Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Vladimír Löbl
Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní prostory pro produkci autonomních robotů. Jaké modely se dají ještě na poslední chvíli koupit?

Za koncem známých jmen je kromě tlaku na elekromobilitu i zpřísňující se legislativa. S účinností od července totiž EU rozšiřuje povinný rozsah asistenčních a bezpečnostních systémů pro řidiče v nových automobilech. Budou muset mít vylepšený systém nouzového brzdění, pokročilý systém varování před rozptýlením, ale i rozšířenou ochranu chodců. Tyto změny značnou měrou zasáhly do portfolia automobilek. Kompletní přehled končících aut najdete v naší fotogalerii.

Tesla Optimus
Alpine A110 R
Alpine A110 R v Česku
Alpine
Alpine A110 R
42 fotografií
Konečně to někdo spočítal. Spotřeba elektroaut v mrazu stoupá až o 90 procent

Pokud nemáte možnost vlastního předkondicionování vozu ve vlastní garáži,...

Že elektroauto v zimě nedojede stejně daleko jako v létě, ví dnes i školáci. Ale o kolik? Pokud o...

Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

VIDEO Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574....

Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování

Vyhrazená parkovací místa v libereckých Rochlicích. (26. ledna 2026)

VIDEO Ještě loňský rok si někteří Liberečané mohli před domem zaplatit vlastní parkovací místo označené...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Ford bude po technice od Volkswagenu využívat nově také platformy Renaultu

Druhým elektrickým modelem Fordu založeným na platformě AmpR od Renaultu má být...

VIDEO Automobilka Ford oznámila významné strategické partnerství s Renaultem, jejímž cílem je uvést na...

Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

Tesla Model 3 Standard

VIDEO Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech...

Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Wartburg 1000

Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci

Jawa 730 Twin

Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...

Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...

Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů

Veteránské Talboty českých sběratelů na salonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...

3. února 2026

Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu

Premium
Citroeny na veteránském autosalonu Rétromobile (Paříž 2026)

Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se...

3. února 2026

Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi

Nejvýkonnějším produkčním turbodieselem byl motor 6.0 V12 TDI s výkonem 368 kW...

V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu...

2. února 2026  16:53

Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou

Grandis se příjemně řídí a jeho jízdní vlastnosti jsou bezproblémové.

Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...

2. února 2026,  aktualizováno  15:42

Cena LPG skokově roste. Na vině je emisní směrnice, která jde proti fyzice

Škoda Octavia na LPG

O více než dvě koruny na litr poskočila od Nového roku cena stlačeného zemního plynu LPG. Může za to nová evropská emisní směrnice. Podle České asociace LPG směrnice popírá fyzikální realitu.

2. února 2026

Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů....

2. února 2026

Perly za stamiliony: francouzští pradědečci, mercedesy a mezi nimi tatrovka

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing na pařížském veteránském autosalonu Rétromobile...

Od našeho zpravodaje v Paříži Autosalon Rétromoibile v Paříži patří k nejvyhlášenějším veteránským akcím světa. Podívejte, co nás zaujalo na letošním ročníku. Sběratelé, obchodníci, muzea a aukční domy dovezly opět to nejlepší....

1. února 2026

Kráska ze smeťáku. Svůdná Samantha je velká vzácnost

Fiat 125 Samantha

Od našeho zpravodaje v Paříži Fiat 125 není nejzářivější superstar veteránských srazů, a to ještě může být hůř – to když dorazí polský bastard, který vznikl jako typická improvizace východního bloku - na celou licenci nového...

31. ledna 2026

Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software

Premium
Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...

30. ledna 2026

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

30. ledna 2026  9:04

Průměrná česká ojetina se prodává za tři sta tisíc

Ilustrační snímek

Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu se loni zvýšila o 12 tisíc Kč na 296 tisíc korun, tedy o 4,2 procenta. Auta začala zdražovat na začátku druhého kvartálu a tento trend se udržel...

30. ledna 2026

Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...

30. ledna 2026

