Od bonbonu k lokomotivě. Utajená česká hvězda navrhuje hodinky i tatrovky

První Red Dot získal Lukáš Taneček za design lokomotivy, nově nyní za ztvárnění exteriéru a interiéru nové Tatry Force 3. generace. Nejnovějším počinem je podíl na designu kopřivnické novinky, čerstvě představené Tatry Phoenix, která je pilířem nabídky českého výrobce legendárních náklaďáků pro civilní trh.

Vzpomenete na svůj nejbizarnější projekt?

Dělal jsem design bonbonu, ano toho sladkého výrobku z čokolády. Také to je design, má to nějaký tvar. Každý výrobek musí mít nějakou estetickou formu. Nedávno jsem kreslil třeba bob na letní dráhu na hory.

To si člověk zase musí nastudovat, že? Svezl jste se?

Ne, nesvezl, ale byl jsem u výrobce, tam jsem viděl bob, který jezdil doteď, abych zjistil, jak je to dělané, jaká je na to forma. Takže při této profesi proniknete do všeho možného.