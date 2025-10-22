První auto s pohonem využívajícím vodíkové palivové články Tatra představila před dvěma lety.
Nové vozidlo má být ekologicky vhodným řešením pro provoz v nízkoemisních a bezemisních zónách. „Mezi typické příklady využití patří svoz komunálního odpadu přímo v centrech měst, ale také provoz na skládkách nebo v průmyslových areálech, kde se od komunálních a nákladních vozidel očekává vysoká spolehlivost a odolnost. Vůz může být osazen například i nástavbou pro úklid ulic, připraven bude i pro zimní údržbu silnic a nebo jako klasický sklápěč pro bezemisní provoz při stavebních pracích,“ uvedl mluvčí Tatry Trucks Andrej Čírtek.
Automobil bude podle něj nejen šetrný k životnímu prostředí, ale zároveň nabídne nové možnosti a režimy provozu díky pokročilým elektronickým systémům i asistenčním a automatizovaným funkcím. Vozidlo zvládne stoupání přes 30 procent, dosáhne rychlosti až 85 kilometrů v hodině, jeho maximální hmotnost přesáhne 25 tun a předpokládaný dojezd bude více než 200 kilometrů.
Řízení na dálku
Vybavení vozu vysoce výkonným řídicím počítačem otevře cestu k plně autonomnímu provozu. „Vozidlo bude schopno jezdit i bez přítomnosti řidiče v kabině a bude možné jej také ovládat bezdrátově na dálku,“ uvedl člen představenstva Tatry Trucks Radomír Smolka. Tatra chce na vozidle vyzkoušet také integraci dronu, jenž bude vůz doprovázet a monitorovat jeho provoz.
„Základ vozu bude tvořit podvozek v konfiguraci 6x4 se dvěma zadními hnanými nápravami a přední nehnanou lichoběžníkovou nápravou. Toto na Tatru netradiční konstrukční uspořádání umožní instalaci kabiny řidiče a posádky níže než u běžných vozů Tatra, to zlepší výhled z kabiny i komfort nastupování a vystupování do ní,“ uvedl technický ředitel Tatry Jakub Pončík.
|
Autovideo týdne: Vodíková tatra se představila v Praze
Projekt staví na konsorciu, které tvoří automobilka Tatra Trucks, jablonecká společnost Devinn, která se věnuje vývoji a testování v automobilovém průmyslu a alternativních zdrojích energie, a VŠB-Technická univerzita Ostrava. Podle jejího rektora Igora Ivana je spojení akademického prostředí s průmyslovou praxí klíčem k technologickému pokroku a k tomu, aby se výsledky vědy promítaly do každodenního života.
Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Loni prodala 1 548 aut, o 97 více než v roce 2023.