Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Autor: ,
Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska.

Denza N9: Vlajková loď luxusní odnože automobilky BYD je dokonce mírně delší než Range Rover LWB s prodlouženým rozvorem, mezi nárazníky má plných 5,3 metru.
BYD Atto 2 je kompaktní elektrické SUV s Blade LFP baterií (45 kWh, 130 kW el. motor) a cenou 769 999 Kč, což představuje solidní poměr cena/výkon.
BYD Atto 2 se vozí z Číny, od roku 2026 ale dojde k výrobě v Maďarsku.
BYD Seagull (Dolphin Surf) je malý čtyřmístný elektromobil s výkonem motoru 65 kW a 30 kWh baterií. Cena je 549 999 Kč
BYD Seagull (Dolphin Surf)
46 fotografií

Tesla se potýká rovněž s rostoucí konkurencí. Společnost BYD už ve čtvrtek oznámila, že vloni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce.

BYD má vychytaný nabíjecí hybrid za dobrou cenu. Na ovládání si musíte zvykat

V samotném čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly snížil na 418 227 vozů ze 495 570 vozů před rokem. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali na 434 487 vozů, napsala agentura Reuters.

Na odbyt automobilky Tesla ve čtvrtém čtvrtletí mělo negativní vliv rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit od konce září daňovou úlevu 7 500 dolarů (zhruba 155 000 Kč) při nákupu elektromobilu ve Spojených státech.

Projeli jsme ypsilon, než neřízený Musk Teslu zničí

Musk podporoval Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Nissan Leaf je průkopníkem elektromobility, dnes je lepší se těm starým vyhnout

Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh...

Elektromobil Leaf japonské automobilky Nissan, uvedený na trh 3. prosince 2010, se stal průkopníkem...

Éra jízd zadarmo v Británii končí. Nové zdanění elektromobilů mění pravidla

Každý ujetý kilometr byl, nadneseně řečeno, téměř zadarmo. Teď ale začne...

Příjmy z palivové daně ve Velké Británii nevyschly, ale citelně se prý tenčí. Proto také tamní...

Vánoce začaly už trochu dřív. Saně plné dárků tentokrát poháněla elektřina

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Ta scéna je skoro jako z filmu. Vánoční balicí papír létá úplně všude. Nedočkavé dětské ruce po pár...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

VIDEO Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

VIDEO Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně...

Nejčtenější

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Nissan Leaf je průkopníkem elektromobility, dnes je lepší se těm starým vyhnout

Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh...

Elektromobil Leaf japonské automobilky Nissan, uvedený na trh 3. prosince 2010, se stal průkopníkem v oblasti sériově vyráběných moderních elektromobilů. Dosud se těchto vozů ve třech generacích...

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

3. ledna 2026

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

3. ledna 2026

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslouchejte, jak řve

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Martin Prokop odstartuje v sobotu třetího ledna do své další dakarské rally. Český závodník, kterému čte itinerář navigátor Viktor Chytka, patří mezi absolutní špičku v kategorii automobilů. Letos...

2. ledna 2026

Autovidea, která vás baví: svezení unikáty a návštěva v mučírně škodovek

Škoda 200 RS

V autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve většině z nich bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se na výběr těch, která vás zaujala.

2. ledna 2026

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

2. ledna 2026

Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 65 lety

Gin The Archaeologist

Už několik desítek let jsou řidiči vychovávaní v tom, že alkohol za volant nepatří. Jako první tlačila na jeho zákaz pro řidiče tehdy známá lékařka. Od prvního ledna 1961 se „pod vlivem“ řídit nesmí....

1. ledna 2026

Kterak se státi dobrým šoférem. Kandidát nemá býti náchylný k opilství

Při zkoušce praktické musí kandidát prokázati, že dovede samostatně a bezpečně...

V souvislosti s novým rokem se objevují různá předsevzetí. Což takhle stát se lepším řidičem? Přinášíme několik sice starších, ale vesměs stále platných rad aneb jak viděl ve 30. letech minulého...

1. ledna 2026

Jaguar oslavil devadesátiny na dně bazénu. Zavzpomínejte na jeho nejlepší auta

Francouzská řidička si spletla pedály a se svým Jaguarem XF v polovině prosince...

Jaguar oslavil 90. výročí. A jak tento milník Britové oslavili? Tím, že vyrobili své úplně poslední auto se spalovacím motorem. Momentálně značka nic nevyrábí a chystá se na elektrický přerod. Její...

31. prosince 2025,  aktualizováno  10:39

NEJ čtení roku: Potkali jsme pana Auťáka i utajené hvězdy a rozluštili záhadu

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

V končícím roce jsme vydali v autorubrice iDNES.cz přes tisíc článků. Připomínáme ty, které zaujaly nejvíc vás i nás. Přejeme všem skvělý rok 2026 a šťastnou cestu!

31. prosince 2025

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

5. prosince 2025,  aktualizováno  30. 12. 12:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

30. prosince 2025,  aktualizováno  10:54

Mantry, hypnóza, parfém. Škoda radí s terapií těm, kdo si nekoupili Octavii RS

Škoda Octavia RS

Edice tak limitovaná, že byla vyprodaná mžikem oka. Škoda si ovšem pro Indii k pětadvacátému výročí vstupu na tamní trh připravila víc než jen uvedení pouhé stovky vozů mezi miliony zákazníků. Pro...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.