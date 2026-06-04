Od 1. července čeká řadu řidičů dodávek velká změna. Vybrané druhy dodávek, respektive rozhoduje způsob jejich používání, budou muset být vybaveny tachografy. Toto pravidlo prozatím platí jen pro kamiony a velká nákladní auta, ovšem resort chce zamezit dlouhé jízdy řady přepravců s dodávkami napříč celou Evropou.
Resort dopravy určil, že povinnost se bude týkat dodávek s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tuny, které budou muset být vybaveny chytrým tachografem 2. generace, pouze pokud budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo tzv. kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním přepravcem). Tato povinnost se ovšem nebude týkat běžných občanů ani podnikatelů, kteří používají dodávku v rámci vnitrostátní dopravy.
„Pokud zaznívá obava, že nová pravidla dopadnou na malé podnikatele, ministerstvo dopravy upozorňuje, že tomu tak je pouze v případě, pokud provozují mezinárodní přepravu nebo kabotáž na území jiného členského státu. V případě využití firemní dodávky pro soukromé účely, například výlet do zahraničí, tomu tak není,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.
To proto zdůrazňuje, že povinnost instalace tachografu se netýká všech dodávek, ale pouze těch, které jsou využívány k podnikatelské činnosti v rámci mezinárodní přepravy nebo tzv. kabotáže. „Změny vycházejí z evropské legislativy, ale Česká republika se aktivně podílela na jejich vyjednávání tak, aby dopad na české dopravce byl co nejmenší,“ informovalo ministerstvo.
Týká se to vás?
Celé to zní poněkud složitě, tak si v tom pojďme udělat trochu jasněji. Pokud jako rodina jedete na dovolenou do Chorvatska s obytnou dodávkou o hmotnosti 3,3 tuny, nejedná se o podnikání ani přepravu zboží. To znamená, že se vás tachograf vůbec netýká.
A netýká se ani řemeslníků, kteří používají třítunovou dodávku pro převoz svého nářadí a materiálu v rámci České republiky i do zahraničí. Nebo například e-shopů, které své zboží rozváží dodávkou o hmotnosti 2,8 tuny. Ale jen ve chvíli, kdy nejezdí do zahraničí.
Kdo si naopak tachograf do 1. července musí pořídit, je například česká firma provozující dodávku (3,3 t), kterou pravidelně rozváží zboží do Německa a Rakouska. Nebo také český podnikatel provozující dodávku o hmotnosti 2,7 tuny, který v rámci Německa provádí kabotážní přepravu (např. rozvoz zboží mezi německými městy).
A co v situaci, kdy za dodávkou táhnete přívěs a překročíte 3,5 tuny? „V takovém případě se na vás vztahují pravidla, která se řídí největší povolenou hmotností soupravy jako celku. Pokud v rámci komerční přepravy překročíte 3,5 tuny a provozujete mezinárodní dopravu, musíte vybavit vozidlo tachografem a v závislosti na charakteru prováděné přepravy plnit i další povinnosti (např. eurolicenci). Nejedná se o žádnou novinku vyplývající z Balíčku mobility, tyto povinnosti platí už nyní,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.
Je potřeba se od července připravit na kontroly nového pravidla. To se týká nových moderních tachografů, které umožňují dálkovou kontrolu. „To znamená, že silniční kontrolní orgány (např. policie nebo inspektoři dopravy) budou moci během jízdy bez zastavení vozidla zjistit, zda je tachograf nainstalován a zda funguje správně.
Tachografy budou navíc automaticky zaznamenávat polohu vozidla, překročení hranic, místa nakládky a vykládky a další údaje, které umožní efektivní kontrolu dodržování pravidel. Tato technologie výrazně zvýší účinnost kontrol a zároveň omezí zbytečné zastavování vozidel, která jsou v pořádku,“ upozornil resort dopravy.