Nejrychlejší tesla za 2,8 milionu korun jezdila jen tři dny, pak vzplála

O úterním požáru auta za 129 900 dolarů (tedy v přepočtu asi 2,8 milionu korun) v pátek informovala agentura Reuters, automobilka situaci zatím nekomentovala.

Elektromobil se vznítil v USA v obytné čtvrti ve státě Pensylvánie, nedaleko bydliště čerstvého majitele Tesly S Plaid. Vůz po vznícení ujel ještě asi deset metrů a poté se z něj stala ohnivá koule. Majitel auta se musel z vozu vyprostit silou, protože elektronický systém otevírání dveří zcela selhal.

„Byl to otřesný a děsivý zážitek,“ řekl právní zástupce majitele vozu Mark Geragos. „Je to úplně nový model, vyšetřujeme to. Chceme, aby byl S Plaid stažen z provozu a nemohl na silnici, dokud se nezjistí, co se stalo,“ dodal.

Tamní hasiči uvedli na Facebooku, že hořela tesla a že museli ochladit baterie, aby zajistili úplné uhašení. Příspěvek už ale smazali.

Americký národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA) uvedl, že je v kontaktu s příslušnými úřady i s výrobcem auta a že shromažďuje informace o incidentu.

Šéf Tesly Elon Musk označil na prezentaci v automobilce v kalifornském Fremontu nový model S Plaid za „rychlejší než jakékoli porche a bezpečnější než jakékoli volvo“. K selhání novinky se však zatím nijak nevyjádřil.



V dubnu Musk informoval, že auta Model S a Model X mají novou baterii. „Poměrně dlouhý vývoj si vyžádalo, abychom zajistili bezpečnost baterie,“ uvedl tehdy. „Při vývoji nové verze se vyskytlo více problémů, než se očekávalo,“ dodal.