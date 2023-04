Tatra plánuje na podzim odstartovat testy vodíkového náklaďáku

„Vývoj vodíkové Tatry je teď ve fázi, kdy se připravuje stavba prototypu. Dodávané díly, baterka, trakční elektromotor, lahve, všechno už máme v naší partnerské firmě Devinn, tam se testují, a my v Tatře začínáme kompletovat podvozek tak, abychom někdy v červenci nebo srpnu mohli začít instalovat technologie do vozidla a postupně ho zprovozňovat,“ řekl na konferenci Národního strojírenského klastru v Ostravě ředitel výzkumu a vývoje automobilky Tatra Trucks Radomír Smolka.

Na vývoji vozu s klasickým tatrováckým podvozkem automobilka spolupracuje s několika českými výzkumnými organizacemi a vysokoškolskými pracovišti v čele s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Firma Devinn z Jablonce nad Nisou se zabývá vývojem vodíkových technologií.

„Náš optimistický plán je, že v říjnu začneme jezdit u nás v Tatře na polygonu, zprovozníme základní systémy, primárně jako bateriové elektrické vozidlo, nainstalujeme palivové články a následně začnou chlapi v Devinnu ladit systémy. Pak se vozidlo převeze do Jablonce, kde se doladí vodíkové technologie,“ uvedl ředitel. Pak by začalo intenzivní testování vozu na polygonu v Tatře a u vybraných partnerů.

Smolka řekl, že vůz berou jako první nosič nových technologií. „Už jenom při návrhu a při vývoji jsme se toho hodně naučili,“ řekl. Paralelně s vodíkovým vozem běží i vývoj a stavba prototypů dalších aut, bateriových i různých dalších kombinací.

„Můj odhad je, pokud by o ty technologie byl zájem a našel by se zákazník, který by za to byl ochoten zaplatit, protože ta částka je aktuálně poměrně vysoká, tak někdy v druhé polovině roku 2025, spíš rok 2026 bychom se mohli bavit o nějaké sériové výrobě,“ řekl ředitel.

Ceny klasických bateriových těžkých nákladních vozidel se podle něj pohybují zhruba na úrovni trojnásobné ceny vozidel se spalovacími motory. „Kombinace s palivovými články je z toho pohledu asi ta nejdražší, takže se bavíme až o pětinásobku nebo šestinásobku ceny běžného spalovacího motoru. Já říkám, že bez brutální podpory státu a dotačních pobídek je to v podstatě dneska pro zákazníky asi nezajímavé,“ řekl Smolka.

Technologie se neustále vyvíjejí, a tak je podle něj pravděpodobné, že než se vodíková Tatra dostane do výroby, zase se posunou. „Předpokládáme, že do dvou tří let budou zase jiné technologie baterií. Možná, že budou baterie výkonnější, budou jiné technologie článků. Ballard a velcí výrobci palivových článků pracují na modernizaci,“ řekl ředitel. S dalším vývojem by se podle něj mohl například dramaticky zmenšit chladicí systém.

„Předpokládáme, že z pohledu mechanické zástavby do toho určitě sáhneme, než to přijde do výroby. Nicméně z pohledu řídicího systému, z pohledu takového toho poznání nových typů pohonů a kombinací se principiálně v zásadě nic nezmění,“ řekl Smolka.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1 400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group Reného Matery. Loni automobilka dosáhla tržeb 7,12 miliardy korun, zákazníkům dodala 1 326 vozů.