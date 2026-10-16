Tesla dovezla na autosalon do Paříže auto bez volantu. Prohlédněte si Cybercab

Na první pohled Cybercab připomíná uhlazenější a zmenšenou verzi kontroverzního Cybertrucku, zkříženou s proporcemi Modelu Y. Největší šok ale přichází po otevření efektních „motýlích“ dveří, které se vyklápějí vzhůru a vpřed.
Uvnitř chybí to nejzákladnější: nenajdete zde volant ani pedály. Vzdušná a minimalistická kabina je navržena pouze pro dva cestující. Jediným ovládacím prvkem je masivní středový displej (podobný tomu z Modelu 3 a Y), na kterém si pasažéři mohou během jízdy přehrávat filmy, pracovat nebo sledovat trasu.
Podle Elona Muska by se měl Cybercab začít vyrábět „před rokem 2027“ a jeho pořizovací cena má klesnout pod hranici 30 000 dolarů (v přepočtu necelých 700 tisíc korun). Provozní náklady by se měly pohybovat kolem extrémně nízkých 20 centů na míli, což by z něj udělalo levnější alternativu než hromadná doprava.
Majitelé by si navíc mohli auto koupit domů a v době, kdy ho nepotřebují, ho vyslat jako autonomní taxík do sítě Tesly, aby jim vydělávalo peníze.
V čem je háček? Jako u mnoha projektů Elona Muska naráží vize na takzvaný „Elon time“ – chronické nedodržování slíbených termínů.
K nasazení vozu bez volantu na běžné silnice v tuto chvíli chybí legislativa prakticky na celém světě. Americké úřady povolují autonomní vozy jen velmi omezeně a ve vybraných oblastech.
Teslu Cybercab jsme potkali – vcelku nečekaně – na pařížském autosalonu. Více se dozvíte v naší komentované fotogalerii: