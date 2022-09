Tesla svolává v USA ke kontrole 1,1 milionu aut kvůli problémům s okny

Podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) je to porušení bezpečnostních norem. Problém podle Tesly bude odstraněn aktualizací softwaru.

Svolávací akce se týká některých vozů Model 3 z let 2017 až 2022, vozů Model Y z let 2020 a 2021 a také některých vozů Model S a Model X z let 2021 a 2022. Majitelé budou informování dopisem.

Tesla problém objevila při testování výroby v srpnu. Automobilka dodala, že neví o žádných zraněních ani nehodách způsobených touto závadou, informovala agentura AP.