Tatra, co nezná bratra. Kupé 613 od Vignaleho zůstalo jedináčkem

Před 50 lety odstartovala výroba „šestsettřináctky“ stavbou ověřovací série. Vůz pro aparátčíky dostal karoserii od dnes již neexistující italské karosárny Vignale. Do 90. let jich vzniklo jen 9 121 kusů. Zpočátku se kromě sedanu uvažovalo i o dvoudveřovém kupé, jehož prototyp měl pohnutou historii, ale nakonec se dochoval až do dnešních dnů.