Cybertruck pod palbou. Kalifornská policie se naparuje v monstrózní tesle

Trochu svérázné zacházení policie s veřejnými prostředky se řeší různě po světě. U nás vzbudilo pozdvižení zabavené Ferrari 458 Italia, které Policie České republiky používá při tuningových akcích a na výstavách. Jako by nestačila flotila luxusních BMW. V minulosti se náležité publicity dočkaly Fordy Mondeo ST220, kritizované za kožené čalounění a luxusní výbavu.

Pražská městská policie zase byla dokonce kdysi donucena zbavit se svých tří žravých Hummerů H3, které v pražských ulicích působily jako sloni v porcelánu. Pozornost v posledních letech vzbuzují i vozy Městské policie Lázně Bohdaneč, která si libuje v silných amerických strojích.

Ta využívala například vozy jako Chrysler Saratoga, Dodge Intrepid a v poslední době tamní strážníci používají osmiválcový Dodge Charger. Městská policie v Táboře zase nově využívá jako první v České republice Teslu Model Y.

Tesla Cybetruck je i proti těmto autům naprostým extrémem. I v nesrovnatelně bohatší Kalifornii nově působí její policejní verze jako pěst na oko. Pozdvižení ale vzbudil zejména fakt, že i když je tento monstrózní pick-up vybaven k tomu, aby ho šlo využít pro mimořádné události, nemá být primárně používán pro pravidelné hlídky.

Dobíjet a imponovat

Namísto toho prý bude sloužit jako propagační nástroj, zejména v programu protidrogové osvěty. Policisté tedy budou tuto teslu vozit do škol a na akce, na nichž budou komunikovat se studenty a komunitou. Běžné hybridní hlídkové vozy Ford Police Interceptor prý nejsou pro tyto potřeby dostatečně cool.

„Tato vozidla přitahují dav díky vzhledové úpravě a funkcím, které budí zvědavost automobilových nadšenců všech věkových kategorií,“ obhajuje toto rozhodnutí policejní šéf Michael Kent z oddělení v Irvine v Orange County, asi 40 kilometrů jižně od Los Angeles. „Opakovaně jsme viděli, jak zapojení komunity boří bariéry a buduje důvěru mezi policií a těmi, kterým sloužíme.“

Cybertruck, včetně dodatečných úprav, stál 153 000 dolarů (3,5 milionu korun), tedy asi o 34 000 dolarů více než hlídkové vozy Ford Police Interceptor. Oddělení však prý očekává, že během pěti let ušetří hodně na nákladech na palivo a předpokládá, že vůz zůstane v provozu déle, patrně až po dobu deseti let. Navíc díky své velmi speciální karoserii z nerezové oceli je cybertruck schopen odolat střelbě. Tesla Cybertruck má navíc standardně i režim obrany proti biologickým zbraním a HEPA filtraci.

Pěkná, lesklá hračka

Nové auto kalifornských policistů upravila společnost Up.Fit, což je divize americké firmy Unplugged Performance, která se specializuje na přestavbu tesel pro policii. V Kalifornii již jezdí i její upravené Modely Y. Policejní oddělení z města South Pasadena objednalo 20 policejních vozů Tesla Model Y a jako první v USA nahradí celý svůj policejní vozový park elektrickými vozidly.

Up.Fit nabízí různé varianty úprav cybertrucku: Patrol, Admin a Tactical, které se liší vybavením. Například varianta Patrol má pneumatiky odolnější na silnici a 18palcové kované ráfky a také zesílené brzdy. Podle mateřské společnosti Unplugged Performance již mnoho policejních jednotek ve Spojených státech projevilo zájem o tento upravený Cybertruck.

Vozidlo má přídavné osvětlení, sadu blikajících světel na střeše a výstražnými světly v předním a zadním nárazníku a pátracími světlomety u vnějších zrcátek. A uvnitř samozřejmě nechybí základní hlídkové vybavení, jako je mobilní datový počítač, policejní vysílačky a systém veřejného ozvučení.

Policejní cybertruck lze také vybavit dělenými prostory pro přepravu vězňů, schránkou na zbraně nebo přepravní konstrukcí pro čichací psy.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu říci, že jsme první policejní oddělení v zemi, které má cybertruck ve své flotile,“ řekl při převzetí policejní šéf Michael Kent. Ozývají se ale hlasy, které namítají, že zatímco stále více místních zločinů zůstává nevyřešeno, tak strážci zákona si pořizují „pěknou, lesklou hračku“, jako je cybertruck, aby si vylepšily píár.

Obří tesla „slouží“ již i v Dubaji

Policejní oddělení v Irvine ale argumentuje tím, že používání nápadných vozidel má u ní již dlouhou tradici. Kromě různých pick-upů v minulosti tamní policisté využívali například i vyšperkovaný Chrysler PT Cruiser. V Kalifornii na to ale jistě mají prostředky, patří totiž k vůbec nejbohatším regionům světa, stejně jako Dubaj.

Právě tam Kalifornii předběhli. V červnu tam totiž tuto teslu zařadili do své flotily luxusních hlídek „turistické policie“ po bok modelů jako Ferrari FF, Lamborghini Aventador, BMW M6, Nissan GT-R, Aston Martin One-77, McLaren MP4-12C, Bentley Continental GT, Mercedes SLS AMG či Bugatti Veyron. Dubajská policie tak posiluje image luxusu a prosperity bohatého emirátu. Právě ona má zásluhu na tom, že se s policejními superauty po celém světě v poslední době roztrhl pytel. A to přesto, že žádné auto není tak rychlé jako policejní vysílačka.

Exotickými vozy občas jezdí i policejní složky jinde ve světě. V zemi Japonsku měli policisté mj. Hondu NS-X první generace a Nissan Skyline GT-R R34, a v Austrálii zase jezdili modely jako Porsche Panameru, Holden HSV GTS 6.2 V8 či BMW M5 Competition. Velkou hvězdu mají i policisté v Abú Zabí v podobě exotického Lykanu Hypersport.

Superauty jezdí i leckde jinde

Francouzská policie zase využívala sportovní vozy Renault Alpine A310, v Německu a Rakousku zase Porsche 911. V italské Kalábrii policisté usedali za volant Lamborghini Gallarda a spolupráce s Lamborghini později pokračovala dvěma vozy Lamborghini Huracán LP 610-4 pro policejní složky v Římě a Bologni. Móda se mění, od loňského roku tak v Itálii „slouží“ policejní SUV Urus.

V Severní Karolíně, kde má svou továrnu BMW, svého času jezdil tamní ochránce zákona sedanem M5. Nejvíce pozornosti na sebe ale strhl jeden texaský šerif, když si nechal u německého specialisty na úpravy amerických vozů Geiger Cars „odladit“ Hummer H2. Vznikl tak nejrychlejší Hummer světa s upraveným motorem z Chevroletu Corvette na impozantních 28palcových kolech.

Potom existuje celá řada tzv. „demonstračních“ policejních vozů pro výstavy a akce. Velké publicity se dočkala iniciativa Asociace automobilových tunerů (VDAT) pod záštitou spolkového ministra dopravy s názvem Tune it safe! usilující o co možná nejbezpečnější používání tuningových doplňků mezi německými motoristy. V rámci tohoto projektu došlo na propagační polepení celé řady zajímavých aut do policejních barev. Nechyběly mezi nimi takové vozy, jako Audi R8 GTR, Brabus Rocket V12, AC AC Schnitzer BMW M850i nebo Chevrolet Corvette Stingray.