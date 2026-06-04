Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tachografy pro dodávky: pro koho jsou povinné

Autor:
Už od chvíle, kdy ministerstvo dopravy upozornilo, že se blíží povinnost mít tachograf v dodávkách, panují lehké zmatky. Týkají se hlavně toho, kdo tachograf musí mít a kdo ne. Je to ovšem poměrně jednoduché a nová povinnost se opravdu netýká úplně každé dodávky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv

Od 1. července čeká řadu řidičů dodávek velká změna. Vybrané druhy dodávek, respektive rozhoduje způsob jejich používání, budou muset být vybaveny tachografy. Toto pravidlo prozatím platí jen pro kamiony a velká nákladní auta, ovšem resort chce zamezit dlouhé jízdy řady přepravců s dodávkami napříč celou Evropou.

Resort dopravy určil, že povinnost se bude týkat dodávek s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tuny, které budou muset být vybaveny chytrým tachografem 2. generace, pouze pokud budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo tzv. kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním přepravcem). Tato povinnost se ovšem nebude týkat běžných občanů ani podnikatelů, kteří používají dodávku v rámci vnitrostátní dopravy.

Scania R 400 Highline

„Pokud zaznívá obava, že nová pravidla dopadnou na malé podnikatele, ministerstvo dopravy upozorňuje, že tomu tak je pouze v případě, pokud provozují mezinárodní přepravu nebo kabotáž na území jiného členského státu. V případě využití firemní dodávky pro soukromé účely, například výlet do zahraničí, tomu tak není,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

To proto zdůrazňuje, že povinnost instalace tachografu se netýká všech dodávek, ale pouze těch, které jsou využívány k podnikatelské činnosti v rámci mezinárodní přepravy nebo tzv. kabotáže. „Změny vycházejí z evropské legislativy, ale Česká republika se aktivně podílela na jejich vyjednávání tak, aby dopad na české dopravce byl co nejmenší,“ informovalo ministerstvo.

Ministerstvo dopravy představilo nové informativní dopravní značení, které...

Týká se to vás?

Celé to zní poněkud složitě, tak si v tom pojďme udělat trochu jasněji. Pokud jako rodina jedete na dovolenou do Chorvatska s obytnou dodávkou o hmotnosti 3,3 tuny, nejedná se o podnikání ani přepravu zboží. To znamená, že se vás tachograf vůbec netýká.

A netýká se ani řemeslníků, kteří používají třítunovou dodávku pro převoz svého nářadí a materiálu v rámci České republiky i do zahraničí. Nebo například e-shopů, které své zboží rozváží dodávkou o hmotnosti 2,8 tuny. Ale jen ve chvíli, kdy nejezdí do zahraničí.

Kdo si naopak tachograf do 1. července musí pořídit, je například česká firma provozující dodávku (3,3 t), kterou pravidelně rozváží zboží do Německa a Rakouska. Nebo také český podnikatel provozující dodávku o hmotnosti 2,7 tuny, který v rámci Německa provádí kabotážní přepravu (např. rozvoz zboží mezi německými městy).

A co v situaci, kdy za dodávkou táhnete přívěs a překročíte 3,5 tuny? „V takovém případě se na vás vztahují pravidla, která se řídí největší povolenou hmotností soupravy jako celku. Pokud v rámci komerční přepravy překročíte 3,5 tuny a provozujete mezinárodní dopravu, musíte vybavit vozidlo tachografem a v závislosti na charakteru prováděné přepravy plnit i další povinnosti (např. eurolicenci). Nejedná se o žádnou novinku vyplývající z Balíčku mobility, tyto povinnosti platí už nyní,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

Je potřeba se od července připravit na kontroly nového pravidla. To se týká nových moderních tachografů, které umožňují dálkovou kontrolu. „To znamená, že silniční kontrolní orgány (např. policie nebo inspektoři dopravy) budou moci během jízdy bez zastavení vozidla zjistit, zda je tachograf nainstalován a zda funguje správně.

Tachografy budou navíc automaticky zaznamenávat polohu vozidla, překročení hranic, místa nakládky a vykládky a další údaje, které umožní efektivní kontrolu dodržování pravidel. Tato technologie výrazně zvýší účinnost kontrol a zároveň omezí zbytečné zastavování vozidel, která jsou v pořádku,“ upozornil resort dopravy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je...

