cybercab je dvoumístný autonomní vůz bez volantu a pedálů, který Tesla představila v říjnu 2024. Jeho výrobu v texaském závodě zahájila letos v dubnu a v září začala v Austinu nabízet placené jízdy prostřednictvím své stávající služby Robotaxi.

Autonomní taxi Cybercab je důležitou součástí Muskova záměru proměnit Teslu z automobilky ve společnost zaměřenou na umělou inteligenci a robotiku. Úspěch této strategie však závisí na tom, zda firma dokáže vyvinout a ve větším měřítku nasadit plně autonomní technologii řízení, což se jí zatím nepodařilo.

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