Kdyby se Hans Ledwinka, duchovní otec mnoha historických tatrovek, mohl projít na letošním pražském e-Salonu na výstavišti v Letňanech po hale číslo pět, asi by se divil, protože jeho tatra — to poctivé, hlučné, benzinem vonící auto — stojí na stánku značky bez výfuku.
Místo palivového potrubí má totiž kabely a místo startéru nabíječku. Kdo to kdy viděl? Brumlající motor nahradilo jen tiché „bzz“. Ano, elektrická nákladní prvotina Tatry zní spíše jako elektrický zubní kartáček než náklaďák!
Není to ovšem elektrická premiéra kopřivnické automobilky. Již před 125 lety vznikl u původní společnosti Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (NW) elektromobil na podvozku vozu typu Vierer. Jednalo se o čtyřmístný osobní automobil, který se představil v roce 1900. Vyrobeny prý byly nakonec pouze dva kusy, na kterých spolupracoval Emil Kolben, jehož firma se sídlem v Praze ve Vysočanech je i používala.
Kolik vznikne modelu Tatra Force e-Drive BEV 8×8, který se ve světové premiéře představil na veletrhu e-Salon 2025, se teprve uvidí. Zatím se jedná o vývojový prototyp, ale Tatra prý připravuje homologaci, aby ho bylo možné vyrábět a používat v běžném silničním provozu. Již prý má i nejmenovaného prvního zájemce.
Tradiční koncepce v novém balení
Auto o délce 8,6 m a výšce 2,9 m navrhl Lukáš Taneček, designér, který Tatru obléká již několik let a dostal i Red Dot Award 2024. Elektrická varianta vychází z modernizované třetí generace modelové řady Tatra Force. Auto má digitální palubní desku a kamery místo vnějších zpětných zrcátek.
Tatra staví popelářský speciál na vodík, hotový má být v roce 2028
Nový vývojový prototyp e-Drive BEV 8×8 je čistý elektromobil, který zcela eliminuje emise při provozu, což z něj činí ideální volbu pro nasazení všude tam, kde je kladen důraz na ekologický provoz.
Vystavený vůz využívá podvozkovou platformu třetí generace modelové řady Tatra Force a kabinu v krátkém provedení s dvoudveřovou kabinou s integrovanou ochranou proti převrácení a ochranou proti padajícím předmětům.
Základem zůstává proslulá a bezkonkurenční tatrovácká koncepce podvozku, kterou tvoří centrální nosná roura a nezávisle zavěšené výkyvné polonápravy. Podvozek je vybaven elektronickým brzdovým systémem se senzorem zatížení a bubnovými brzdami na všech kolech, které jsou vhodné pro provoz v náročných podmínkách.
Nová Tatra má hybridní pohon. Jízda na elektřinu může zachránit životy
Kopřivnický kolos má místo spalovacího motoru elektromotor, který je spojen se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou Eaton a přídavnou převodovkou Tatra. Jeho první dvě řízené nápravy disponují připojitelným pohonem, mají pneumatické odpružení se stabilizátorem a osové diferenciály, přičemž jejich nosnost činí u každé 10 tun. Zadní dvě trvale hnané nápravy mají každá nosnost až 13 tun.
Obrovský krouťák kdykoliv k dispozici
Kombinované odpružení se vzduchovými měchy a jsou vybaveny osovými diferenciály i mezinápravovým diferenciálem. Tato osvědčená architektura zajišťuje vozidlu výjimečnou průchodnost terénem, odolnost a spolehlivost, které jsou pro značku Tatra typické. Plně elektrický pohon všech kol slibuje okamžitý a vysoký točivý moment, který v terénu přijde vhod, a zároveň přináší i tišší provoz.
„Tatra Force e-Drive BEV 8×8 je dalším vozidlem řady e-Drive s různými alternativními systémy pohonu, které jsme od roku 2023 představili. Prvním byla Tatra Force e-Drive FCEV 8×6 využívající vodíkové palivové články, druhá pak Tatra Force e-Drive PHEV 8×8 s hybridním pohonným ústrojím kombinující elektromotor a spalovací osmiválcovou pohonnou jednotku Tatra,“ přiblížil budoucnost vývoje elektrických nebo elektrifikovaných tatrovek Radomír Smolka, člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za výzkum a vývoj.
Tatra má nejmladšího šéfa vývoje v historii, třicetiletého veteránistu
A pokračoval: „Nyní pracujeme i na dalších prototypech s konkrétním praktickým využitím, například na bateriovém elektromobilu s pomocným spalovacím motorem v roli range extenderu nebo na automobilu s elektromotorem a vodíkovými palivovými články pro provoz v městských aglomeracích a pro komunální služby s automatizovaným řízením.“
Veze si třítunový akumulátor
Elektromotor tatrovky dává stálý výkon 330 kW a špičkový až 550 kW. Točivý moment je 2 300 Nm, nárazově až 2 600 Nm. Trakční akumulátor je tvořen celkem 12 bateriovými packy a váží 3 tuny, ale místo je prý pro ještě další čtyři. Nechybí dva chladiče výkonové elektroniky a další elektronické moduly, které slouží jak k ohřevu, tak ke chlazení baterií. Dojezd je podle charakteru terénu a způsobu nasazení 300 až 400 km.
Bez 815 by Tatra sametovou revoluci nepřežila, říká šéf kopřivnického vývoje
Hmotnost elektromobilu je údajně 21 tun, je tedy o tunu těžší než auto ve stejné konfiguraci se spalovacím motorem. Minimálně tolik také uveze, přičemž korba je o 10 až 15 % menší než u spalovací verze. Auto navíc utáhne přívěs o hmotnosti až 18 tun.
Tatra Force e-Drive BEV 8×8 je primárně určena pro nejtěžší úkoly v civilní sféře i u bezpečnostních složek. Dokazuje, že „čistý provoz“ může znamenat i bláto po kolena. S předpokládaným vysokým užitečným zatížením a celkovou hmotností, které jsou srovnatelné s konvenčními modely, otevírá elektromobil zcela nové možnosti pro nasazení v těžebním průmyslu, stavebnictví nebo ve funkci speciálního hasičského a záchranářského vozidla. Tak se nechme překvapit, kde se nakonec toto auto objeví.