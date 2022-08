Nejsilnější tatrovka je zpět v Česku. Projeli jsme unikátní tankový tahač

Jediný vyrobený kus vyrobený kus tankového tahače značky Tatra se dochoval v původním stavu. Což je svým způsobem zázrak, protože náklaďák jezdil na čtyřech kontinentech: v Evropě, Asii, Severní Americe a nakonec v Austrálii.

„Troufnu si tvrdit, že to jedna z nejsilnějších tater. Má dvanáctiválcový motor, 830 koní a krouťák přes tři tisíce newtonmetrů,“ popisuje Petr Gilar, vedoucí zkoušek vozidel v kopřivnické Tatře. Celková hmotnost soupravy se pohybovala kolem 120 tun, takže na návěs posádka mohla naložit obrněnce o hmotnosti až 74 tun. Během testů se převážely tanky – francouzské Leclerc či americké A1 Abrams, nebo více kusů obrněných transportérů.

Jak zkoušky vypadaly? „Naložili na nás tank, jeli jsme tři sta kilometrů po asfaltu a pak jsme vletěli se soupravou do písku. Tenkrát jsme vůbec netušili, jak se taková souprava může v poušti pohybovat. Všechno jsme si museli ‚proskákat‘,“ popisuje zkušený šofér Gilar, který tahač při zkouškách řídil.

Srdcem náklaďáku je „tankový“ vodou chlazený motor od německé firmy MTU, sílu na všech osm kol posílal přes 10stupňovou automatickou převodovku Twin Disc. Auto dostalo i netypické pneumatiky Michelin, na zadních nápravách měly superširoký rozměr 24 R21. Do kabiny se vešlo až 8 lidí, tedy i posádka převáženého tanku. Češi s modelem, který se do firemní historie zapsal jako Tatra 816 TTT, ve výběrovém řízení nakonec neuspěli. Jediný prototyp byl nejprve prodán do USA, odtud zamířil do Austrálie.

„Zjistili jsme, že vozidlo je na prodej v aukci v Austrálii. A protože víme, jaký je to unikát a chtěli jsme, aby se dostalo zpátky domů, tak jsme se aukce zúčastnili a naštěstí jsme ji vyhráli,“ popisuje Vojtěch Svoboda, obchodní ředitel společnosti Ipex Frenštát pod Radhoštěm, která tatrovky prodává, servisuje a také upravuje zákazníkům na míru. Paradoxní je, že vyšší cenu než za samotný tahač bylo potřeba zaplatit za lodní dopravu z Austrálie do České republiky.