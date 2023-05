Světová premiéra na iDNES.cz: Tatraplany pro 21. století s vodíkovým pohonem

První poválečný aerodynamický osobní automobil z Kopřivnice se měl jmenovat Autoplan. Za jeho úspěšným dotažením do stavu vhodného pro sériovou výrobu stál i neprávem vězněný Hans Ledwinka. Populární jméno Tatraplan vymyslel nestor československého průmyslového designu František Kardaus. Slavná aerodynamická tatrovka je částečně i jeho dílem.

Architekt, designér a milovník aut Pavel Hrubý vzdává slavnému modelu hold dvojicí návrhů osobních tatrovek. „Před časem jsem při rozhovoru s taťkou nadšeně zavzpomínal na léta největší slávy osobních automobilů Tatra a zdálo se mi, že by bylo hezké toto snad nejvýraznější období naší automobilové historie trochu netradičním způsobem připomenout. Modely T 77, T 87 a T 600 Tatraplan reprezentovaly po celé generace vrchol českého umu,“ vysvětluje.

Do tématu se ponořil a vytvořil návrh současné osobní tatrovky – nového Tatraplanu a jeho dvoumístnou variantu. „Mým cílem bylo navrhnout vozidlo, které by s úctou reagovalo na svou bohatou tradici a zároveň by se vyznačovalo inovativním designem, jak tomu u Tatry ostatně vždycky bylo. Chtěl jsem oslavit to, co jsme kdysi byli schopní u nás vytvořit.“ Na návrhu strávil stovky hodin, nyní vizualizace Tatraplanu a Tatraplanu Sport, vycházejícího z historického modelu Tatraplan 602 Sport, poskytl Pavel Hrubý exkluzivně pro iDNES.cz a MF DNES.

Pavel Hrubý Architekt a designér vystudoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Během studia si prohluboval znalosti stáží i v ateliéru Grafického designu na VŠUP, v ateliéru Small Scale Architecture na Hogeschool voor de Kunsten v Utrechtu nebo studijní praxí zaměřenou na automobilový a průmyslový design u Václava Krále na ČVUT. V současnosti působí v kanceláři Jakub Cigler Architekti. Ve své architektonické praxi se zaměřuje zejména na plánování městských struktur, návrhy veřejných prostor, rezidenční a jiné objekty. Šest let pravidelně publikoval v časopise AutoDesign&Styling (zcela unikátní titul se věnoval automobilovému designu, takto koncipovaných magazínů vycházelo po světě jen velmi málo, měl celosvětový dosah, předplatitele měl až ve východní Asii). V roce 2018 byl jeho návrh bankovky 100 Kč vzor 2019 oceněn odbornou porotou České národní banky 2. místem. V minulosti naskicoval též svou vizi SUV značky Škoda exkluzivně pro iDNES.cz (podívejte se zde).

Automobilka Tatra osobní automobily od konce devadesátých let minulého století nevyrábí. „Z podnikatelského hlediska se jedná o uzavřenou kapitolu,“ komentuje to pro iDNES.cz mluvčí firmy Andrej Čírtek. „Máme ale úctu k této části historie a podporujeme komunitu majitelů tatrováckých veteránů. V této oblasti do budoucna zvažuje některé zajímavé projekty. Návrhy na design nové osobní Tatry, které se občas objevují, dokazují, jak je tatrovácká značka a její tradice silná.“

Tatraplan

Tatraplan pro jednadvacáté století má podle Hrubého hrdě a s úctou navázat na odkaz svých předchůdců. „Záměrem návrhu bylo v neposlední řadě i uplatnění poznatků z mé převažující architektonické profese tak, aby koncept obohatily o netradiční řešení a podobu.“

Podle vlastních slov kladl důraz zejména na vyvážené proporce a eleganci celkového řešení. „Jednotlivé části karosérie a podvozku byly vytvořeny výlučně z rovinných ploch, které v zalomeních získávají prostorovou tuhost. Strohé pojetí je v kontrastu doplňováno ušlechtilými materiály a prvky s propracovanými detaily,“ popisuje a upozorňuje na aerodynamickou záď, proti směru jízdy otvírané přední dveře, zakrytá zadní kola, netradiční řešení světlometů, které jsou výraznými prvky původních modelů, a které se pokusil převést do soudobého tvarosloví.

„V zájmu snahy sjednocení vzhledu přední a zadní části vozu je rozmístění prvků v těchto partiích navrženo identicky a to včetně nasávání respektive vyústění vzduchu, sdružených světlometů a sdružených zadních světel či liniových obrysových světel kombinovaných se směrovkami na nárožích karoserie.“

Neobvykle je navrženo také zasklení kabiny, které zvnějšku působí zcela nepřerušeným dojmem. Jednotlivé části bez viditelných sloupků plynule navazují. „Uvnitř je pak nezávisle na obvodovém plášti umístěna pouze dvojice nosných sloupků mezi předními a zadními dveřmi. Absence nosného A sloupku umožňuje řidiči a jeho spolujezdci panoramatický výhled. Tomu napomáhá i umístění zpětných zrcátek, která jsou nahrazena kamerami uloženými pod střešní hranou,“ popisuje Pavel Hrubý. Karoserie si představuje opatřené jemným brusem a matným bleděmodrým lakem, doplněným o prvky s měděným pokovením.

