Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu

Vladimír Löbl
Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o polovinu dráž, než za kolik se podobná auta prodávala v minulosti.
Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77A na pařížském veteránském autosalonu Rétromobil (leden 2026) Tatra 77A na pařížském veteránském autosalonu Rétromobil (leden 2026) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935) Tatra 77a (1935)

21. února 2026

