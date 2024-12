Analýza smrťáků: Tesla je mezi prvními ...nejnebezpečnějšími vozy v USA

Kupte si auto, ve kterém sebe nebo někoho jiného pravděpodobně zabijete. Takovou reklamou by se Tesla pyšnit nechtěla, byť je docela pravdivá. | foto: Profimedia.cz

Dvakrát více smrtelných nehod, než kolik činí národní průměr. To je výsledek, který si Tesla vysloužila ve statistickém zhodnocení bezpečnosti společností iSeeCars. Ačkoliv její modely nestojí na těch nejpřednějších příčkách nebezpečnosti, ta pochybná čest patří jiným značkám, v celkovém hodnocení zcela propadla. Pro její reputaci je zásadní problém už jen fakt, že se mezi „jezdícími rakvemi“ vůbec vyskytuje. Proč?

Nejprve trocha té fádní statistické metodiky, jíž se analytikové z iSeeCars výsledků dobrali. Čerpali z veřejně přístupných dat Národního úřadu bezpečnosti dálničního provozu v USA (NHTSA), sestřádaných za léta 2018–2022. A podívali se tu na značky vozů, jež se účastnily dopravních nehod, u nichž došlo alespoň k jednomu úmrtí. Pro jednotlivé modely pak přepočítali onu nebezpečnost provozu na miliardu najetých mil, v kontextu celé provozované flotily dané značky.

Výsledkem pak bylo například to, že takové Toyoty Venza ve Státech „vyrobí“ na miliardu zajetých mil 5,6 mrtvoly. Je to poměrně cynické, ale zato velmi názorné.

Celonárodní průměr smrtelných nehod způsobených automobily všech značek (na miliardu zajetých mil) činí dohromady jen 2,8 mrtvoly. Plyne z toho, že o Toyotě Venza se nedá přemýšlet jako o moc bezpečném vozidle, protože smrt kolem sebe rozsévá dvakrát více než ostatní vozy jiných značek.

Venza je v tom žebříčku třiadvaceti nejvražednějších aut USA až třiadvacátá. Do čela umístění se z pátého místa dere Honda CR-V Hybrid, Porsche 911, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Corvette. A první, vůbec nejnebezpečnější, je Hyundai Venue.

Hyundai Venue to doslova projel. V žebříčku vozů nebezpečných svým majitelům i všem lidem okolo stojí na prvním místě.

Tato subkompaktní SUV jihokorejského výrobce „vyrobí“ na miliardu zajetých mil čtrnáct mrtvých. Jsou pro své řidiče, pasažéry a vlastně všechny v okolí pětkrát nebezpečnější, než kolik činí celonárodní průměr vozů jiných značek. Tou neradostnou bilancí smrtelných nehod se Hyundai Venue zapisuje do povědomí jako model, u nějž by se už možná vyplatilo přemýšlet o nutnosti zbrojního průkazu.

Malé, rychlé, vysoké. A cokoliv Tesla

Téměř celý žebříček těch třiadvaceti nejnebezpečnějších aut USA se dá popsat několika kategoriemi. Zastoupeny jsou v něm buď SUV s vyšším profilem, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že se při srážce převrátí na střechu. Dále pak auta profilovaná na výkon a rychlou jízdu. Sporťáky, které se při srážkách ve vysoké rychlosti mění na jezdící rakve. A v žebříčku přirozeně nechybí ani auta malá, která svými dispozicemi jen těžko dokážou při srážce ochránit své řidiče a pasažéry, když je soupeřem větší auto.

„Fyziku totiž nepřekonáte ani s vysokopevnostní ocelí a airbagy,“ shrnuje Karl Brauer, šéfanalytik iSeeCars. „Pokud se střetne kompaktní hatchback a plnohodnotný pick-up, menší auto vždy prohraje.“

A kde jsou ty špatné zprávy pro Elona Muska?

V analýze nebezpečnosti vozů amerických silnic je nalezneme hned na dvou pozicích. Tesla Model S je jednadvacátým nejvražednějším vozem. Na miliardu najetých mil vyprodukuje 5,8 mrtvoly. Je dvakrát nebezpečnější, než kolik činí celonárodní průměr. Ještě hůř si ovšem stojí Tesla Model Y.

S počtem 10,6 mrtvoly na odježděné míle je v žebříčku šestá.

Bezpečnost je ústředním bodem strategií proslavené automobilky. Za tu si lidé připlácejí. Ukazuje se, že zbytečně.

Pro automobilku, která plně produkuje elektromobily a zakládá si na inovativních řešeních, je to víc než bolavé.

