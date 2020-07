Taxikáři nemusí mít taxametr nebo nápis na střeše, povinná je žlutá nálepka

„Srovnáváme podmínky klasické taxislužby s moderními aplikacemi. Úpravy povedou k zatraktivnění taxislužby, dojde ke zvýšení konkurence mezi dopravci, což může snížit cenu pro zákazníka. Cestující bude při využití aplikace vždy dopředu znát cenu, kterou za cestu zaplatí,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Jednou z hlavních novinek zákona je zrušení povinnosti mít ve výbavě taxametr a střešní svítilnu. Povinnost odpadne při elektronických objednávkách například přes mobilní aplikaci. Při elektronických objednávkách však musí být cena určena předem.

„Nelze ji tedy stanovit dodatečně například na základě ujeté vzdálenost zjištěné prostřednictvím GPS, ale její konkrétní výše musí být cestujícímu známa již před objednáním přepravy,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Po objednávce přepravní služby se cestující v aplikaci dozví údaje o dopravci, vozidle a řidiči, který přepravu provede. Zákon tak reaguje na uživatelsky oblíbenou praxi objednávek přeprav prostřednictvím aplikací. Všechny informace o uskutečněné jízdě obdrží cestující po jízdě ještě do e-mailu, například pro účely reklamace.“

Při objednání taxi přímo na ulici nebo telefonicky budou moci zákazníky svézt stále pouze taxikáři s taxametrem a svítilnou.

Současně zůstává možnost objednat si přepravu a sjednat její podmínky v písemné smlouvě. „Taková smlouva musí obsahovat údaje o trase, datu přepravy, cestujících a ceně. Tento druh taxislužby může být poskytnut i vozidlem označeným střešní svítilnou, pokud je vybaveno taxametrem, ale taxametr se použít nemusí,“ uvádí mluvčí.

„Novelu zákona a sjednocení podmínek vítáme, přinese nám to konečně rovné podmínky a rychlejší možnosti v náboru řidičů, odpadnou překážky s dlouhými čekacími dobami na taxizkoušky a náklady na pořízení taxametru u těch, co nechtějí jezdit jízdy z ulice,“ říká pro iDNES.cz Robert Faltýnek, jednatel taxislužby Modrý anděl. „Zvýšíme tím dostupnost služeb, efektivitu odbavování a v konečném důsledku i kvalitu služeb. Zákazníci mají rádi a pochvalují si u služby odvoz vozu, když znají cenu, která se nebude měnit, před jízdou.“

Žlutá nálepka

Další novinkou je žlutá evidenční nálepka, kterou si taxikáři budou muset během následujícího půlročního přechodného období opatřit od úřadů pro všechna vozidla. „Cestující díky tomu pozná, že se jedná o evidované vozidlo taxislužby, což znamená, že je pojištěné a podrobuje se častějším technickým prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla taxislužby, včetně těch nevybavených taxametrem,“ dodal Havlíček. Podrobnosti čtěte zde.

Podle ministerstva by to mělo zamezit provozu taxi neprověřenými řidiči. Zákon proto zavádí i nový institut odpovědnosti provozovatelů, který by měl umožnit sankcionovat provozovatele taxi za porušení povinností či nelegální provoz. To doposud možné nebylo.

„Tato opatření spolu s povinností taxi dispečinků, provozovatelů aplikací nebo hotelů pomohou tomu, aby práci řidiče taxislužby nevykonávali neprověření řidiči, kteří například pobývají na území České republiky nelegálně. Pokud tuto povinnost zprostředkovatel nesplní, bude možné sankcionovat přímo zprostředkovatele. To doposud nebylo možné a sankcionováni byli pouze dopravci a řidiči,“ vysvětluje Jemelka.



Za porušení povinností dopravcům hrozí pokuta až do 350 tisíc korun, řidičům do 100 tisíc korun nebo ztráta oprávnění řidiče taxislužby; zprostředkovatelé budou moci být potrestáni pokutou až do 500 tisíc korun nebo v nejzávažnějších případech zákazem činnosti.

Změnou je i omezení některých práv místních úřadů, povinné tak už nebudou zkoušky z místopisu. To znamená, že řidič může vykonávat práci řidiče taxislužby v jakémkoliv městě v České republice, pokud má platné oprávnění řidiče taxislužby. Toto oprávnění je vyžadováno i v případě přeprav objednaných prostřednictvím elektronických objednávek.