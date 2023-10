Autofotka týdne: Nejdrsnější hyundai neuvidí radary, doprovodí ho hejno dronů

Nejnovější představila v podobě konceptu divize Hyundai Rotem na mezinárodní výstavě letectví a obrany v Soulu.

Hyundai vyvíjí tanky od konce minulého století, od spuštění produkce v roce 2013 jich postavil přes čtyři sta. Aktuálně pracuje na vývoji jeho nástupce, který by mohl nastoupit do služby do konce dekády. Nyní se tedy představuje jeho koncept.

Bojový hyundai má design zevnějšku optimalizovaný tak, aby se snížily šance na odhalení. Technologie stealth má co možná nejvíce omezit možnost zjištění, identifikace a zaměření cíle pomocí zejména radaru a prostředků využívajících infračervené záření.

Tank je nezvykle nízký, díky speciálnímu uspořádání kabiny, do které posádku konstruktéři usadili níž, než je obvyklé, proto má tak nízkou věž. Má být možné ho ovládat na dálku. Má být též vybaven systémem aktivní ochrany, který ohlídá protitankové zbraně. Pancíř kombinuje ocel, keramiku a kompozitní prvky. Tank by měl být osazen kanónem ráže 130 milimetrů.

„Trup tanku bude rozdělen na separované zóny, posádka složená z velitele, řidiče a střelce tak bude izolována od systému automatického nabíjení kanónu i skladu munice,“ píše magazín Autoforum. „Součástí výbavy bude i letka dronů určená k průzkumu.“

O pohon se má postarat naftový motor, plánovaný dojezd je 500 km, maximální rychlost na silnici 70 km/h a v terénu o dvacet kilometrů méně.

„Zatím nemáme konkrétní časový plán plné výroby, protože vozidlo je stále ve fázi konceptu. Musíme také zjistit úroveň poptávky od různých vlád,“ uvedl podle magazínu UPI výrobce při představení stroje nezvyklého tvaru.

„Velké obranné firmy byly zaneprázdněny vývojem pozemních vozidel s technologií stealth, ale na skutečné vojenské použití se teprve čeká,“ upřesnil.

A připomněl, že Hyundai Rotem získal mezinárodní pozornost v srpnu 2022, kdy společnost podepsala dohodu o prodeji celkem 180 kusů jejího tanku K2 Black Panther do Polska do roku 2025. První várka dorazila Polákům koncem loňského roku.

Kromě jihokorejské armády, kde slouží tanky Hyundai už roky, o ně má zájem Egypt nebo Rumunko.