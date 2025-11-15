Další elektrická Tatra po 125 letech. Zní jako elektrický zubní kartáček

Vladimír Löbl
Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny baterií o celkové kapacitě 480 kWh a má výkon až 550 kilowattů.

Kdyby se Hans Ledwinka, duchovní otec mnoha historických tatrovek, mohl projít na letošním pražském e-Salonu na výstavišti v Letňanech po hale číslo pět, asi by se divil, protože jeho tatra — to poctivé, hlučné, benzinem vonící auto — stojí na stánku značky bez výfuku.

Místo palivového potrubí má totiž kabely a místo startéru nabíječku. Kdo to kdy viděl? Brumlající motor nahradilo jen tiché „bzz“. Ano, elektrická nákladní prvotina Tatry zní spíše jako elektrický zubní kartáček než náklaďák!

Tatra Force e-Drive BEV 8×8
Není to ovšem elektrická premiéra kopřivnické automobilky. Již před 125 lety vznikl u původní společnosti Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (NW) elektromobil na podvozku vozu typu Vierer. Jednalo se o čtyřmístný osobní automobil, který se představil v roce 1900. Vyrobeny prý byly nakonec pouze dva kusy, na kterých spolupracoval Emil Kolben, jehož firma se sídlem v Praze ve Vysočanech je i používala.

Kolik vznikne modelu Tatra Force e-Drive BEV 8×8, který se ve světové premiéře představil na veletrhu e-Salon 2025, se teprve uvidí. Zatím se jedná o vývojový prototyp, ale Tatra prý připravuje homologaci, aby ho bylo možné vyrábět a používat v běžném silničním provozu. Již prý má i nejmenovaného prvního zájemce.

Tradiční koncepce v novém balení

Auto o délce 8,6 m a výšce 2,9 m navrhl Lukáš Taneček, designér, který Tatru obléká již několik let a dostal i Red Dot Award 2024. Elektrická varianta vychází z modernizované třetí generace modelové řady Tatra Force. Auto má digitální palubní desku a kamery místo vnějších zpětných zrcátek.

Tatra staví popelářský speciál na vodík, hotový má být v roce 2028

Nový vývojový prototyp e-Drive BEV 8×8 je čistý elektromobil, který zcela eliminuje emise při provozu, což z něj činí ideální volbu pro nasazení všude tam, kde je kladen důraz na ekologický provoz.

Vystavený vůz využívá podvozkovou platformu třetí generace modelové řady Tatra Force a kabinu v krátkém provedení s dvoudveřovou kabinou s integrovanou ochranou proti převrácení a ochranou proti padajícím předmětům.

Základem zůstává proslulá a bezkonkurenční tatrovácká koncepce podvozku, kterou tvoří centrální nosná roura a nezávisle zavěšené výkyvné polonápravy. Podvozek je vybaven elektronickým brzdovým systémem se senzorem zatížení a bubnovými brzdami na všech kolech, které jsou vhodné pro provoz v náročných podmínkách.

Nová Tatra má hybridní pohon. Jízda na elektřinu může zachránit životy

Kopřivnický kolos má místo spalovacího motoru elektromotor, který je spojen se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou Eaton a přídavnou převodovkou Tatra. Jeho první dvě řízené nápravy disponují připojitelným pohonem, mají pneumatické odpružení se stabilizátorem a osové diferenciály, přičemž jejich nosnost činí u každé 10 tun. Zadní dvě trvale hnané nápravy mají každá nosnost až 13 tun.

Obrovský krouťák kdykoliv k dispozici

Kombinované odpružení se vzduchovými měchy a jsou vybaveny osovými diferenciály i mezinápravovým diferenciálem. Tato osvědčená architektura zajišťuje vozidlu výjimečnou průchodnost terénem, odolnost a spolehlivost, které jsou pro značku Tatra typické. Plně elektrický pohon všech kol slibuje okamžitý a vysoký točivý moment, který v terénu přijde vhod, a zároveň přináší i tišší provoz.

„Tatra Force e-Drive BEV 8×8 je dalším vozidlem řady e-Drive s různými alternativními systémy pohonu, které jsme od roku 2023 představili. Prvním byla Tatra Force e-Drive FCEV 8×6 využívající vodíkové palivové články, druhá pak Tatra Force e-Drive PHEV 8×8 s hybridním pohonným ústrojím kombinující elektromotor a spalovací osmiválcovou pohonnou jednotku Tatra,“ přiblížil budoucnost vývoje elektrických nebo elektrifikovaných tatrovek Radomír Smolka, člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za výzkum a vývoj.

Tatra má nejmladšího šéfa vývoje v historii, třicetiletého veteránistu

A pokračoval: „Nyní pracujeme i na dalších prototypech s konkrétním praktickým využitím, například na bateriovém elektromobilu s pomocným spalovacím motorem v roli range extenderu nebo na automobilu s elektromotorem a vodíkovými palivovými články pro provoz v městských aglomeracích a pro komunální služby s automatizovaným řízením.“

Veze si třítunový akumulátor

Elektromotor tatrovky dává stálý výkon 330 kW a špičkový až 550 kW. Točivý moment je 2 300 Nm, nárazově až 2 600 Nm. Trakční akumulátor je tvořen celkem 12 bateriovými packy a váží 3 tuny, ale místo je prý pro ještě další čtyři. Nechybí dva chladiče výkonové elektroniky a další elektronické moduly, které slouží jak k ohřevu, tak ke chlazení baterií. Dojezd je podle charakteru terénu a způsobu nasazení 300 až 400 km.

Bez 815 by Tatra sametovou revoluci nepřežila, říká šéf kopřivnického vývoje

Hmotnost elektromobilu je údajně 21 tun, je tedy o tunu těžší než auto ve stejné konfiguraci se spalovacím motorem. Minimálně tolik také uveze, přičemž korba je o 10 až 15 % menší než u spalovací verze. Auto navíc utáhne přívěs o hmotnosti až 18 tun.

Tatra Force e-Drive BEV 8×8 je primárně určena pro nejtěžší úkoly v civilní sféře i u bezpečnostních složek. Dokazuje, že „čistý provoz“ může znamenat i bláto po kolena. S předpokládaným vysokým užitečným zatížením a celkovou hmotností, které jsou srovnatelné s konvenčními modely, otevírá elektromobil zcela nové možnosti pro nasazení v těžebním průmyslu, stavebnictví nebo ve funkci speciálního hasičského a záchranářského vozidla. Tak se nechme překvapit, kde se nakonec toto auto objeví.

