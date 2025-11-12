Rozluštění záhady vede přes vývěsku dokumentů pražského magistrátu. Z jednoho z nich vyplývá, že si firma Film Makers zažádala o dopravní omezení na Rohanském nábřeží od sobotního odpoledne do nedělního rána z důvodu natáčení a parkování vozidel filmové techniky při realizaci filmového projektu Golm. Kompletní dokument je dostupný zde.
Filmový projekt Golm je podle všeho obecné označení nebo krycí název pro připravovaný německý film. V situačním plánku, příslušejícím k rozhodnutí úřadu, který je též dostupný na stránkách magistrátu, je ale už jiné jméno: Prototype.
Redaktor iDNES.cz, který fotografie a video při natáčení v Praze pořídil, postřehl, že ostatní v záběrech použitá auta mají německé registrační značky. Ozval se taky čtenář, který uvádí, že jde o natáčení filmu v německé produkci a že ve štábu se mluvilo německy. Další pak poukázal na to, že má natáčení filmu pokračovat i v dalších lokacích Prahy a Středočeského hraje.
Filmové databáze uvádějí, že na rok 2026 se chystá premiéra filmu Prototype. Film vzniká ve spolupráci německého studia Neusuper a Amazon MGM Studios.
„Zloděj aut má za úkol ukrást nejpokročilejší auto, jaké kdy bylo vyrobeno. Když se ale probudí tajná umělá inteligence ve vozu, vyvstává otázka, kdo koho vlastně krade,“ zní anotace filmu. Magazín Deadline uvádí, že jméno „Prototype“ není definitivní, „karlínský“ záhadný prototyp se tak možná nakonec v kinech objeví ve filmu pojmenovaném jinak.
Děkujeme
I přesto, že si povětšinou čtenáři na zkoumání záhadného prototypu vylámali zuby stejně jako my, pojali vše s nadhledem. Některé příspěvky v diskuzi nás pobavily. „To auto vyvinula michelská pekárna na rozvoz kaiserek. To je přece známá věc,“ píše jeden. Druhý auto připisuje známému petrolheadovi s výhledem na ministerský post Filipu Turkovi. Další dává jméno fiktivního vozu „Kaiser“, do souvislosti s šéfredaktorem iDNES.cz Matyášem Kaiserem.
V diskuzi se též objevuje vzpomínka na dávno zapomenutou americkou automobilku Kaiser Motors, která existovala v letech 1945 až 1953, kdy se stala součástí automobilky Willys-Overland, která byla jedním ze dvou uchazečů, když armáda USA za 2. světové války hledala výrobce lehkého terénního vozu založeného na návrhu společnosti American Bantam.
Nová společnost Willys Motors Incorporated pak pokračovala ve výrobě automobilů pod značkou Kaiser až do roku 1955. Tehdy také vznikl nejkrásnější a nejslavnější model značky, nádherný kabriolet Kaiser Darrin. Ten měl karoserii ze skelných vláken a také unikátní dveře, které se zasouvaly do předních blatníků (fotky v galerii).
Jiní připomínají ještě jiného Kaisera, slavného českého herce: „Normální Kaiser, často je vidět s doprovodným SUV Lábus.“
V diskuzi se také objevilo několik příspěvků, které ilustrují dnešní převratnou dobu nástupu umělé inteligence. Na první pohled nedávají smysl: buď jsou úplně vyfabulované, nebo zcela obecné. Je to symbolické – auto, které je jedním z hrdinů připravovaného filmu, má oplývat umělou inteligencí. Ovšem je třeba mít na paměti, že bezhlavě se jí věřit nedá.