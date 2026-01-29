Sbírka tří talbotů Kudelových je po dokonalé renovaci. Má cenu desítek milionů korun. „Obyčejný“ Talbot Grand Sport má cenu až padesát milionů korun. Tyto jsou ovšem naprosto výjimečné, jak svou vzácností, tak stavem i estetikou.
Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů
Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA
Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...
Zamáčknete slzu? Rekviem za auta, která loni definitivně skončila
V loňském roce opustila scénu známá auta. Stala se obětí zpřísňujících se regulací, měnícího se vkusu, ale i strategie zaměřené jen na SUV a elektromobily. A leckdy to byla hodně velká jména – Ford...
Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci
Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...
KVÍZ: Co jsou „džersejky“ a kdo řídí jako Stevie Wonder? Jak se vyznáte ve slangu řidičů?
Silnice mají vlastní jazyk – ať už jde o „retardéry, pangejt nebo chlupatý“. V tomto kvízu si vyzkoušíte, jak dobře rozumíte hantýrce řidičů, kamioňáků a silničářů. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...
Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova
Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem...
Ferrari zaparkoval na balkoně jeřábem, vídeňské úřady byly proti
Vídeň má své kouzlo, ale Dubaj to prostě není. Poměrně nákladně se o tom přesvědčil Amar Dezic, osmadvacetiletý podnikatel a sběratel luxusních supersportů. Jeho nápad, hodný Spojených arabských...
První auto světa slaví 140 let, stále se dá koupit. Svezli jsme se
Právě před 140 lety si Karl Benz nechal patentovat svoji tříkolku poháněnou spalovacím motorem. Tento den je oficiálně považován za „narození“ automobilu. První auto světa si lze koupit i dnes....
Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...
Konečně to někdo spočítal. Spotřeba elektroaut v mrazu stoupá až o 90 procent
Že elektroauto v zimě nedojede stejně daleko jako v létě, ví dnes i školáci. Ale o kolik? Pokud o pořízení vozidla na elektrický pohon uvažujete a hledáte přesná čísla, jistě jste už narazili na...
EXKLUZIVNĚ: Veteránské lahůdkářství večer před otevřením. Jsme na pařížském Retromobile
Od našeho zpravodaje v Paříži Další ročník veletrhu klasických automobilů Retromobile je tady. Na pařížském výstavišti Expo Porte de Versailles se koná od 28. ledna do 1. února. Redakce Auto.iDNES.cz už je na místě, a tak vám...
Podíl rychlonabíječek pro elektromobily je v Česku vyšší než v EU
Počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily se loni v Česku zvýšil o 19 procent na 7574. Téměř 1 000 z nich bylo takzvaných rychlonabíječek, což přestavuje podíl 12,8 procenta dobíjecích bodů....
Čínský útok je úspěšný. Prodej aut v Česku stoupl o 28 procent na 10 160 vozů
V Česku se v minulém roce prodalo 10 160 nových osobních vozů vyrobených v Číně. Jde o meziroční nárůst o 28 procent. Čínské vozy tak tvořily čtyři procenta všech osobních aut prodaných v Česku. O...
Mistr destrukce a anděl bezpečnosti. Jak Pan Patent naučil auta dělat harmoniku
Změnil svět víc než kdokoli jiný, přestože jeho jméno dnes zná jen málokdo. Béla Barényi je autorem programově deformovatelné karoserie aut, na kterou podal patent 23. ledna 1951, ale i tisíců...
Našli jsme český supertalent. Autodesignér si právě balí kufry, jde do Číny
Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz odhalila vycházející hvězdu. A také naprosto pregnantně ukazuje, jak se dnes věci v autoprůmyslu mají. Vítězství Milana Láníka se svou vizí aerodynamické...
Audi Q3: diesel není mrtvý, favoritem je však plug-in hybrid
Fanoušky Audi se spalovacím motorem pod kapotou potěšila loni nová generace modelů A6 a Q5, nyní do České republiky přišly první kusy nové generace prémiového kompaktního SUV Audi Q3. Zůstávají dva...