Čtyřmístný interiér navrhl designér účelně, přehledně a s důrazem na prostornost. „Vnitřnímu prostoru vévodí subtilní komfortní sedačky, přiznaná nosná konstrukce střechy a rozměrný displej palubních ukazatelů,“ popisuje. Kombinace bledě modrého a světle béžového čalounění je doplňují opět prvky s měděným pokovením.

Pavel Hrubý ctí původní architekturu Tatraplanu. „Využívá klasické koncepce uspořádání osobních vozů Tatra, kdy je úložný prostor umístěn pod přední kapotou a pohonné ústrojí za prostorem pro posádku,“ vysvětluje. V duchu moderní doby ovšem pro pohon vozidla uvažuje elektromotor umístěný na zadní nápravě. „V některých výkonnějších verzích by byl doplněn o dva menší elektromotory u kol přední nápravy.“

Protože Tatra aktuálně pracuje na vodíkovém nákladním vozu, mohl by si i novodobý tatraplan vozit s sebou vlastní elektrárnu. „Zdrojem elektrické energie může být palivový článek v technologickém prostoru pod splývavou zádí nebo alternativně baterie v prostoru zdvojené podlahy podvozku,“ přemýšlí Pavel Hrubý.

Tatraplan byl ve své době velký reprezentativní vůz, ovšem dnes by svými rozměry spadal do kategorie střední třídy. Základní míry vytyčil tvůrce konceptu takto: délka 4,8 m, šířka 1,85 m, výška 1,38 m a rozvor 2,8 m.

Sporťák

K netradičně tvarované limuzíně přidává architekt a vyhlášený skvělý skicař ještě návrh dvoumístného otevřeného Tatraplanu Sport. Ten odkazuje k okruhovému speciálu Tatra 602 Tatraplan Sport postavenému v Kopřivnici na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století. „Do dnešních dnů se nedochoval žádný ze dvou vyrobených kusů, v osmdesátých letech však byla ve spolupráci s designérem Václavem Králem zkonstruována replika pro automobilového nadšence a herce Luďka Munzara,“ vysvětluje Pavel Hrubý, mimo jiné jeden z učedníků právě Václava Krále.

„Ještě jako malý kluk jsem, jen několik set metrů od svého domova v pražských Modřanech, chodíval okolo domku Luďka Munzara. V průhledu brány jsem z ulice vídal otevřenou garáž, ve které stávala bílá Tatra 602 Tatraplan Sport. Musela být tehdy po víc než třiceti letech opět právě dokončená. Tenkrát jsem ještě nemohl tušit, že v dospělosti budu sbírat profesní zkušenosti právě od Václava Krále ani že si tento krásný historický model zvolím jako předlohu svého návrhu virtuálního nástupce,“ vzpomíná Pavel Hrubý.

Návrh nového Tatraplanu Sport vychází z konceptu Tatraplan. „Ten je upraven do podoby otevřené verze automobilu pro volný čas do té míry, aby cestujícím poskytoval především nevšední zážitek z jízdy. Oproti čtyřmístnému provedení jsou rozvor a délka zkráceny shodně o 300 mm, výška je snížená o 80 mm. Významně je přepracována celá vrchní část karoserie,“ popisuje tvůrce. Klasickou kabinu nahrazují dva samostatné kokpity, pro každého z cestujících zpřístupněné proti směru jízdy otvíranými dveřmi.

„Interiér je možné v případě odstavení vozidla chránit před nepřízní počasí. Palubní deska, volant a sedačka v takovém případě automaticky upraví svou pozici a čelní sklo se zadním proskleným panelem svrchní otvor zcela zakryjí. Za jízdy pak může zůstat uzavřen záklop pasažéra, není-li jeho místo obsazeno, čímž se snižuje aerodynamický odpor vzduchu a zlepšuje výhled řidiče. Ochranu posádky při převrácení vozidla zabezpečuje zvýšený rám karosérie na zádi,“ vysvětluje. „Drobné modifikace doznaly také disky kol, řešení přední a zadní části vozu. Tato sportovně laděná verze kombinuje mědí pokovené prvky s jemně broušeným povrchem vnějšího pláště v tmavě modrém odstínu lakování.“

Tatraplan Sport přebírá koncepci a pohon virtuálního Tatraplanu, v jeho případě ovšem Pavel Hrubý počítá s pohonem obou náprav. Délka má být 4,5 m, šířka 1,85 m, výška 1,3 m a rozvor 2,5 m.

