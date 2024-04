Autovideo týdne: Vodíková tatra se představila v Praze

Prototyp vodíkového nákladního vozu stojí na podvozku Tatra Force třetí generace s pohonným systémem využívajícím palivové články. Vývoj vozidla probíhá v rámci pětičlenného konsorcia, vedeného společností ÚJV Řež. Dalšími partnery projektu jsou automobilka Tatra Trucks, firma Devinn, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Centrum výzkumu Řež ze Skupiny ÚJV. Projekt je dotačně podporován Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v programu Trend.

„U vozidla Tatra Force e-Drive jsme použili osmikolový podvozek tatrovácké koncepce s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami v konfiguraci 1+3 a pohonem tří náprav. Prototyp je konstruován jako nákladní vůz pro použití v těžařském průmyslu s celkovou hmotností 45 t. Chceme si na něm otestovat různé technologie v těch nejnáročnějších provozních podmínkách,“ vysvětlil již dříve Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks.

Pohon prototypu je elektrický, je však koncipován tak, aby mohl být nezávislý na externích zdrojích elektrické energie. Vůz si tedy zdroj energie veze s sebou. Z tohoto důvodu jsou na něm kromě trakčního elektromotoru, trakčních baterií a dvou palivových článků instalovány také tlakové nádrže na vodík v plynném stavu. Palivové články tak vyrábějí potřebnou elektrickou energii chemickou reakcí z vodíku přímo na palubě vozu. „Výhodou této koncepce je velmi krátká doba plnění vodíkových nádrží v řádech minut, oproti bateriovým elektromobilům tedy odpadají časové prostoje potřebné pro nabíjení z externích zdrojů. V případě vybudování infrastruktury s vodíkovými plnícími stanicemi bude flexibilita vozu srovnatelná dokonce s automobily s běžnými spalovacími motory,“ popisuje slavná česká automobilka.

V prototypu je použit trakční synchronní elektromotor s permanentními magnety s trvalým výkonem 480 kW a s maximálním výkonem 580 kW, jenž disponuje točivým momentem 2 300 Nm. Dva palivové články mají každý maximální výkon 100 kW, přičemž trakční baterie s celkovou kapacitou 171 kWh využívají technologii Li NMC (lithium-nikl-mangan-kobalt oxid) a disponují možností nabíjení z externího zdroje (plug-in). Vůz je také vybaven pětistupňovou hlavní převodovkou Tatra s elektronickým systémem řazení.

Tatra získala dotaci na vývoj nákladního elektromobilu

Kopřivnická Tatra získala dotaci na vývoj těžkého nákladního vozidla Tatra Force e-Drive 8×8 využívajícího plně elektrický bateriový systém pohonu v kombinaci s vícestupňovou převodovkou Eaton. Na projektu Tatra Trucks spolupracuje se společností Devinn a českou pobočkou nadnárodní korporace společnosti Eaton. Prototyp vozidla vznikne na bázi nejnovější třetí generace modelové řady Tatra Force, která se veřejnosti poprvé představila v polovině minulého roku.

„Na očekávaný přechod určité části zákazníků v segmentu těžkých nákladních vozidel na e-mobilitu bude naše společnost rozhodně připravena. Velmi usilovně pracujeme na projektech, které přinesou vozy, jež budou splňovat nadcházející přísné legislativní normy a také stále se zvyšující požadavky zákazníků,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Lukáš Andrýsek.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1 400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. V roce 2022 měla automobilka tržby 7,12 miliardy korun. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group rodiny Materových.

Loni kopřivnická Tatra Trucks vyrobila a prodala 1 451 vozidel, o rok dříve to bylo zhruba o 100 méně. Jejím cílem je do několika let produkovat až 2 500 vozů ročně. Automobilka počátkem března uvedla, že investuje 700 milionů korun do výrobních technologií, investice jí mají pomoci zefektivnit a zvýšit výrobu.