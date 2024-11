Český Cybertruck pobuřuje aktivisty. Monstrózní tesla se do Evropy nehodí

Skupiny jako Evropská rada pro bezpečnost dopravy nebo Evropská nadace cyklistů velmi aktivně usilují o to, aby na evropských veřejných silnicích byla zcela pozastavena přístupnost k vozu Cybertruck od společnosti Tesla.

Zkrátka aby tu žádné takové vůbec nejezdily a nebyly k sehnání. Proč?

Jako první argument prý postačuje kombinace nemalé hmotnosti vozu, spolu s jeho velkým výkonem a ostrým designem nerezovou ocelí potažené karoserie. Ty ve výsledku činí vůz velmi bezpečný pro řidiče a jeho posádku, ale pro cyklisty a chodce je učiněným smrtícím beranidlem. Vzhledem k rozměrům se dá za problém považovat i běžné pojíždění a parkování.

Technické provedení Cybertrucku navíc komplikuje klasické provádění nárazových testů a vymezení jeho deformačních zón, které jsou pro uvedení vozu na evropský trh nezbytné.

Velkou komplikací je, nejen pro aktivisty, hmotnost vozidla. U dvoumotorových verzí se totiž může vyšplhat nad 3,5 tuny. A 3,5 tuny je považováno za nejzazší limit toho, co ještě lze považovat za lehké užitkové vozidlo. Teoreticky by se s provozováním takového automobilu pojila povinnost pořídit si nové řidičské oprávnění. Pokud by tedy byl jeho prodej v Evropě vůbec schválen.

Co naopak trápí aktivisty nejméně – ale o to více deptá ty, kteří by si Cybertruck rádi pořídili – je momentální nekompatibilita nabíjecího kabelu. Originální verze totiž nejsou v souladu s evropskými normami a neodpovídají portům CCS.

Česku není ten problém vzdálený, protože už tu jeden takový vůz od letošního července máme.

Motoristický nadšenec Norton Slovak – zakladatel Cybertruck.cz - si totiž jeden takový poklad přivezl a jezdí v něm. Využil přitom „cestičku“ o individuálním schválení dovozu vozidla. Jeden z těch kriticky vnímaných rysů – to, že vnější hrany karoserie nesplňují normu pro minimální rádius 3,2 milimetru – obešel tím, že je překryl gumovou lamelou. Následně taky upravil osvětlení vozu tak, aby vyhovovalo předpisům. A pokud jde o hmotnost? Jím vedená „verze“ vozu váží 3,025 tuny, a je tedy plně v daném limitu.

Evropští aktivisté brojí proti těžkým SUV a „zbytečně výkonným“ sportovním vozům. Jde jim o bezpečnost a čistotu ovzduší. A nezdá se, že by je Cybertruck oslovil.

Zádrhel samozřejmě může nastat, pokud bude přepravovat náklad nebo více dospělých osob najednou, ale formálně požadovaný limit naplňuje. Je to sice poněkud vratké a záleží na interpretaci, na tom, jak takové předpisy budou uplatňovány nebo vykládány českými úřady. Ale do kategorie N1, v níž byl tento konkrétní vůz registrován, odpovídá hmotnostním poměrům vypočítaným v roce 2018 na základě vzorců a nařízení EU.

Majitel Cybertrucku tím ale naznačil cestu pro další nadšence z celé Evropy, kteří se už nemohou Tesly Cybertruck dočkat.

Pochvaly se za to od aktivistů rozhodně nedočkal. Ten první „český“ Cybertruck označili za nezákonné riziko pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. Otevřelo to prostor pro debatu, jak by asi musel Tesla Cybertruck vypadat – jakými úpravami by musel projít – aby se dal v Evropě sehnat a provozovat i bez těch právních obezliček a vratkých interpretací předpisů.

Překvapivě, společnost Tesla nezůstala k této legislativní a aktivistické přestřelce z Česka hluchá. Elon Musk naznačil, že společnost potřebuje pro evropský trh jinou verzi Cybertrucku, s vhodnějším designem.

Nakolik vylehčená, menší nebo kompaktnější by měla být, ale zatím jisté není.