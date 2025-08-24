Automobilové a technické muzeum Sinsheim (Technik-Museum Sinsheim) se nachází nedaleko Mannheimu, z dálnice k němu sjíždíte kolem stadionu, kde strávil mnoho let český fotbalista Pavel Kadeřábek. Už zdálky jsou vidět dvě největší atrakce, umístěné na střeše jedné z hal, a to jediná dvě osobní nadzvuková dopravní letadla Concorde a Tupolev TU-144. Jde o jediné místo na světě, kde je můžete vidět vedle sebe, a dokonce si je prohlédnout zevnitř. Na střeše jsou instalována nakloněná, což dělá z prohlídky ještě zajímavější zážitek.
Boj o to, kdo jako první zprovozní osobní nadzvukový letoun, se podobal americko-ruským závodům v dobývání vesmíru. V leteckém „souboji“ nakonec o vlásek zvítězili Rusové. Dne 31. prosince 1968 se do vzduchu vznesl první prototyp letadla Tupolev TU-144. Concorde ho následoval až 2. března 1969. Obrovská podobnost osou letadel samozřejmě vyvolala podezření z průmyslové špionáže, ale nic konkrétního se neprokázalo. TU-144 získalo muzeum v roce 2001, o tři roky později od Air France za jedno euro i Concorde.
Muzeum založila skupina restaurátorů a sběratelů, kteří společně zpřístupnili své sbírky a otevřelo v květnu 1980. Návštěvníkům je k dispozici každý den a ročně jich sem zavítá kolem milionu. Financováno je z příspěvků, darů a ze vstupného, které je 30 eur pro dospělého a 25 pro dítě od 5 do 14 let. K tomu připočtěte 5 eur za parkování, které funguje na principu čtení poznávacích značek. Nedostanete tedy lístek, ale u automatu musíte zadat svoji SPZ a potvrdit v systému. Pozor na to, nám se při návštěvě stalo, že systém naši SPZ nemohl najít, nakonec se ukázalo, že neumí přečíst velké měkké I, ale zaznamenal ho jako číslici 1.
Jinak muzeum v Sinsheimu nejsou samozřejmě jen letadla, mezi kterými najdete i český L-39 Albatros nebo německý střemhlavý bombardér Ju-87 Stuka. Na výstavní ploše 5 tisíc metrů čtverečních je také část věnovaná vojenské technice, motorkám, lokomotivám, zemědělské technice či lodím včetně ponorky U-Boot U17, kterou také můžete prolézt. Do ní a do obou nadzvukových letadel je turniketem omezený počet návštěvníků, takže většinou tady budete muset vystát frontu, než někdo další odejde.
Na své si však přijdou především milovníci aut. Jsou zde dvě speciality. První je Blue Flame, vůz s raketovým pohonem, se kterým vytvořil Američan Gary Gabelich 23. října 1970 světový rekord, když na solných pláních Bonneville dosáhl průměrné rychlosti 1 014,656 km/h. Druhým pak britský speciál Brutus, osazený po 1. světové válce 12válcovým leteckým motorem z těžkého bombardéru o celkovém objemu 46,92 litru.
Muzeum dále vlastní největší evropskou sbírku monopostů Formule 1 včetně Ferrari F310 Michaela Schumachera z roku 1996, je tu kolekce modelů Mercedes-Benz a Maybach, amerických aut, moderních sportovních aut, historických veteránů a dalších specialit jako Delorean DMC-12. Mnoho exponátů má svůj vlastní zajímavý příběh, je zde třeba otevřený kabriolet Mercedes, který používal Adolf Hitler, vůz, kterým jezdil v Praze říšský protektor Konstantin von Neurath nebo naopak novější mercedes pro papeže. V jedné z hal zase najdete speciální výstavu tuningově upravených vozů Opel a Mercedes.
Speyer
A právě svou komplexností, ale zároveň přehledností a logičností uspořádání „poráží“ Sinsheim půl hodiny jízdy vzdálené spřízněné technickém muzeum Speyer. Tam stojí vstupné stejně (25 a 20 eur základní tarif bez kina IMAX) plus 5 eur za parkování. I koncepce je velmi podobná – na střeše jsou přístupná letadla, konkrétně tady je největším lákadlem prohlídka Boeingu 747 Jumbo Jet a dopravního Antonova An-22.
I zde je ponorka, a to U-9, původně sloužící v Baltu, vojenská technika, lokomotivy, lodě či zemědělská technika. Co je speciální, to je expozice věnovaná kosmonautice v čele s originálem ruského raketoplánu Buran. Šestatřicet metrů dlouhý, 16 m vysoký a 80 tun vážící stroj je prototypem označeným jako OK-GLI. Postaven byl v roce 1984 a použit k testování klouzavého letu a přistání po návratu do atmosféry. Mezi lety 1984 a 1989 absolvoval celkem 25 zkušebních letů. Ve výstavní hale najdete ještě originál přistávací kapsle kosmické lodi Sojuz a řadu replik, třeba lunárního modulu Eagle nebo ruské lodi Vostok.
V obou muzeích můžou fanoušci techniky strávit celý den, prodávají se dokonce i dvoudenní vstupenky. Skalní fandové navštíví samozřejmě obě muzea, ovšem ti, kteří by si chtěli vybrat jen jedno, doporučujeme spíše to v Sinsheimu.
Kromě toho, že je o něco blíž České republice a nabídne rozsáhlejší tematické expozice, je také uspořádáno mnohem logičtěji. Jednotlivé části jsou kompaktní podle témat, kdežto ve Speyeru není problém narazit v kosmické hale na výstavu motorek, nebo dokonce na kolotoč a něco jako velký orchestrion uprostřed výstavy automobilů.