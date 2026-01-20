|
Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie
Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964
Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...
Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu
Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...
Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy
Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě
Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...
Autokronika 2025: Lendlovo géčko, konec Tatry 815 a volkswagen do mikrovlnky
Rok 2025 je za námi, v autorubrice iDNES.cz jsme ho postupně mapovali v pravidelných Autozápisnících. Dění ve světě čtyř (i dvou) kol bylo plné zajímavých událostí. Kromě těch hlavních jsme se s...
Doručovací roboti v Číně šílí, žádná překážka je nezastaví
Samořídicí dodávky v Číně se vymkly kontrole. Doručovací roboti se staly virálním fenoménem, ale ne z nějakých hrdinských důvodů. Bludní nemotorní baterioví mezci se chovají jako smyslů...
Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají...
Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc
Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1 500 do 6 000 eur (zhruba 36 000 až 146 000 Kč), oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider....
Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití
Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně...
Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze
Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky...
V autě: Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí
Zatímco většina automobilek se velkých sedanů i kombi postupně zbavuje, protože řidiči stále raději usedají do velkých i menších SUV, Škoda Superb zůstává. Ne proto, že by se prodával po statisících,...
Nejpomalejší na Nürburgringu. Rekord trabantu z roku 1960 překonalo mopedoauto
Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.
CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...
Rozbije se to, co s sebou nemáte, říká mechanik dakarského kamionu
Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...
Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací
Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.
Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze
Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...