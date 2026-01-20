Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie

Autor:
Penzionovaný český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je od pondělí 19. ledna venku z vazby po složení údajně až 15milionové kauce. Čtyřicetiletého bývalého profesionálního sportovce podezřívají z organizované drogové trestné činnosti, za což mu hrozí až 18 let vězení.
Karlos Terminátor Vémola vozový park Auta Karlose Vémoly Karlos Vémola na tiskovce Oktagonu. Karel Vémola, přezdívaný Terminátor, je nejznámějším zápasníkem MMA v Česku,... Auta Karlose Vémoly Auta Karlose Vémoly Auta Karlose Vémoly Auta Karlose Vémoly Auta Karlose Vémoly Auta Karlose Vémoly Auta Karlose Vémoly Karlos Terminátor Vémola vozový park

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku Martina Macíka

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...

Autokronika 2025: Lendlovo géčko, konec Tatry 815 a volkswagen do mikrovlnky

Kia

Rok 2025 je za námi, v autorubrice iDNES.cz jsme ho postupně mapovali v pravidelných Autozápisnících. Dění ve světě čtyř (i dvou) kol bylo plné zajímavých událostí. Kromě těch hlavních jsme se s...

Doručovací roboti v Číně šílí, žádná překážka je nezastaví

Bezpilotní dodávky v Číně se staly virálními kvůli způsobování chaosu na...

Samořídicí dodávky v Číně se vymkly kontrole. Doručovací roboti se staly virálním fenoménem, ​​ale ne z nějakých hrdinských důvodů. Bludní nemotorní baterioví mezci se chovají jako smyslů...

20. ledna 2026

Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc

Hyundai Inster

Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1 500 do 6 000 eur (zhruba 36 000 až 146 000 Kč), oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider....

19. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  14:55

Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití

Premium
Mercedes-Benz A 200

Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně...

19. ledna 2026

Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Leapmotor B10

Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky...

19. ledna 2026,  aktualizováno  6:51

V autě: Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí

Škoda Superb

Zatímco většina automobilek se velkých sedanů i kombi postupně zbavuje, protože řidiči stále raději usedají do velkých i menších SUV, Škoda Superb zůstává. Ne proto, že by se prodával po statisících,...

19. ledna 2026

Nejpomalejší na Nürburgringu. Rekord trabantu z roku 1960 překonalo mopedoauto

Ligier JS50 při rekordní jízdě na slavném okruhu Nürburgring

Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.

18. ledna 2026

CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích

Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku....

Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...

17. ledna 2026,  aktualizováno  14:47

Rozbije se to, co s sebou nemáte, říká mechanik dakarského kamionu

Exkluzivně
Kamion Martina Macíka v improvizovaném depu v poušti

Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...

16. ledna 2026  13:54

Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

Koncern Stellantis se bruselské přehlídky zúčastnil se všemi svými evropskými...

Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.

16. ledna 2026

Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze

Premium
Mezi jednotlivými osadami nevedou žádné silnice, které by ustály jakýkoliv...

Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...

15. ledna 2026

