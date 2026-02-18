Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o polovinu dráž, než za kolik se podobná auta prodávala v minulosti.
V polovině 30. let byly automobily vzpřímené a hranaté. Pak v roce 1934 vyjel z Kopřivnice vůbec první sériově vyráběný vůz na světě s aerodynamickou karoserií na světě se součinitelem odporu vzduchu 0,36.
Vzhledem k extrémní vzácnosti (celkem vyrobeno jen 255 kusů, z nichž se dochovalo přibližně 25 aut) se tyto vozy na volném trhu objevují zcela výjimečně. Většina aut totiž byla po 2. světové válce zničena nebo přestavěna.
V posledních letech se ceny vozů Tatra 77 a vylepšené verze 77a pohybují v řádech vyšších jednotek až nižších desítek milionů korun.
Náklady na špičkovou renovaci modelu T77 dnes mohou snadno přesáhnout jeho aktuální tržní cenu. Například u vozu draženého v roce 2023 u RM Sotheby’s údajně stála renovace v přepočtu přes 20 milionů korun, ale v aukci se auto prodalo „jen“ za necelých 9 milionů. Cenu srazil fakt, že při renovaci byly použity dobově nepřesné prvky a materiály.
Stříbrný exemplář vozu Tatra 77a z roku 1938 byl před sedmi lety vydražen aukční síní Gooding & Company ve Spojených státech za částku 412 000 dolarů (v té době přibližně 9,4 milionu korun), a potvrdil tak status Tatry 77 jako celosvětově uznávaného sběratelského unikátu.
Interiér byl dimenzován pro šest lidí, tři vepředu a tři vzadu. Je známa i Tatra 77 s volantem a sedadlem řidiče umístěným v podélné ose vozidla mezi spolujezdci.
Na letošní pařížské výstavě Retromobile nizozemská Galerie Aaldering za auto ještě chtěla 975 tisíc eur, tedy asi čtyřiadvacet milionů korun. Nyní za vůz chce „jen“ 845 000 eur, což je v přepočtu asi 20,5 milionu korun.
Nabízený vůz vypadá zvenčí podobně jako vůz architekta Pavla Kasíka, se kterým bodoval na akci v americkém Pebble Beach.
Modernizovaný typ Tatra 77a dostal zvětšený objem vidlicového vzduchem chlazeného osmiválce OHC na 3 380 ccm a disponoval výkonem zvýšeným na 51,5 kW. To mu umožňovalo jet rychlostí až 150 km/h. Původní verze měla objem motoru 2 973 ccm a maximální výkon 44 kW.
Zvětšení objemu motoru u pozdější verze 77a nebylo jen kvůli rychlosti, ale především kvůli točivému momentu. O tomto motoru se říká, že má nejdelší ventilová vahadla na světě. Chlazení obstarávala dvojice větráků umístěných po obou stranách motoru.
Tatra 77 je první sériově vyráběný aerodynamický vůz na světě, jejími tvůrci byli konstruktéři Hans Ledwinka se synem Erichem a Erich Übelacker, a to s využitím poznatků aerodynamika Paula Jaraye.
U prototypů se zkoušela různá provedení čelního skla, nejprve bylo složené ze dvou kusů do šípového tvaru se středovým sloupkem, zkoušelo se i jednoduché jednodílné, aby se nakonec ustálila varianta ze třech dílů, jednoho velkého a dvou malých po stranách skloněných po směru jízdy.
Podle časopisu Motor Revue z dubna 1934 Tatra 77 stála 89 tisíc korun. Pro srovnání, lidová limuzínka Tatra 57 byla za třetinovou cenu, přesněji za 29 700 Kč, a malý dvoudveřový polokabriolet Škoda Popular 995 tehdy stál 18 800 korun.
Některé exempláře měly mezi řidičem a zadními cestujícími dokonce skleněnou přepážku, ne z nutnosti, ale proto, že to bylo možné.
Čas a rychlost Tatry 77a byly pro pány továrníky, kteří se autem vozili, velmi důležité.
Tatra 77 se představila 5. března 1934 pražským novinářům, a poté i v plné jízdě po Karlovarské silnici. Vzápětí se vůz stal senzací i pro návštěvníky berlínského autosalonu. A později i toho pařížského.