Protože zatímco u supervýkonných vozů Porsche 911 nebo Chevroletů Corvette se nikdo nenamáhá předstírat, že jde o modely bezpečné, Tesla svou reputaci na nekompromisní bezpečnosti svých pasažérů staví.

Ani automobilka Hyundai o Hyundai Venue neříká, že je tím nejbezpečnějším vozem světa. Tesla to však o svých produktech tvrdí. A tvrdí též, že design orientovaný na bezpečnost je její ústřední strategií.

Skutečná data z terénu ovšem mluví jinak.

Nejvíce nehod, nejvíce smrťáků

Že jsou rozměrná SUV s vyšším profilem náchylná ke smrtícím kotrmelcům a že auta kapesních rozměrů se při bouračkách s velkými mění na slisované kostky pomačkaného plechu? Jistě, to se ví. Ale Tesla Model S a Tesla Model Y sem nezapadají. Nejsou malé, výkonné ani vysoké. Zjednodušeně řečeno, jsou takové – jaké jsou – právě proto, aby byly bezpečné.

Jenže nejsou, a díky analýze iSeeCars to teď každý vidí.

Ještě tragičtější je pak porovnání nebezpečnosti celých značek. Celkové skóre?

Hyundai je pátá nejhorší. Za ní na čtvrté příčce následuje Dodge, poté Buick. Smutně stříbrná je Kia – ta do žebříčku nejnebezpečnějších vozů na amerických silnicích poslala modely Kia Seltos, Kia K5, Kia Soul a Kia Forte. Ale tou z hlediska bezpečnosti úplně nejhorší automobilkou, spojenou s největším počtem smrtelných dopravních nehod, je Tesla.

Tesla Model Y nevypadá zrovna jako výkonný zabiják nebo křehká jezdící rakev. Zdání však zjevně klame. Je to šesté nejnebezpečnější auto na amerických silnicích.

Pro jistotu ještě jednou: Automobilka, která se velmi halasně snaží profilovat jako ta nejodpovědnější a nejbezpečnější na trhu, je šampionem v počtu smrtelných dopravních nehod. V rámci porovnání všech flotil ostatních automobilek na amerických silnicích je dvakrát nebezpečnější.

Analýzy iSeeCars už bohužel neprozrazují, co za tím stojí. Jestli je to záležitost designu, chování řidičů nebo kombinace obojího.

Pro potenciální zákazníky je však určující, že s vozem slibujícím bezpečnou jízdu od Tesly se doberou – čistě statisticky – smrtelné dopravní nehody spíš, než když sednou za volant jakéhokoliv osobního vozu jiné značky, který jim bezpečnou jízdu neslibuje.

Elon Musk je už nechvalně proslavený svým sebeobranným reflexem, při němž na každé upozornění na chybu, nedostatky či doložený neúspěch reaguje žalobou. Nebo křikem, že jde o „objednávku konkurence“. V případě analýz iSeeCars to ovšem nezabere. Už loni totiž Forbes upozorňoval na to, že řidiči tesel jsou účastníky více dopravních nehod než řidiči jakékoli jiné značky. Řidiči Tesly tehdy zaznamenali 23,54 nehody na každou tisícovku řidičů.

Problémy v elektrickém ráji

Společnost Tesla nyní čelí ve Spojených státech rozsáhlému trestnímu vyšetřování, kvůli závadové technologii autopilota. Ministerstvo spravedlnosti řeší potenciální trestní obvinění, související s tímto systémem, už od roku 2022.

Nejde v něm jen o to, že Elon Musk svými silně přehánějícími tvrzeními vytvořil před zákazníky falešný obraz bezpečnosti. To je věc marketingu. Horší a právně napadnutelné už je to, že pro své propagační úsilí využil prokazatelně falešná videa, jimiž inzeroval směrem ke klientům schopnosti, které jeho vozy s autopilotem vůbec neumějí poskytnout.

Od Porsche 911 neočekáváte historky o bezpečné sportovní jízdě. V centru pozornosti je výkon. Tesla by ráda kontrovala bezpečností, tu však neposkytuje.

Souběžně s vládním vyšetřováním čelí Tesla četným občanským soudním sporům, v nichž se to hemží smrtelnými nehodami, způsobenými údajnými selháními jejích elektromobilů. A která, v podobě tvrdých dat, dobře ilustrují současné výsledky analýzy nebezpečnosti.

Realita statistik smrtelných nehod Tesly vykresluje velmi odlišný obrázek od pětihvězdičkového hodnocení bezpečnosti, které si tato společnost uděluje a vychloubá se jím.

Z toho, co potkáte na silnicích ve Spojených státech amerických, jsou vozy značky Tesla nejméně bezpečné. Jsou to jezdící rakve na baterky.