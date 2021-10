Benzin může zdražit až ke 40 korunám. Němci teď jezdí tankovat do Česka

Téměř desetileté cenové rekordy paliv na německých benzinkách padají, v Brémách se objevila cena 1,725 eura za litr naturalu, zjistil německý autoklub ADAC, který sleduje ceny u čtrnácti tisíc čerpacích stanic v zemi.



„V neděli stál v Drážďanech, v hlavním městě sousedního Saska, benzin Super (tedy český Natural 95) 1,779 eur (přibližně 45 korun). Ve čtyřicet kilometrů vzdáleném Chlumci se dá pořídit za 1,34 eur, rozdíl tedy v přepočtu na české koruny činí 11,1 koruny,“ píše CNN Prima News. „Ještě větší rozdíl naskočí při tankování na německých dálnicích, kde se cena blíží k historickému maximu a prolomení hranice 2 eur za litr Naturalu.“

Němci tak vyrážejí na nákupy a za levnějším benzinem do České republiky. Za levnějšími pohonnými hmotami se vydali například obyvatelé Saska. Nápor německých řidičů museli řešit především na Ústecku, kam se jich stovky vydaly s auty i prázdnými kanystry.

Na nádrži ušetří až třicet eur. „Já už jsem dva měsíce v Německu netankoval. To prostě nejde, je to příliš drahé. Uděláme si s rodinou malý výlet, natankujeme a ještě k tomu nakoupíme,“ řekl pro CNN Prima News Tino Scholze, zatímco tankoval do nádrže svého vozu a také do kanystru.

„Poslední dva týdny máme zákazníky převážně z Německa,“ říká číšnice Tereza Palečná z restaurace Orion v Petrovicích na Ústecku. Tržby se podniku podle ní zvýšily o 30 procent.

Za zdražováním pohonných hmot na čerpacích stanicích stojí zejména růst cen ropy, které se nyní pohybují na několikaletých maximech. V případě nafty přispívá ke zdražování také obvyklý podzimní nárůst poptávky po topných olejích, uvedla agentura DPA.

V Německu navíc inflace překonala poprvé od roku 1993 v meziročním porovnání hranici čtyř procent.

