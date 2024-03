Tatra jede čtyři roky světem. Hladoví lvi učili náčelníka krizový management

Když 22. 2. 2020 slavnostně startovala expedice Tatra kolem světa 2, zdál se svět ještě jakž takž v pořádku. Výprava byla detailně připravená na dva roky, nikoho netrápil covid, válka ani inflace. Dobrodružnou tatrovku nic z toho nezastavilo. Když se obytný speciál objevil v Česku čtyři roky poté, nebyl to žádný tichý návrat zapomenutých dobrodruhů, expedice právě naplno startuje do pátého roku. Byla to jen rychlá servisní zastávka.

„Říkejme tomu prevence budoucích potíží, které beztak nevyhnutně přijdou, ale proč jim ještě chodit naproti,“ směje se Marek Havlíček, náčelník výpravy. „S partou šikovných kamarádů jsme za dva týdny stihli v české stodole vyměnit nejen pneumatiky, ale i spoustu rozvodů a součástek. Vše fungovalo, ale ujetých 155 tisíc kilometrů je na autě pochopitelně znát.“

Šéf si pochvaluje, kterak před čtyřmi roky vymysleli a postavili na podvozku vojenské čtyřkolky Tatra 815 dokonale nadčasové řešení, které i dnes naprosto vyhovuje: uveze dost vody, dost nafty i dost nezbytných náhradních dílů. „Jasně, už na první pohled je auto logicky opotřebovanější, ale zároveň vychytanější, jak se nám průběžně daří vylepšovat funkčnost. Řidiči komerčních speciálů, které jsme potkávali v Africe, jen žasli.“

Tatrovce díky novým, silnějším rozvodům palubních odpadů odpadla opakovaná otravná nutnost jejich čištění. A hygiena působí vzorově: jak sprcha, tak toaleta a kuchyňka i po čtyřech letech náročného provozu voní a září jako nové. Díky upraveným rozvodům elektřiny se znásobila výdrž vozu bez nutnosti dobíjení až na pět dní. A pomohl i tak niterný detail, jako výměna pantů skříněk – nově lze dvířka otvírat o pár centimetrů víc a hned se každý lépe dostane dovnitř.

Krátký servisní průlet Českem zavedl Trajdu, jak se expediční vozidlo nazývá, po čtyřech letech i na českou technickou kontrolu, ve světě absolvovala podobných prohlídek kvůli pojištění mezitím desítky. „Auto připlulo v zimě z Jižní Ameriky do Hamburku, odtud dojelo po zemi na české hranice. Tam jsme překontrolovali brzdy, vyměnili prasklé čelní sklo a hned za hranicí nás čekala povinnost zajet na STK. Razítko máme a jedeme dál.“