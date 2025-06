Část 1/28

Stačí nepřiměřená rychlost a nedodržování bezpečných rozestupů a z obyčejného ťukance se může stát řetězová nehoda.

Blížící se dovolená je časem radosti, ale bohužel i zvýšeného rizika na silnicích.

Právě letní měsíce jsou obdobím, kdy se nejvíc bourá. Důvod? „Po silnicích jezdí více unavených a vystresovaných lidí, a proto je větší nebezpečí, že se může stát nějaká dopravní nehoda,“ uvádí samostatné oddělení ministerstva dopravy pro koordinaci bezpečnosti silničního provozu BESIP.

Na velkém počtu letních nehod se podílí únava a také to, že do provozu vyjíždějí i řidiči s menšími zkušenostmi, kteří netuší, co je může čekat v hustém provozu a v dopravních špičkách.

Ať už míříte na dovolenou k moři, do Alp, nebo jen po Česku, je důležité znát úseky, kde se nejčastěji bourá, a především si dávat pozor na nepřiměřenou rychlost, která je jednou z hlavních příčin vážných nehod. Připravili jsme pro vás přehled rizikových míst v České republice, Rakousku, Polsku, Německu a Chorvatsku.