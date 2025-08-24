Ráj milovníků techniky: dvě muzea plná aut a letadel jsou tip na skvělý výlet

Martin Šidlák
Sinsheim a Speyr – dvě technická muzea půl hodiny od sebe. Jedno láká na prohlídku letadel Concordu a TU-144, druhé na ruský raketoplán Buran. Obě k tomu nabízejí hromadu osobních aut i dalších vozidel, vojenské, lodní a letecké techniky. Pro technické fanoušky ráj. Muzea v Sinsheimu a ve Speyeru vzájemně spolupracují, ale jedno je přece jen o něco lepší.
Technické muzeum Speyer

Technické muzeum Speyer | foto: Martin Šidlák, iDNES.cz

Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
30 fotografií

Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim) se nachází nedaleko Mannheimu, z dálnice k němu sjíždíte kolem stadionu, kde strávil mnoho let český fotbalista Pavel Kadeřábek. Už zdálky jsou vidět dvě největší atrakce, umístěné na střeše jedné z hal, a to jediná dvě osobní nadzvuková dopravní letadla Concorde a Tupolev TU-144. Jde o jediné místo na světě, kde je můžete vidět vedle sebe, a dokonce si je prohlédnout zevnitř. Na střeše jsou instalována nakloněná, což dělá z prohlídky ještě zajímavější zážitek.

Boj o to, kdo jako první zprovozní osobní nadzvukový letoun, se podobal americko-ruským závodům v dobývání vesmíru. V leteckém „souboji“ nakonec o vlásek zvítězili Rusové. Dne 31. prosince 1968 se do vzduchu vznesl první prototyp letadla Tupolev TU-144. Concorde ho následoval až 2. března 1969. Obrovská podobnost osou letadel samozřejmě vyvolala podezření z průmyslové špionáže, ale nic konkrétního se neprokázalo. TU-144 získalo muzeum v roce 2001, o tři roky později od Air France za jedno euro i Concorde.

Muzeum založila skupina restaurátorů a sběratelů, kteří společně zpřístupnili své sbírky a otevřelo v květnu 1980. Návštěvníkům je k dispozici každý den a ročně jich sem zavítá kolem milionu. Financováno je z příspěvků, darů a ze vstupného, které je 30 eur pro dospělého a 25 pro dítě od 5 do 14 let. K tomu připočtěte 5 eur za parkování, které funguje na principu čtení poznávacích značek. Nedostanete tedy lístek, ale u automatu musíte zadat svoji SPZ a potvrdit v systému. Pozor na to, nám se při návštěvě stalo, že systém naši SPZ nemohl najít, nakonec se ukázalo, že neumí přečíst velké měkké I, ale zaznamenal ho jako číslici 1.

Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim)
30 fotografií

Jinak muzeum v Sinsheimu nejsou samozřejmě jen letadla, mezi kterými najdete i český L-39 Albatros nebo německý střemhlavý bombardér Ju-87 Stuka. Na výstavní ploše 5 tisíc metrů čtverečních je také část věnovaná vojenské technice, motorkám, lokomotivám, zemědělské technice či lodím včetně ponorky U-Boot U17, kterou také můžete prolézt. Do ní a do obou nadzvukových letadel je turniketem omezený počet návštěvníků, takže většinou tady budete muset vystát frontu, než někdo další odejde.

Na své si však přijdou především milovníci aut. Jsou zde dvě speciality. První je Blue Flame, vůz s raketovým pohonem, se kterým vytvořil Američan Gary Gabelich 23. října 1970 světový rekord, když na solných pláních Bonneville dosáhl průměrné rychlosti 1 014,656 km/h. Druhým pak britský speciál Brutus, osazený po 1. světové válce 12válcovým leteckým motorem z těžkého bombardéru o celkovém objemu 46,92 litru.

Muzeum dále vlastní největší evropskou sbírku monopostů Formule 1 včetně Ferrari F310 Michaela Schumachera z roku 1996, je tu kolekce modelů Mercedes-Benz a Maybach, amerických aut, moderních sportovních aut, historických veteránů a dalších specialit jako Delorean DMC-12. Mnoho exponátů má svůj vlastní zajímavý příběh, je zde třeba otevřený kabriolet Mercedes, který používal Adolf Hitler, vůz, kterým jezdil v Praze říšský protektor Konstantin von Neurath nebo naopak novější mercedes pro papeže. V jedné z hal zase najdete speciální výstavu tuningově upravených vozů Opel a Mercedes.

