Jak poznat bouranou ojetinu? Napovědět mohou i najeté kilometry

Důkladně si před koupí prověřit vyhlédnutou ojetinu by měl být naprostý základ. Ostatně, každý asi někdy slyšel historky o tom, jak se auto po koupi po čase rozpadlo vedví, protože se ukázalo, že je svařené z více kusů. To je samozřejmě trochu extrém, ale pořádně pozlobit umí i menší nehody a městské ťukance. Koupit nebouranou ojetinu je takřka nemožné, vždyť snad každé auto se někdy do střetu dostane. Podle nové studie ovšem nehody mohou odhalit i najeté kilometry, které prozradí i to, kolikrát auto zhruba bouralo.

Starší ojetiny mají nehodu jistou

Studii v Česku zpracovala společnost carVertical, která se zabývá zpracováním dat o automobilech a jejím cílem bylo zjistit, kolik asi kilometrů auto ujede, než dojde k nehodě. Podle carVertical totiž existuje souvislost mezi počtem najetých kilometrů a počtem nehod. Studie probíhala na datech mezi lety 2021 a 2023, kdy ukázala, že průměrné auto, než se dostalo do nehody, ujelo v Česku 201 357 kilometrů.

V roce 2022 to bylo průměrně 198 193 kilometrů a v roce 2023 191 049 kilometrů. To mimo jiné naznačuje, že počty nehod rostou. Nicméně faktem je, že policejní statistiky mluví opačně. Počty dopravních nehod, byť jen o málo, v posledních letech klesají. Je ovšem pravděpodobné, že rostoucí míra poškození aut může souviset s obdobím po pandemii koronaviru, protože od té doby lidé znovu více cestují.

„Vozidlo s 300 000 km na tachometru mohlo mít za sebou již bezmála 2 nehody. Za nehodu se však kvalifikuje i lehký náraz nebo škrábanec, takže kupující ojetých vozů by měli před pořízením konkrétního vozu prozkoumat, jaká poškození vozidlo utrpělo,“ vysvětluje Matas Buzelis, automobilový expert společnosti carVertical.

Zatímco drobná poškození by neměla mít vliv na rozhodování při pořizování konkrétního vozidla, závažná nehoda již může znamenat, že vůz nemusí být zcela bezpečný a mohlo dojít k vážnému mechanickému poškození. Proto radíme si auto vždy nechat prověřit, byť za poplatek. Vyhnete se tak případným následným investicím, které by lehce mohly přesáhnout cenu auta.

Češi bourají méně

V carVertical se podívali i na zahraniční auta a řidiče. Ukázalo se, že například v sousedním Polsku jsou čísla diametrálně odlišná. „Země se dostala ze 137 400 kilometrů v roce 2021 na 127 875 kilometrů v roce 2023, to jsou mnohem horší výsledky než v Česku,“ popsali specialisté. Studie navíc ukázala, že Češi bourají výrazně méně než řidiči v jiných zemích.

„Kupující by si měli uvědomit, že kupují ojeté vozidlo, nikoli nové. Každý řidič očekává, že právě jeho vůz bude v dobré kondici, ale ve skutečnosti tomu tak vždy není. Odhadujeme, že až 52,4 % ojetých vozidel mělo alespoň jednu malou nehodu. Z tohoto důvodu by měla kontrola historie hrát důležitou roli v celém procesu nákupu vozu, společně s testovací jízdou a fyzickou kontrolou v autorizovaném servisu,“ říká Buzelis.