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...

KVÍZ: Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?

Tatra 813 S1 8×8

Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

Ferrari mezi langoši. Legendy přivezly koktejl unikátů, banality a komerce

Motoristická slavnost Legendy se v roce 2026 konala již po třinácté. Myšlenka...

Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...

Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho

Exkluzivně
Škoda Kylaq

Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal...

Tachografy pro dodávky: pro koho jsou povinné

Renault Master l4h2 van

Už od chvíle, kdy ministerstvo dopravy upozornilo, že se blíží povinnost mít tachograf v dodávkách, panují lehké zmatky. Týkají se hlavně toho, kdo tachograf musí mít a kdo ne. Je to ovšem poměrně...

4. června 2026

Letošní bilance motorkářů je výrazně horší než loni. Od začátku roku 24 mrtvých

Motorkáři pod koly aut: Policie varuje drsným videem

Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních pěti měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně.

4. června 2026

Návrat kachny už je definitivní. Jak bude nový Citroën 2CV vypadat?

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je...

Po celá desetiletí se spekulovalo o příchodu nového Citroënu 2CV, nyní je konečně opravdu blízko. Oprášit tuto legendu se pokoušeli různí designéři a s konceptem podobného auta přišel i americký...

3. června 2026

KVÍZ: Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?

Tatra 813 S1 8×8

Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.

vydáno 3. června 2026

Ferrari mezi langoši. Legendy přivezly koktejl unikátů, banality a komerce

Motoristická slavnost Legendy se v roce 2026 konala již po třinácté. Myšlenka...

Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale...

2. června 2026,  aktualizováno  16:52

Elektroferrari je super, i přes všechny ty chyby. Internet se směje a nadává

Umělá inteligence propojila Ferrari Luce s Fiatem Multipla

Snad pomůže požehnání od papeže, musí si po lavině negativních reakcí říkat v Maranellu. „Skutečná inovace není demokratická. Průlomové myšlenky zřídkakdy vznikají z okamžitého konsenzu,“ říká...

2. června 2026

Tipo je tajný tip z bazaru. Důkaz, že fiaty jsou spolehlivé

Premium
Fiat Tipo Cross

Model Tipo známe z historie italské automobilky moc dobře, ale teď nebude řeč o ikonickém hatchbacku z let 1988 až 1995. Podíváme se na novodobého konkurenta Dacie Logan či Škody Rapid. Fiat Tipo s...

1. června 2026

Nosorožec hlásí příchod. Modernizovaný jihokorejský pracant utáhne až 3,5 tuny

Korejská značka KGM vypouští do českých lesů a na stavby nového nosorožce....

Korejská značka KGM vypouští do českých lesů a na stavby nového nosorožce. Další generace modelu Musso s přídomkem Grand se vzhledově blíží americkým pick-upům. Pod kapotou si ale tento jihokorejský...

1. června 2026

Škoda by mohla přivézt z Indie do Evropy levný Kylaq. Prozkoumali jsme ho

Exkluzivně
Škoda Kylaq

Jiří Dytrych, vrcholový manažer Škody Auto nám to naznačoval už před několika měsíci, malý méně než čtyřmetrový crossover Kylaq vyvinutý pro indický trh, by se mohl dostat do Evropy. Teď o něm začal...

1. června 2026

Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete...

Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...

31. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Se zvířetem na dovolenou. Dejte pozor na změny v pravidlech

Na dlouhých cestách se doporučují časté zastávky. Dobré je také psa před cestou...

Plánujete cestu na dovolenou i s domácím mazlíčkem? Tak si dejte pozor, protože Evropská unie změnila pravidla pro jejich cestování.

30. května 2026

Bývalý šéf VW chová dobytek, pěstuje hrušky a chystá elektrický traktor

Herbert Diess ve svém živlu: prostřednictvím konceptu elektrického traktoru...

Bývalý šéf automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess chce uvést na trh elektrický traktor. Jeho nová firma ho plánuje nabízet od příštího roku. Má to být traktor střední třídy pro zemědělce a...

30. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.