Dnes je verze 77a díky svému výkonu a vizuální jedinečnosti sběratelsky ještě o stupínek výš než původní model, ačkoli oba typy jsou považovány za absolutní vrcholy meziválečného inženýrství.
Auto bylo na svou dobu velké a těžké, a právě verze 77a díky delšímu rozvoru a upravené geometrii lépe zvládala tendenci k přetáčivosti, kterou trpěly všechny rané koncepce „vše vzadu“.
Výhled dozadu byl jen malým zadním okénkem.
Tatra 77a ale byla tak rychlá, že se řidič dozadu prakticky nedíval. Automobilka proto svému modelu dala do vínku jen minimální koncová světla.
Příplatková shrnovací plátěná střecha Webasto byla na Tatrách 77 obvyklým prvkem.
Existovalo několik variant umístění a počtu předních světlometů. Bývaly dva nebo tři, umístěné v kapotě nebo v blatnících a vystouplé nebo zcela zapuštěné.
Pod relativně krátkou přední kapotou byly kromě 80litrové nádrže původně umístěny dokonce dvě rezervy.
Model 77a byl ve své době zjevením. Jako vylepšená verze první sériově vyráběné aerodynamické limuzíny světa nabízel fascinující technická řešení: vzadu uložený, vzduchem chlazený motor V8, centrální páteřový rám a především proudnicovou karoserii s rekordním koeficientem odporu vzduchu.
Zespodu je vůz kvůli aerodynamice zcela hladký.
Základem je podvozek tvořený centrální nosnou rourou s nezávisle uloženými výkyvnými poloosami.
Existovala i různá provedení zádě vozu. Hledal se optimální tvar a u některých verzí umístění z karoserie vystupujících segmentů nasávání chladicího vzduchu k motoru.
Téměř pět a půl metru dlouhá proudnicová karoserie působí impozantním dojmem.
Dobová fotografie Tatry 77 před Glücklichovou vilou v Praze na Babě.
Jeden z prototypů Tatry 77. Všimněte si neobvyklého jednodílného čelního skla a zapuštěných světlometů.
Tatra 77. První prototyp luxusní aerodynamické tatrovky je z roku 1933. Čelní sklo má lomené ze dvou částí.
Tatra 77 měla ještě dřevěnou kostru karoserie. U následující Tatry 87 se již používala samonosná celokovová karoserie.
Provozní bubnové brzdy na všech čtyřech kolech měly kapalinové ovládání.
Dobová fotografie Tatry 77
Dobová fotografie Tatry 77 před Pražským hradem.
V roce 1936 na Tatru 77a navázala Tatra 87, kterou proslavili cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund.
Tatra 87 a Hans Ledwinka. Snímek byl pořízen roku 1967 v Mnichově, tedy v roce, kdy tento geniální konstruktér zemřel.
Nezrekonstruovaná Tatra 77 na aukci společnosti Bonhams v Paříži v roce 2013 nakonec majitele nenašla.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Obě Tatry 77a ze sbírky Národního technického muzea v Praze
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Restaurovaný vůz Tatra 77a z roku 1937 je nově ve sbírce pražského Národního technického muzea.
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Renovace Tatry 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Tatra 77a ze sbírek Národního technického muzea v Praze
Zrenovovaná Tatra 77a je k vidění v expozici NTM v Centru stavitelského dědictví v Plasích.
Nová expozice v Centru stavitelského dědictví v Plasích nese název Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět
Nová expozice v Centru stavitelského dědictví v Plasích nese název Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět. Návštěvníkům představí čerstvě restaurovaný osobní automobil této značky ze sbírky Národního technického muzea.
Za Tatru 77 na výstavě Rétromobile v Paříži chtěli v roce 2015 půl milionu eur.
Nezrekonstruovaná Tatra 77 na aukci společnosti Bonhams v Paříži v roce 2013 nakonec majitele nenašla.
Tatra 77
Krásně zrestaurovaná Tatra 77A na pařížském veteránském autosalonu Rétromobile 2026.
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
Tatra 77a (1935)
