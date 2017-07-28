Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají z organizované drogové trestné činnosti, za což mu hrozí až 18 let vězení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejslavnější český bijec je veřejně známý nejen pro své sportovní výkony, ale také pro svůj extravagantní životní styl. Chová krokodýly, žraloky, dokonce lva, ale také ostré automobilové bestie, které jsou výraznou součástí jeho image.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Usedal za volant divokých sportovních strojů, ale také obscénních robustních terénních monster, do pondělí 19. ledna tedy od předvánočního zatčení seděl ve vazbě.
Autor: Oktagon MMA
Jaký je Vémola řidič, se moc neví, podle všeho ho drsné mravy jako v oktagonu (osmihranné zápasnické kleci) neopouštějí, jak mu vyčítají uživatelé na sociálních sítích a odkazují na jeho neomalené parkování, kde se mu zamane.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Jedním z vozů, které Vémola vlastnil, byla Chevrolet Corvette C7 Grand Sport, americký sportovní vůz s výkonem kolem 466 koní a maximální rychlostí přes 300 km/h. Tento vůz si pořídil jako odměnu po jednom ze svých zápasů. V roce 2025 se však rozhodl corvette prodat, údajně kvůli změně životní situace po narození syna a také kvůli touze po jiném typu vozu.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Tím se stalo Lamborghini Huracán Spyder.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
To patří mezi nejvíce diskutované vozy v jeho garáži. Otevřený supersport s desetiválcovým motorem generujícím kolem 610 koní si Vémola pořídil jako dárek ke svým 40. narozeninám na podzim roku 2025.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Podle dostupných informací byl vůz – poté, co jej vlastnil jen krátkou dobu – koncem roku 2025 nabídnut k prodeji v autobazaru, kde se údajně mnohonásobně rychleji než běžně prodal za téměř pět milionů korun.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Lamborghini Huracán Spyder Karlose Vémoly.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Karlose Vémoly v Pařížské ulici v Praze
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Vémola sám říká, že auta nejsou jen o dopravě, ale o pocitu a zkušenosti. Sportovní vozy podle něj vyjadřují jeho osobnost – agresivní, rychlou a nekompromisní – podobně jako jeho styl v kleci.
Autor: Aleš Chytráček, pro iDNES.cz
Mezi Vémolovými automobilovými hračkami figuroval i upravený Hummer H2, monstrum spíše než klasické SUV.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tento obrovský terénní vůz s atmosférickým šestilitrovým motorem se stal jedním z výrazných prvků jeho image Terminátora.
Autor: Hummer
Vémola měl v garáži také legendu. Ford Mustang GT si ovšem nechal upravit tak, aby vznikl jedinečný exemplář podle jeho představ.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vémolův Mustang s registrační značkou UFC FI6HT se později stal opět předmětem zájmu fanoušků.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podle svých slov preferoval auta, „která nikdo jiný nemá“. S kabrioletem s pětilitrovým osmiválcem od roku 2016 najezdil téměř 90 tisíc kilometrů.
Autor: Aures Holdings
Auto se nakonec v roce 2021 objevilo v nabídce bazaru AAA Auto za 800 tisíc korun.
Autor: Aures Holdings
V roce 2020 do garáže jeho Vémolandu v Měchenicích u Prahy zaparkoval Mercedes-Benz GLS, luxusní SUV, které podle něj nabízí komfort a bezpečí pro jízdu s rodinou. Vémola má čtyři děti, dvě bydlí v Londýně, kde český zápasník žil.
Autor: Aures Holdings
Mercedes GLS – v pro něj netradiční bílé barvě – dostal zapůjčený v rámci partnerství organizátora MMA zápasů Oktagon s prodejcem ojetých aut Mototechna (AAA Auto).
Autor: Aures Holdings
Aktuálně asi nejslavnější je registrační značka KTV EM0LA, kterou vozil na svém Mercedesu G. Její význam snadno rozluštíte: Karlos Terminátor vEMOLA.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kromě sportovních aut a terénních monster si Vémola dopřává i luxus a extravaganci ikonického Mercedesu třídy G, a spokojí se jen s nejlepší vrcholnou variantou AMG G 63.
Autor: Daimler
Tento model je považován za jeden z nejprestižnějších „luxusních terénních“ automobilů vůbec a dokonale sedí k image silného muže, jakým je i sám Vémola.
Autor: Daimler
Pod kapotou má dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec s výkonem přibližně 585 k (430 kW) a 850 Nm točivého momentu. Zrychlení z 0 na 100 km/h umí za 4,5 s sekundy, maximální rychlost je elektronicky omezená na 240 km/h.
Autor: Daimler
Vémola svůj Mercedes G ještě „posunul dál“ díky úpravám od tuningové firmy Brabus, ty měly posunout výkon až na 800 koní.
Autor: Herminapress
Vémola svůj Mercedes G 63 představil na sociálních sítích jako „nového medvěda“, který vzbuzuje respekt — s charakteristickým černým lakem, výraznými litými koly, světlomety a dalšími prvky laděnými do agresivního stylu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Interiér prý dle vlastních komentářů upravoval i do červeno-černé kombinace na přání partnerky, slovenské sexbomby Lely.
Autor: Daimler
Ta jezdí též v Mercedesu G, ovšem v bílém provedení, poznáte ji snadno – má SPZ LTV EMOLA
Autor: Profimedia.cz
Karlos Vémola s manželkou Lelou po výhře na Oktagonu 72 v Edenu.
Autor: OKTAGON MMA
Kromě Hummeru se v minulosti mluvilo i o dalších vozech vyšší třídy, například o různých modelech BMW X6.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
K nejpůvodnějším autům Vémoly patřil Bentley Continental GT s britskou registrační značkou. Trojpísmenní UFC odkazuje na šampionát zápasníků prestižní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC), do něhož se Vémola dostal jako první Čech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Auta Karlose Vémoly jsou víc než sbírkou dopravních prostředků – jsou součástí jeho image a životního stylu.
Autor: FTV Prima
Od sportovních ikon, jako jsou Corvette nebo Lamborghini, přes jedinečné projekty typu Mustang GT až po praktičtější rodinné SUV, jeho garáž odráží nejen jeho osobnost, ale i proměny priorit v životě.
Autor: OKTAGON MMA