Tesla byla v září nejprodávanější v Evropě, jako první elektroauto v historii

Bilionová elektromobilka Tesla v číslech Tržní hodnota automobilky Tesla poprvé překonala hranici jednoho bilionu dolarů (přes 22 bilionů Kč):

Automobilku Tesla, která se zaměřuje výhradně na výrobu automobilů s elektrickým pohonem, založili v roce 2003 američtí technologičtí podnikatelé Martin Eberhard a Marc Tarpenning. O rok později se k nim přidal americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk, který je podle žebříčku časopisu Forbes druhým nejbohatším člověkem na světě. Před ním je zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Forbes Muskův majetek odhadl na 151 miliard USD (3,3 bilionu Kč). V nově založené automobilce Musk, který je nyní generálním ředitelem, vedl zkonstruování prvního elektromobilu Tesla Roadster, který se začal prodávat v roce 2008.

První vůz Tesly pro masový trh, Model 3, je v současnosti nejprodávanějším elektromobilem na světě. Tento vůz měla veřejnost možnost poprvé spatřit v březnu 2016. Přestože spuštění jeho výroby se neobešlo bez problémů, pro Teslu znamenal trefu do černého. Od března 2020 mu totiž patří titul nejprodávanějšího elektromobilu na světě a dosud se ho celosvětově prodalo přes milion kusů. V září se tento model také stal jako první elektromobil nejprodávanějším vozem v Evropě. V Česku se dá tento model pořídit asi za 1,4 milionu korun. Za tři čtvrtletí letošního roku klesl v Česku prodej automobilů Tesla z 328 na 177 vozů.

V současnosti tvoří nabídku firmy kromě Modelu 3 také luxusní sedan Model S, elektrické SUV Model X a kompaktní crossover Model Y.

Automobilka Tesla má hlavní závod v americkém městě Fremont ve státě Kalifornie. Podnik kdysi patřil Toyotě. Automobilka nyní buduje závody také nedaleko Berlína. Společnost předtím navýšila kapacitu závodu v Šanghaji, což byla první továrna Tesly mimo Spojené státy. Provoz zde zahájila v říjnu 2019. Rekordních loňských dodávek automobilka dosáhla zejména díky prodejům v Číně, tedy na největším automobilovém trhu světa. Letos v květnu Musk prohlásil, že by automobilka v budoucnu mohla mít závod i v Rusku. Letos v lednu výrobce elektromobilů registroval dvě společnosti v Indii.

Automobilka sídlí v srdci Silicon Valley, ve městě Palo Alto. Novou centrálu staví firma v Austinu. Při oznámení o změně sídla Musk mimo jiné poukázal na to, že v Texasu jsou oproti Kalifornii nižší životní náklady zaměstnanců. Musk se také od začátku pandemie covidu-19 dostával do sporů s kalifornskými úřady kvůli koronavirovým restrikcím, které považoval za příliš přísné. Sám loni opustil Los Angeles a přestěhoval se do Texasu. Automobilka kvůli koronaviru musela loni na jaře na několik týdnů přerušit provoz ve svém jediném montážním závodě v USA, i tak ale zvýšila odbyt o 36 procent na asi 500 000 aut. Tržby se zvýšily na 31,5 miliardy dolarů, čistý zisk činil 721 milionů. Ve třetím kvartálu letošního roku dosáhla Tesla svého nejlepšího čtvrtletního výsledku. Čistý zisk automobilky činil 1,62 miliardy dolarů (zhruba 35,5 miliardy korun). To je zhruba pětkrát více než ve stejném období před rokem.

Padesátiletý Musk se v minulosti podílel na vzniku internetového platebního systému PayPal a z peněz za jeho prodej založil v roce 2002 technologickou společnost SpaceX pro vývoj kosmických raket. Realizuje i další pozoruhodné projekty. Tento vizionář nicméně prohlašuje, že mu o hmotné věci až tak nejde a že jeho hlavním zájmem je urychlit vývoj cestování lidí do vesmíru. Nejvíc pozornosti tak poutá Muskův impozantní vesmírný program. Jeho společnost Space Explorations Technologies (SpaceX) dokázala loni v květnu v programu financovaném Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) vyslat do vesmíru pilotovanou loď Crew Dragon, který se úspěšně připojila k ISS. Na palubě měla dvojici astronautů - Douglase Hurleyho a Roberta Behnkena -, kteří se tak stali prvními Američany vynesenými do vesmíru americkou technikou od ukončení programu raketoplánů.

Bilionovou hranici doposud ve Spojených státech pokořilo pouze několik veřejně obchodovaných společností. Jako první z nich se nad tuto hranici dostala technologická firma Apple, a to v roce 2018. Následovaly Amazon, Microsoft, Alphabet (mateřská společnost Googlu) a Facebook.