Speyer

A právě svou komplexností, ale zároveň přehledností a logičností uspořádání „poráží“ Sinsheim půl hodiny jízdy vzdálené spřízněné technickém muzeum Speyer. Tam stojí vstupné stejně (25 a 20 eur základní tarif bez kina IMAX) plus 5 eur za parkování. I koncepce je velmi podobná – na střeše jsou přístupná letadla, konkrétně tady je největším lákadlem prohlídka Boeingu 747 Jumbo Jet a dopravního Antonova An-22.

I zde je ponorka, a to U-9, původně sloužící v Baltu, vojenská technika, lokomotivy, lodě či zemědělská technika. Co je speciální, to je expozice věnovaná kosmonautice v čele s originálem ruského raketoplánu Buran. Šestatřicet metrů dlouhý, 16 m vysoký a 80 tun vážící stroj je prototypem označeným jako OK-GLI. Postaven byl v roce 1984 a použit k testování klouzavého letu a přistání po návratu do atmosféry. Mezi lety 1984 a 1989 absolvoval celkem 25 zkušebních letů. Ve výstavní hale najdete ještě originál přistávací kapsle kosmické lodi Sojuz a řadu replik, třeba lunárního modulu Eagle nebo ruské lodi Vostok.

V obou muzeích můžou fanoušci techniky strávit celý den, prodávají se dokonce i dvoudenní vstupenky. Skalní fandové navštíví samozřejmě obě muzea, ovšem ti, kteří by si chtěli vybrat jen jedno, doporučujeme spíše to v Sinsheimu.

Kromě toho, že je o něco blíž České republice a nabídne rozsáhlejší tematické expozice, je také uspořádáno mnohem logičtěji. Jednotlivé části jsou kompaktní podle témat, kdežto ve Speyeru není problém narazit v kosmické hale na výstavu motorek, nebo dokonce na kolotoč a něco jako velký orchestrion uprostřed výstavy automobilů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí

Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Ráj milovníků techniky: dvě muzea plná aut a letadel jsou tip na skvělý výlet

Sinsheim a Speyr – dvě technická muzea půl hodiny od sebe. Jedno láká na prohlídku letadel Concordu a TU-144, druhé na ruský raketoplán Buran. Obě k tomu nabízejí hromadu osobních aut i dalších...

24. srpna 2025

Kia zahájila na Slovensku výrobu elektromobilu. Nástupce ceedu pokřtil Jágr

Korejská automobilka Kia zahájila tento týden ve své slovenské továrně výrobu vozidel nižší střední třídy EV4. Jde o první plně elektrické auto této značky, které společnost montuje v Evropě. Nový...

23. srpna 2025

Velká očekávání a větší zklamání. Robotaxi od Tesly v Austinu neboduje

Nabídka projížďky plně autonomním vozem zní lákavě, jako z blízké budoucnosti. Nejspíš proto se se zahájením provozu služeb Robotaxi v texaském Austinu pojila tak velká očekávání. A také velká...

22. srpna 2025

Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí

Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....

22. srpna 2025

GM a Hyundai plánují společný vývoj vozů, chtějí tak čelit čínské konkurenci

Americká automobilka General Motors hodlá společně s jihokorejským konkurentem Hyundai Motor vyvinout pět nových modelů. Firmy o tom informovaly ve společné tiskové zprávě. Automobilky chtějí...

21. srpna 2025

Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole

Zetor odstartoval výrobu své zásadní novinky. Po letech vývoje a ladění přichází s novou modelovou řadou – Zetor řady 6. Po předprodukčních kusech se rozjela sériová výroba. První kus šel k...

21. srpna 2025

GLOSA: Na Slovensku pokuta za rychlou chůzi? Parlament bude jednat o limitu

Pitomosti se dostávají na program jednání snad všech parlamentů světa. O asi nejbizarnějším návrhu teď budou jednat na Slovensku. Nápad na omezení maximální rychlosti pohybu na chodníku je myšlen...

21. srpna 2025

Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20

Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale...

20. srpna 2025,  aktualizováno  14:48

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

20. srpna 2025

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého...

20. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

19. srpna 2025

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.